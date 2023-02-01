Gençliğimde vücudumu hiç sevmezdim, kimse görmesin diye bacaklarımı saklardım

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O DA GENÇLİK YILLARINDA KENDİNİ HİÇ BEĞENMEZMİŞ

İşte geçmişte fiziksel görüntüsünden, özellikle de bacaklarından hiç memnun olmayan bir ünlü daha bu konuda itiraflarda bulundu. Bugün, geçip giden yıllara rağmen dış güzelliğiyle örnek gösterilen ünlü, şaşırtan bir itirafta bulundu. Gençlik yıllarında bedensel özelliklerinden hiç memnun olmadığını bu yüzden de özellikle bacaklarını kapattığını açıkladı.

'BACAKLARIMI KAPATMAK İÇİN PANTOLON GİYERDİM'

Bu ünlü içinde yer aldığı Pussycat Doll adlı müzik grubuyla tanınan sonra da kariyerine yalnız başına devam eden Nicole Scherzinger. 44 yaşında olmasına yani 50 yaşına şunun şurasında 6 yıl kalmış olmasına rağmen, modern çağların en güzel kadınlarından biri olarak gösteriliyor Nicole Scherzinger. Bu görünümünü de bir yandan spor yaparak diğer yandan sağlıklı beslenerek koruyor. Giyiminden ve duruşundan anlaşıldığı kadarıyla da halinden son derece memnun. Ama bir insanın "altın çağlarını" yaşadığı gençlik yıllarında durum hiç de öyle değilmiş.

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Nicole Scherzinger, Lorraine adlı programa konuk oldu ve orada elbise dolabından bazı örnekler sergiledi. O giysiler içinde Scherzinger'ın Pussycat Doll ile ünlü olduğu yıllarda giydiği kıyafetler de yer alıyordu. Asılı elbiselerinin arasından bir tane kapüşonlu eşofman üstünü gösteren Scherzinger "Bu, benim hayatımı değiştirdi" dedi. O kıyafeti giydiği dönemin çok hızlı geçtiğini anlatan Nicole Scherzinger, "Vücudumla asla rahat değildim. Ve bacaklarımı kapatmak için her zaman pantolon giyerdim." Scherzinger, şimdi ise bu güvensizliklerini geride bıraktığını belirtip kendisine "Tatlım, gayet iyiydin" dediğini sözlerine ekledi.

'GECENİN BİR YARISI SOKAĞA ÇIKIP KOŞARDIM'

Scherzinger, her ne kadar gençlik yıllarında vücuduyla ilgili güvensizlikler yaşadığını her fırsatta itiraf etse de sonradan bazı sorunlarla karşılaşınca bu konudaki fikrinin değiştiğini itiraf etti. Bir tür yeme bozukluğu olan bulimia'ya yakalanan ve tedavi gören Nicole Scherzinger, daha önce verdiği bir röportajda, artık bedensel görüntüsünü olduğu gibi kabul ettiğini açıklamıştı.

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Bundan birkaç yıl önce Comsopolitan dergisine röportaj veren Scherzinger "Gençlik yıllarımda vücudumun görüntüsüyle ilgili kendime çok eleştirel yaklaşırdım. 14 yaşındayken koşu yapmaya başladım. Gecenin bir yarısında sokağa çıkar ve koşardım. Çünkü daha zayıf olmam gerektiğini düşünürdüm" diyerek o dönemi anlatmıştı.

KADINLARA SESLENDİ: KENDİNİZİ VE KIVRIMLARINIZI SEVİN!

Kendisine üne kavuşturan Pussycat Doll grubuna katıldığında kendine olan güvensizliğinin güçlendiğini belirten Scherzinger, zamanla kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini de söyledi o röportajda. Çünkü grupta yer aldığı yıllarda üyelerin bedensel özelliklerini gözler önüne serdiğini ekledi.

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Aradan geçen yıllar içinde kendini olduğu gibi kabullenip sevdiğini anlatan Scherzinger, bu konuda hemcinslerine de seslendi: "Kendinizi olduğunuz gibi kabul edip sevin. Kendinize bu kadar yüklenmeyin ve sahip olduğunuz kıvrımları sevin."

Scherzinger, bir süre önce Women's Health dergisine verdiği bir röportajda hemcinslerine "her şeyin ölçülü olması gerektiğini" söyledi. Güzel şarkıcı " Forma girmek ve öyle kalmak için kendinizi öldürmek zorunda değilsiniz. Ben Pussycat Doll grubundayken günde üç ya da dört saat spor yapmam gerektiğini düşünürdüm. Ama öyle değil" diye konuştu. Scherzinger, formda kalmak isteyenlerin günde 20, 30 ya da 40 dakika egzersiz yapmasını önerdi. Kendi programını da "30 ya da 45 dakika" diye açıkladı. Ayrıca uyguladığı egzersiz programını sık sık değiştirdiğini, bundan hoşlandığını da sözlerine ekledi.

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ŞİMDİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KONUŞULUYOR

Her ne kadar Nicole Scherzinger geçmişte görüntüsüyle ilgili güvensizlik sorunları yaşasa da bugün artık çok değişti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da bunun bir örneği olarak gözler önünde zaten.

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DÖNEMİN EN ÜNLÜ KIZ GRUBUYDU

Pussycat Doll, Carmit Bachar, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Melody Thornton'dan oluşan bir gruptu. 1995 yılında, koreograf Robin Antin tarafından kurulan grup şarkılarının yanı sıra sahre şovlarıyla da dikkat çekiyordu. 2010'da dağılan grup 2017 yılında tekrar bir araya geldi. Ama sonra yolları yeniden ayrıldı.