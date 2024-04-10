Son doğumunda neredeyse ölüyordu: Kocam söz verdi, bir daha çocuk yapmayacağız

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İşi kolay değildi ama çabaları sonuç verdi. Kurulduğundan beri sadece moda dünyasının kabul ettiği kalıplara uyan zayıf modellere yer veren ünlü Sport Illustrated dergisinin kapak kızı bile oldu.

Zaten bütün bunların sonunda da tıpkı kendisi gibi kıvrımlı hatlara sahip modellerin yolunu açtı. Onun attığı ilk adımların ardından geçmişte yüzlerine bile bakılmayan, fazla bulundukları için kariyer yapmalarına izin verilmeyen genç kızlar moda dünyasında söz sahibi oldu.

KIVRIMLI MODELLERİN YOLUNU AÇTI

Bu konuyu başından bu yana takip edenler Ashley Graham'dan söz ettiğimizi çoktan anladı bile. 36 yaşındaki Graham, moda dünyasının sadece zayıf kadınlara şans veren kurallarını yıkıp bu alanda da tarihe geçti bir başka deyişle.

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Kıvrımlı hatlara sahip kadınlara yönelik plaj giyiminden gece kıyafetlerine günlük elbiselere kadar zengin koleksiyonlarıyla da yerini sağlamlaştıran Graham, önceki gece de bir ödül törenine konuk oldu.

Graham, Beverly Hills'te düzenlenen Fashion Trust US Ödülleri gecesi için tek omuzlu siyah bir kıyafet seçti.

Bedenini saran elbisenin dikkat çeken yanlarından biri de sağ tarafındaki derin yırtmacıydı. Saçlarını toplayan ve takı konusunda da sade davranan Ashley Graham kırmızı halıda da uzun uzun poz verdi.

SON DÖNEMDE BİRAZ ZAYIFLADI

Ünlü model, aslına bakılırsa son dönemde kariyerine başladığı döneme oranda epey kilo vermiş görünüyor. Hatta hayranları da onu "Bize ihanet ettin" diyerek eleştirdi bu yüzden. Ama Graham, bu eleştirilere "Ben yine sizin sözcünüz olmaya devam edeceğim" diyerek yanıt verdi.

Ashley Graham'ın fiziksel görünümündeki bu değişim ikinci doğumundan yani ikizlerini dünyaya getirdikten sonra başladı.

O doğumda hayatını yitirme tehlikesiyle karşılaşan Graham'ın toparlanması da biraz zaman aldı.

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Hayatıyla ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da açık davranan Ashley Graham, kocası Justin Ervin ile bu konuda bir karar aldıklarını açıklamıştı en son.

BİR DAHA ÇOCUK YOK

Konuk olduğu Milk Drunk adlı podcast yayınında konuşan Graham, kocasının kısırlaştırma operasyonu için kendisine söz verdiğini ve bu sözünü de tuttuğunu anlattı.

Ashley Graham ile 2010 yılında evlendiği Justin Ervin'in ilk oğulları Isaac dört yaşında. İkizleri Malachi ve Roman ise iki yaşına girdi.

Graham, daha önce ikiz bebeklerini dünyaya getirirken geçirdiği yoğun kanama nedeniyle ölümün kıyısından döndüğünü anlatmıştı.

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Bunun üzerine kocası Ervin ile oturup konuştular ve bir daha çocuk sahibi olmamak için gerekli önlemleri aldılar.

YÜZÜNE KAPANAN BÜTÜN KAPILARI AÇTI

Şu anda 36 yaşında olan Graham, bir zamanlar "kilolusun" diyerek bütün kapıları yüzüne kapatan moda dünyasına meydan okudu ve kazandı.

Aralarında Sports Illustrated ve Victoria's Secret'ın da bulunduğu birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olmayı başardı. Ama geçen yılın son döneminde katıldığı bir etkinlikte söylediğine göre amacına henüz tam olarak ulaşabilmiş değil.

Kurucularından birinin Khloe Kardashian olduğu Good American markasının model seçme görüşmelerine katılan Ashley Graham, kendi deneyimlerine de değindi.

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'BENİM GİBİ KADINLARI KABUL ETMEMEKTE ISRARCILAR'

Geçmişte yaşadıklarından yola çıkarak hala bazı markaların kıvrımlı kadınlar için koleksiyonlar üretmeyi reddettiğini ileri sürdü.

Üç çocuk annesi Ashyley Graham, People dergisine verdiği röportajda bu konuda şunları söyledi. "Eğer podyumlara bakarsanız, çok fazla şeyin değişmediğini görürsünüz. Tasarımcıların koleksiyonlarını incelediğinizde de farklı beden ölçülerine göre üretim yaptıklarını anlarsınız. Ama bu konuda durum tam olarak değişmiş değil."

Ashley Graham, başlarda moda dünyasının inatla direnç gösterdiği kıvrımlı bedeniyle kendini çoktan moda dünyasına kabul ettirdi.

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Ama buna rağmen hala bazı markaların kendisini ve kendisi gibi görünen kadınları kabullenmemekte ısrarlı olduğunu belirtti.

'ÜZGÜNÜZ, BUNU YAPAMAYIZ' DİYORLAR

Graham bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: " Hala bazı tasarımcılar 'Üzgünüz, bunu yapamayız... Büyük bedenler için tasarım hazırlayamayacağız' diyorlar."

Ashley Graham'a göre bunun bir nedeni de firmaların, büyük beden koleksiyonlar hazırlamaya kalkıştığında üretim için fazladan malzeme kullanmak zorunda kalması.

Bu da fazladan gider demek ünlü modele göre. Graham, böyle bir durumda cebinden para ödemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Graham, söz konusu firmanın kıvrımlı bedenler için üretim yaptığını hatırlatarak "Bu şişmanlık korkusu mu? Konu göğüs, göbek ve kalça ölçüsü olduğunda farklı beden tiplerinde gerçek derecelendirmenin ne olduğunu anlayamadıkları için mi?" diye aklından geçen soruları sordu.

'AMA BEN ASLA SUSMAYCAĞIM'

Sports Illustrated, Victoria's Secret gibi sadece zayıf modellere kapılarını açan kuruluşlarla çalışan Graham, geçen yaz biraz zayıflayınca hayranlarının da tepkisini çekmişti.

"Biz seni kıvrımlı model olarak tanıyıp sevdik. Moda dünyasının genel geçer kurallarına boyun eğdiğini görmek istemiyoruz" diye kızgınlıklarını belli ettiler Graham'a.

Ünlü model her ne kadar büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanınsa da yine de sürekli bedeni hakkında konuşmak istemediğini ifade etmişti. Graham "Durmadan 'büyük beden model' ya da 'büyük beden kadın' olarak anılmak yerine sadece 'kadın' olarak anılmayı tercih ederim" diye konuşmuştu.

Ashley Graham o dönemde de her ne olursa olsun büyük beden modellerin sözcüsü olmayı sürdüreceğini sözlerine eklemişti.