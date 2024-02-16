Eski kocası özel hayatlarını ilk kez anlattı: Angelina adında bir sevgilim vardı... Bütün gece otel odasında bıçak fırlatırdık

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Ama söz konusu kişi daha küçücük yaşından itibaren herkes gibi olmadığını gözler önüne seren Angelina Jolie olunca durum pek öyle sıradan olmuyor.

Bugün Brad Pitt'in bir türlü boşanamadığı eski karısı ve altı çocuk annesi bir yıldız olarak tanınsa da Jolie, gençlik yıllarında şu an bilindiğinden çok farklıydı.

Gerçi bilenler bilir ama genç nesiller belki de 48 yaşındaki yıldızın bazı özelliklerini ilk kez öğrenecek.

Sevgilisiyle romantik bir akşam geçirmek onun için uçaktan paraşütle atlamak anlamına geliyormuş meğer. Ya da yanında sevdiği adamla bütün geceyi bıçak fırlatarak geçirmek.

HEYECANLI BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİ.. UÇAKTAN PARAŞÜTLE ATLADILAR

Üstelik bütün bunları anlatan kişi Angelina Jolie'nin ilk eski kocası Jonny Lee Miller.

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Jolie'nin henüz gencecik bir yıldızken hayatını birleştirdiği ve sadece 18 ay evli kaldığı oyuncu Jonny Lee Miller, Johnny Vaughan'un Radio X adlı podcast yayınına konuk oldu.

Şu anda 51 yaşında olan Jonny Lee Miller, o programda eski eşiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1990'lı yıllarda Danny Boyle'un yönetmenliğini üstlendiği Trainspotting adlı yapımla şöhreti bulan Jonny Lee Miller, Angelina Jolie ile daha evlenmeden önce flört ederken yaşadıkları "romantik" anları anlattı.

İşte Jonny Lee Miller'ın söyledikleri: "Angelina adında genç bir kızla çıkıyordum. Bana 'Haydi bu hafta sonu heyecanlı bir şeyler yapalım. Neden uçaktan atlamıyoruz ki' dedi."

KORKTU AMA YİNE DE YAPTI

Miller da bu fikrin kulağa gayet güzel geldiğini belirterek kabul etti anlattığına göre. Angelina'nın çok cesur bir kız olduğunu söyleyen Jonny Lee Miller, gerçekten de uçaktan paraşütle atladıklarını sözlerine ekledi. Sonra da şöyle devam etti: "Yalan söylemeyeceğim, bunu korkunç buldum. Ama yine de yaptım."



Sunucunun "Bunu bir kez daha yapar mısın?" sorusuna Jonny Lee Miler şu yanıtı verdi: "Hayır! Aslında üç kez yaptık bunu. Her seferinde de bazı teknik bilgiler edindik. Bu üç atlayışta yanımızda eğitmen vardı. Tek kişilik atlama için de çalışma yaptık. Ama çok şükür ki hava rüzgarlıydı, bu yüzden tek başımıza atlamadık."

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BÜTÜN GECE BIÇAK FIRLATMIŞLAR: Jonny Lee Miller, Angelina Jolie ile Kosta Rika tatiline gittiklerinde de sürekli endişe içinde olduğunu anlattı. "Ben ve Angelina otel odasında bir akşamı bıçak fırlatarak geçirirdik" diye anlattı.





EVLENİRKEN ADINI TİŞÖRTÜNE KANIYLA YAZDI

Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller, rol aldıkları 1995 tarihli Hackers filminin setinde tanıştılar. Çalkantılı bir ilişkinin ardından 1996 yılında evlendiler. Ama evlilik sadece 18 ay sürdü. Boşanmaları ise 2000 yılında resmen sonuçlandı.

Bu arada evlendiklerinde Jolie'nin 21, Miller'ın da 24 yaşında olduğunu hatırlatalım.

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Jolie, bu ilk evliliğinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, üzerine de Jonny Lee Miller'ın adını, kendi kanıyla yazdığı beyaz bir tişört tercih etti. Fakat bu "kanla yüceltilen aşk" çok da uzun sürmedi.

Jolie ile Jonny Lee Miller üç yıl sonra boşandı. İlerleyen yıllarda hayatlarına başka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasında Michele Hicks ile yaptığı evlilikten Buster Timothy adında bir erkek çocuk babası oldu.

Jolie ise Jonny Lee Miller'dan boşandıktan sonra 2000 yılında kendisinden yaşça büyük Billy Bob Thornton ile evlendi. Bu evlilik de üç yıl sürdü.

Angelina Jolie üçüncü eşi Brad Pitt ile de olaylı bir şekilde yollarını ayırdı.

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Jolie, 2021 yılında yanında bazen bir çocuğu bazen başka bir çocuğu olduğu halde Miller'ın evinden çıkarken birkaç kez görüntülendi.

Bu durum eski çiftin yeniden bir araya geleceği söylentilerine yol açtı.