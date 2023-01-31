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Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim

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#Abigail Breslin#İra Kunyansky#Little Miss Sunshine
Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 16:16

Onu bütün dünya küçücük bir çocukken kamera karşısına geçtiği çok iddialı bir filmle tanımıştı. Henüz 10 yaşındaydı ama öylesine başarılı bir performans gösterdi ki bu ona bir Oscar adaylığı bile getirdi. Her ne kadar ödülü kucaklayamasa da küçük oyuncunun kariyeri için çok önemli bir adım oldu bu adaylık. Aradan yıllar geçti o küçük oyuncu büyüdü, hatta aşık oldu ve sonunda "en iyi arkadaşım" dediği sevgilisiyle evlendi. Mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

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KÜÇÜK YILDIZ OLARAK TANINMIŞTI
Sonunda muradına eren bu eski çocuk oyuncu, Abigail Breslin. Ya da ünlü olduğu o filmle hatırlatmak gerekirse 2006 tarihli Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) adlı yapımın küçük yıldızı. O dönemde henüz 10 yaşında olan Braslin, filmde Olive karakterini canlandırıyordu. 2000'lerin ilk yarısında büyük sükse yapan film, Abigail Breslin'in erken başlayan kariyeri için de iyi bir dönüm noktası oldu. İşte şimdi o küçük kız büyüdü ve sevdiği adamla birlikte bir yuva kurdu.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR
Şu anda 26 yaşında olan Breslin, 28 Ocak 2023'te uzun süredir birlikte olduğu Irya Kuransky ile hayatını birleştirdi. Genç oyuncu, düğününde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp mutlu haberi verdi. Breslin, kendisini çiçeği burnunda kocasıyla dans ederken gösteren bir fotoğrafa sosyal medya sayfasında yer verdi. Bu paylaşıma da "En iyi arkadaşımla evlendim" mesajını ekledi. yazdı. Abigail Breslin'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

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Damat Ira Kunyansky de kendi sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda düğünde dans ederken çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve "Diğer yarımı seviyorum" diye yazdı.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim

DÜĞÜNDE ÜNLÜ KONUKLAR DA VARDI
Abigail Breslin ve Ira Kunyansky'nin sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa iki gencin düğün töreni, California'daki Hummingbird Nest adlı çiftlikte yapıldı. Törenin ünlü konukları arasında Abigail Breslin'in kendisi gibi oyuncu olan erkek kardeşi Spencer Breslin ile TikTok yıldızı Dylan Mulvaney de yer aldı.

Abigail Breslin, bu önemli günü için askIsız bir gelinlik giydi. Saçlarını açık bırakan Breslin'in gelinliğinin üzerinde tülden bir pelerin yer aldı. Genç oyuncu, düğünü için Simin Couture imzalı bir gelinlik tercih etti.

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Genç çift, birbirlerine "sonsuza kadar birlikte olmak için söz verdiği" törende gül yapraklarıyla süslenen ve mumlarla aydınlatılan bir yolda yürüdü. Damat Kunyansky ise bu mutlu gününde, siyah klasik bir takım elbise giydi.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim

BEŞ YILDIR BİRLİKTELER, GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
Abigail Breslin ile Ira Kunyansky, uzun süredir birliktelerdi. Genç çift, geçen yılın şubat ayında nişanlandıklarını açıkladılar. Her ne kadar bir yıl içinde nişanlanıp evlenmiş olsalar da Breslin ile Kunyansky, geçen nisan ayında ilişkilerinin beşinci yılını kutladılar.

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O FİLM ÇOK KONUŞULMUŞTU
Madem Abigail Breslin'in mutlu gününden söz ettik onu küçücük yaşında üne kavuşturan hatta Oscar adayı olan en küçük oyuncular arasında sinema tarihine geçmesini de sağlayan Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) filminden de biraz söz edelim. Yönetmenliğini Jonathan Dayton ile Valerie Faris'in üstlendiği filmin senaryosunda Michael Arndt'ın imzası bulunuyor. Abigail Breslin'in yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Greg Kinnear, Paul Dano, Toni Collette ve Alan Arkin gibi isimler de yer alıyordu.

Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendim

10 YAŞINDAYDI: Abigail Breslin, kendisine ün kazandıran filmde oynadığında henüz 10 yaşında bir çocuktu. 

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Filmin konusunu hatırlamak gerekirse... Döneminde "kalıpları kıran bir yol komedisi" olarak lanse edilen filmde Hoover ailesinin öyküsü anlatılıyor. Aile, en küçük bireyleri olan Olive'in hayalini gerçekleştirmek için yola çıkar. Olive'in amacı bir güzellik yarışmasına katılmaktır. Aile California'ya doğru yola çıkar ama o üç günlük serüvende başlarına gelmeyen kalmaz.

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#Abigail Breslin#İra Kunyansky#Little Miss Sunshine

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