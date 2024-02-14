Sanki yeteri kadar dertleri yokmuş gibi... Bir de 'aşk çocuğu' çıktı!

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Geçen aydan bu yana da Kral 3. Charles ile gelini Kate Middleton'ın sağlığının bozulması derken aile üyelerinin uğraşması gereken sorunlar adam boyunu aştı.

Prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tetkikler sonucu kansere yakalandığı açıklanan Kral'ın başına şimdi belki de hiç beklemediği bir sorun daha çıktı...

CHARLES İLE CAMILLA'NIN AŞK ÇOCUĞU OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYOR

Beklemediği bir sorun çünkü, bir Avustralyalı adam yıllardan beri Charles ile Camilla'nın evlilik dışı oğlu olduğunu iddia edip duruyor.

Kral'ın ne olduğu belirtilmeyen bir tür kansere yakalandığının açıklanmasından sonra Simon Dorante Day adlı adam yine ortaya çıktı. Hatta iddiasıyla yetinmeyip taht üzerinde hak iddia etti.

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Simon Dorante Day aslında yıllardır Charles ile Camilla'nın oğlu olduğunu ileri sürüyor. Uzun zamandır sesi çıkmayan Doronte Day, Charles'ın hasta olduğunun duyurulmasından sonra iddialarını yinelemeye başladı.

Charles'a kanser teşhisi konulduğunu TV'de sabah haberlerinde duyduğunu anlatan söz konusu adam Prens Harry'ye başvurup ona geçmiş olsun dileklerini iletmeyi planladığını söyledi.

Avustralya, Queensland'da yaşayan bu adam Charles ile Camilla'nın oğlu olduğuna inanıyor ve yıllardır bu iddiasını her fırsatta tekrarlıyor.

Simon Dorante Day, 2020 yılında kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın uzun süredir destekçisi olduğunu belirterek "Ailenin onlara karşı davranışlarını utanç verici buluyorum" demekten de geri kalmıyor.

7NEWS.com.au adlı siteye konuşan Dorante Day, Charles ile Camilla'nın oğlu olduğunu kanıtlayacak kişinin Prens Harry olduğuna inandığını da gizlemedi.

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Bu konuda şunları söyledi: "Onunla temasa geçeceğim. Günü geldiğinde Charles ile Camilla'nın gerçekleri ifşa etmeye benim kadar istekli olacaklarını hissediyorum."

GERÇEĞİ ONLARDAN DUYMAK İSTİYOR

Dorante Day, Charles ile Camilla'nın oğlu olduğunun kanıtlanması için DNA testi yaptırmak yerine gerçeği onların ağzından duymayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Elvie adındaki karısıyla Avustralya'da yaşayan Simon Dorante Day, tahtta hakkı olduğunu da ileri sürdü. Bütün bu iddialarını tekrarlamasına gerekçe olarak da "Söylediklerimi ne Charles ne Camilla yalanladı. Bana bu konuda yanıldığımı söyleyen kimse de çıkmadı" diyerek anlattı.

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Bu arada kanseri geleneksel tıbbın dışında yöntemlerle tedavi edebilecek arkadaşları olduğunu da belirtti Simon Dorante Day.

İNGİLTERE'DE DÜNYAYA GELDİ... EVLATLIK VERİLDİĞİNİ İLERİ SÜRÜYOR

İngiltere'de dünyaya gelen Simon Dorante Day, teorisi kanıtlandığında bunun Britanya monarşisi üzerinde büyük etkileri olacağını ileri sürdü.

İngiltere'nin Portsmouth kentinde dünyaya gelen Day, Kraliçe ile bağları olan bir aile tarafından kendisini büyüten büyükannesine evlatlık verildiğini ileri sürüyor. Charles ile Camilla'nın oğlu olduğu iddiasını da yıllardır tekrarlıyor.

Day "Günün birinde onların oğlu olduğumu kanıtladığımda her şey değişecek. Ben kral olacağım, karım da kraliçe olacak" diye konuşacak kadar da işi ileriye götürüyor.

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Onun yılladır sürdürdüğü bu iddialara İngiliz kraliyet ailesi tarafından tek bir kez bile yanıt verilmediğini de hatırlatalım.

Dorante Day, Charles'ın oğlu olduğunu kanıtlamak için zaman zaman sosyal medya sayfasından aile üyeleriyle benzerliğini kanıtlamaya çalışan paylaşımlar yapıyor.

'ARAMIZDA ÇOK ORTAK NOKTA VAR'

Geçmiş kayıtlara bakılırsa Charles ile Camilla 1970 yılında bir polo maçında tanıştılar. Hatta iddialara göre Camilla o ilk tanışmada "Benim büyük büyükannem, senin büyük büyükbabanın metresiydi. Sanırım bazı ortak noktalarımız var" dedi.

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Bir süre sonra flört etmeye başladılar. Ama Charles, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'yle birlikte sekiz aylık bir göreve gitti. O arada da Camilla, eski kocası Andrew Parker Bowles ile nişanlandı. 1973 yılında da evlendiler. O süreçte Camilla ile Charles arkadaşlıklarını sürdürüyorlardı. Hatta Charles, Camilla'nın oğlu Tom'un vaftiz babası bile oldu.

Ama Charles için Camilla'yı sevmeyi sürdürdü. Hatta Camilla'nın başka biriyle evleneceğini öğrenince de kalbi kırıldı. Fakat Camilla'nın evliliği ilerledikçe Charles ise yakınlığı da ilerledi. Kısa sürede arkadaştan çok daha fazlasına dönüştüler.

O süreçce Charles, aslında Camilla'yı severken Diana Spencer ile evlendi. Diana'nın söylediğine göre evlilikleri üç kişilikti. Charles, balayında bile Camilla'nın hediye ettiği kol düğmelerini kullandı. Diana kocasının aslında Camilla'yı sevdiğinin her zaman farkındaydı. İki oğulları bile onların arasında bir kıvılcım ateşlemedi.

Sonunda Diana ile Charles 1992 yılında boşandı. O arada Camilla da kocasından boşandı. Annesinin direnmesine rağmen Charles ile Camilla sonunda 2005 yılında evlendi.





