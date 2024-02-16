'Bana çalışmadığımı söylüyorlar... Altı yılda bir film çektim'...Ünlü gelin sonunda isyan etti

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Aslında dışarıdan bakıldığında bu tür "ağzında gümüş kaşıkla doğan" insanların çalışmasına da gerek yokmuş gibi görünür. Buna rağmen onların çoğu hayatları boyunca bir şeylere emek harcar. Bu gruptakilerin en çarpıcı örneği Paris Hilton. Herkes tanıdığı için onu örnek verdik...

Hilton soyadından da belli olduğu gibi çok zengin bir ailenin kızı... Buna rağmen kendi parasını da kazanmak için elinden geleni yapıyor. Soyadının bu konudaki yardımı da yadsınamaz elbette. Eğer hiçbir şey yapmadan hayatın keyfini çıkarsaydı da birçok eleştiri oklarının hedefi olurdu.

BABASI ÜLKENİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Tıpkı Nicola Anne Peltz Beckham gibi... ABD'nin sayılı zenginlerinden biri olarak dünyaya gelen Nicola Anne Peltz, onca varlığın içinde kendine bir yol çizdi.

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Kendi durumundaki birçok kişi gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya başladı. Oyuncu ve model olarak emek harcıyor Nicola Anne Peltz Beckham. Kendi söylediğine göre 11 yaşından bu yana hem de!

Soyadından da anlaşıldığı ve zaten herkesin de çok iyi bildiği gibi genç kadın aynı zamanda David ve Victoria Beckham'ın da gelini. Ünlü çiftin büyük oğlu Brooklyn'in hayatının aşkı.

Hatta bilenler bilir Brooklyn, onun uğruna kendi ailesine bile sırtını dönmüştü bir süre. Neyse ki son gelen haberlere göre bu konu da yoluna girdi, Beckham ailesi ile aralarını düzelttiler.

Nicola Anne Peltz Beckham, Brooklyn le tanışmadan önce oyuncu ve model olarak çalışıyordu. Hatta hafızalara yerleşen birkaç filmde de oynamıştı.

Ama sosyal medya hesabına bakılırsa genç kadının tek yaptığı Brooklyn ile aşklarını tazelemek ve dünyanın en gözde tatil beldelerinin keyfini çıkarmak, partilere katılmak.

TAKİPÇİLERİ ONU 'HİÇ ÇALIŞMIYOR' DİYE ELEŞTİRDİ

Bunu neden anlattığımıza gelirsek... Nicola Anne Peltz Beckham, bir süredir sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Takipçileri ona genç ve sağlıklı olduğu halde neden çalışmadığını sorup duruyor.

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Sonunda Nicola da dayanamadı ve onlara karşılık verdi. Bunu sosyal medya üzerinden yapmak yerine Byrdie adlı dergiye verdiği röportaj aracılığıyla yaptı.

Peltz Beckham, 11 yaşından bu yana oyunculuk yaptığını söyleyerek son altı yıldır da bir film projesi üzerinde çalıştığını anlattı.

Nicola Anne Peltz Beckham "Instagram hesabımda çok sayıda kötü yorum alıyorum. Maalesef bunları okuyorum ve benim hiç çalışmadığımı söylüyorlar" dedi.

Kendisine böyle eleştiri yöneltenleri suçlamadığını belirten Nicola, "Lola" adlı bir film projesi üzerinde tam altı yıldır çalıştığını söyledi. "Aslında çalışmadığımı söyleyenler de haklı. Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum, bu çok uzun bir süre. Ama projeyle ilgili her adımım paylaşmıyorum" diye sürdürdü sözlerini.

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Nicola Anne Peltz Beckham'ın anlattığına göre Lola, hem senaryosunu kendisinin yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği bir film. Söylediğine göre senaryosunu henüz 23 yaşındayken yazdı Nicola.

Beckham ailesinin gelini Nicola Anne, "Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum" diye anlattı.

Peltz'in "Lola" adını verdiği projede kendisi ana karakter Lola'yı canlandırıyor. Erkek kardeşini Luke David Blumm, annesini de Virginia Madsen oynuyor.

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Nicola, senaryosunu sinemaya aktarmak için mutlaka bir kadın yönetmenle çalışmak gerektiğini düşünmüş. Çünkü konuya kadınca bir dokunuşun gerekli olduğu görüşünde.

Sonra da filmi kendisinin yönetmesi gerektiğini söyleyenlere hak verdi ve kamera arkasına geçti Nicola anlattığına göre.





DİLLERE DESTAN BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Nicola Peltz Beckham ile Brooklyn Beckham önceki yıl genç kadının ailesine ait okyanus manzaralı malikanede dillere destan bir törenle evlendiler.

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O sırada her şey çok güzeldi. Ama sonradan Nicola ve Brooklyn, Beckham ailesinden uzaklaşmaya başladılar. Tabii bununla ilgili söylentiler de çıktı bol bol.

İlk konuşulan ayrıntı, gelin ve damadın düğünden sonra birbirlerinin soyadını almasıydı. Yani Nicola Anne kendi soyadının ardına Beckham'ı ekledi, Brooklyn de soyadını Peltz Beckham yaptı. İleri sürülenlere göre bu durum Beckham çiftini kızdırdı. Oğullarının neden Nicola'nın soyadını da aldığını bir türlü anlayamadılar.

Bunun ötesinde bir de çok konuşulan bir gelinlik tartışması vardı. Buna göre müzik dünyasından moda dünyasına geçen Victoria, Nicola'nın gelinliğini tasarlamaya söz vermişti.

DÜĞÜNDE DANS GERİLİMİ

Ama son anda bunu yapamayacağını vakti olmadığını söyledi gelinine. Bundan sonra da Nicola kendine gelinliğini hazırlayacak ünlü bir modacı aramaya başladı. ama kayınvalidesinin sözünü tutmamasına da kızdı uzun süre basında yer alan iddialara göre.

Bütün bunlar konuşulurken bir de düğün dansı meselesi vardı. Yine iddialara göre düğüne şarkılarıyla renk katan Marc Anthony'nin seslendirdiği şarkı eşliğinde gelin ve damadın ilk danslarını yapması beklenirken böyle olmadı.

Damat oğluyla dans eden kişi Victoria oldu. Söylenenlere göre gelin Nicola, bu gelişme üzerine ağlayarak salonu terk etti.

SONUNDA ARAYI DÜZELTTİLER

Bunların ardından Beckham çiftinin oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola ile aralarının açık olduğu iddiaları yayıldıkça yayıldı. Olanlar da bunu gösteriyordu zaten. Brooklyn eşi Nicola'nın ailesiyle yakınlaştı.

Neyse ki son dönemde genç evliler ile Victoria ve David Beckham aralarını düzelttiler. Bu konu da şimdilik kapandı.