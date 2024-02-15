Bu aşk uğruna bir yuva dağılmıştı... Ne dedikodular çıktı, hepsine gülüp geçtiler

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Eğer ünlü çiftimiz yıllar geçip de ayrılmamışsa bile durmadan bu konuda iddialar ortaya atılır. Tabii bazen bunların doğru çıktığı da olur. Ama kimi zaman da "ayrılıyorlar, bu evlilik bitti" iddialarını gayet sağlam bir duruş sergileyerek "boşa çıkarır" ünlü çiftler.

Şimdi biz gelelim haklarında en çok "Artık ikisi de yolun sonuna geldi, evlilikleri çoktan bitti. Sırada boşanma var" denilen bir ünlü evliliğine.

Her ne kadar böyle iddialar ortada dolaşsa da onlar yıllardan beri yuvalarını sağlam bir şekilde ayakta tutuyorlar. Elbette aralarında her çift gibi tartışmalar yaşanıyor ama yine de onların keyfi yerinde.

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23 YIL GERİDE KALDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, Michael Douglas ile kendisinden epey genç karısı Catherine Zeta Jones...

Ünlü çift, 2000 yılından bu yana evli. İki tane de çocukları var, üstelik biri kız diğeri erkek bu çocukların ikisi de çoktan boylarını geçti.

Aralarındaki 25 yaş farka rağmen evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren Douglas ile Zeta Jones, her önemli günde olduğu gibi bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü hem kendi aralarında hem de sosyal medya üzerinden kutladı.

'ÖPÜCÜKLE MÜHÜRLEDİ'

Zeta Jones, Instagram hesabında bir dizi fotoğraf paylaşarak kocasına "Sevgililer Günü'n kutlu olsun aşkım. Öpücükle mühürlendi" mesajını yazdı.

Catherine Zeta Jones'un paylaşımında hem Michael Douglas ile öpüşürken hem de çocuklarıyla birbirlerini öperken çektikleri fotoğraflar yer aldı.

Tabii Michael Douglas da ondan geri kalmadı. Karısıyla çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi ve "sonsuza kadar her zaman onu seveceğini" belirten bir de mesaj yazdı.

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Michael Douglas da karısı Catherine Zeta Jones'un Sevgililer Günü'nü kutlayan bir paylaşım yaptı.

Hollywood 'a damgasını vuran efsane oyunculardan Kirk Douglas'ın oğlu olan 79 yaşındaki Michael Douglas ile 54 yaşındaki Catherine Zeta Jones, 2000 yılında evlendi. Çiftin Dylan adında 23 yaşında oğlu ile Carys adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor.

Douglas ve Zeta Jones, bir ara evliliklerinde sarsıntı geçirse de durumu toparlamayı bildiler. Gelin görün ki geçen yıl, çiftin artık yolun sonuna geldiği boşanmaya hazırlandığı iddiaları ortaya atıldı.

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Bunlara göre artık aralarındaki 25 yıllık yaş farkı kendini iyice göstermeye başlamıştı. Ünlü çift sorunlar yaşıyordu.

Hatta iddiaları daha da detaylandırıp "Aslında boşanmak için her işi yoluna koydular. Şimdi mülklerini satıp servetlerini paylaşıyorlar" diyenler bile oldu.

Fakat bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Yine de Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas, bütün bu iddiaları doğrudan yalanlamadı. Yine de sosyal medya üzerinden hayatlarının yolunda olduğunu ilan etti.

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DÜNYAYA GELDİLER

Ünlü çiftin aşk ve evlilik öyküsü de benzerine çok rastlanmayan türden. Üstelik hayatlarıyla ilgili çarpıcı bir detay da var.

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İkisi de 25 yıl arayla aynı gün dünyaya gözlerini açtı. Michael Douglas, 25 Eylül 1944 doğumlu, Catherine Zeta Jones ise Galler'de dünyaya geldiğinde takvimler 25 Eylül 1969'u gösteriyordu.

Douglas, babasının da desteğiyle oyunculuk kariyerine başladığında Zeta Jones daha dünyada bile yoktu.

Güzel oyuncu, kendisi kariyerine başlamadan önce öğrencilik yıllarında filmlerini ve dizilerini izlediği Michael Douglas'a hayrandı üstelik. Sonunda kader onları bir araya getirdi. Ama evlenmeleri öyle kolay olmadı.

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Michael Douglas, Catherine Zeta Jones'la tanışıp ona aşık olduğunda ilk eşi Diandra ile evliydi. Aralarındaki büyük yaş farkı da önceleri Zeta Jones'u durdursa da yine de aşka direnemedi.

Hatta Douglas, güzeller güzeli Catherine ile evlenebilmek için eski karısına 45 milyon dolar bir tazminat ödedi. Ki bu tazminat o dönem için çok yüksek bir paraydı.

Michael Douglas, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada aslında ilk eşi Diandra ile 10 yıl önce boşanması gerektiğini söylemişti. Hemen hatırlatalım, Douglas'ın eski eşiyle evliliğinden Cameron adında yetişkin bir oğlu bulunuyor.

ÇOCUKLARININ BABASI OLMAK İSTEDİ

Tanıştıkları sırada Douglas'ın tanışması da film gibi. Douglas, Catherine Zeta Jones'u, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Zorro filmiyle tanıdı.

Sonra meslektaşı Danny DeVito onları tanıştırdı. O sırada Diandra ile evli olan Michael Douglas yine de Catherine'e "Çocuklarınızın babası olabilir miyim?" diye sordu daha o ilk tanışmada.

Sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Bütün iddialara ve arada yaşadıkları sorunlara rağmen evlilikleri 23 yılı geride bıraktı.

ARALARINDAKİ 25 YILIN FARKINA BİLE VARMIYOR

Catherine Zeta Jones, evliliğiyle ilgili olarak kendisine en çok sorulan yaş farkı konusunda da bir röportajında şunları söylemişti: "Birbirimize saygı duyuyoruz. Ben asla onun benden 25 yaş büyük olduğunu hissetmiyorum" diye yanıt vermişti.

İlişkilerinin ilk yıllarında herkesin kendisine "Sen 50 yaşındayken o 75 olacak" dediğini belirten Catherine Zeta Jones "Bu sadece matematik" diye konuşmuştu....