Dokuz aylık rüyası bir kabusla bozulmuştu... Hastalığına bile üzülmedi bu duruma üzüldüğü kadar

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Aradan geçen kısa süre içinde Kral Charles, hastalığına rağmen yine de kamuoyunun gözü önünden kaybolmadı.

Resmi görevlerini iptal etmiş olsa da yine de gelini Kate gibi kameralardan tam olarak saklanmadı, eşi Camilla ile birkaç kez görüntülendi. Hatta geçen pazar çift, kiliseye bile gitti.

Görünüşe göre Charles'ın durumu çok da kötü değil. 75 yaşında olmasına ve kanser tedavisi çok da kolay olmamasına rağmen yine de gayet iyi görünüyor Charles. Tabii kimse onun evinin kapalı kapıları ardında ne yaşadığını bilemez... Ama Kral'ın, saklanmadığı bir gerçek.

HASTALIKTAN ÇOK ESKİSİ GİBİ ÇALIŞAMAYACAK OLMASINA ÜZÜLDÜ

Ama söylenenlere göre bütün bu gelişmeler Charles'ı çok üzdü ve canını sıktı. İddialara göre bunun nedeni hastalığı değil de başka bir ayrıntı.

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Buckingham Sarayı kaynaklarının İngiliz basınına sızdırdığı haberlere göre Charles artık eskisi kadar çalışamayacak olmaktan dolayı büyük bir sıkıntı duyuyor. Bu durum onu rahatsız ediyor.

Söz konusu kaynaklar "Charles tedavi programını çok ciddiye alıyor ve bunu sürdürmek için de elinden geleni yapacak. Kişisel durumunun ulusun ve devletin başı olma rolünde çok fazla aksamaya neden olmaması için mümkün olan en kısa zamanda eski haine kavuşmaya çalışacak" diye konuştu.

İŞKOLİK OLARAK BİLİNİYOR

Kral Charles, yakın çevresi tarafından tam bir işkolik olarak biliniyor. Neredeyse bütün ömrü boyunca beklediği tahta çıkmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmedi ama bu süre içinde bile canla başla görevlerini yerine getirmek için çabaladı.

Geçen hafta kanser teşhisinin duyurulmasından bu yana Kral, resmi evraklarla dolu kırmızı kutularını almaya devam etti, Başbakan Rishi Sunak ile telefonla görüştü ve aynı zamanda Grenada halkına da bir tebrik mesajı gönderdi.

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Ancak Kral Charles, kanser tedavisinin ilk turuna başladığından beri halka açık çeşitli toplantıları iptal etmek zorunda kaldı.

Şimdi yapması gereken büyük oğlu ve varisi Prens William'a güvenmek. Bu durum da tahtın gelecekteki sahibi William'ın sorumluluklarının artması anlamına geliyor. Üstelik karısı Kate de ciddi bir ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyken.

BÜYÜK OĞLUNUN OMUZLARINA DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLENİYOR

Kral Charles, tedavisi sırasında sağlıklı günlerini aratmamak için elinden geleni yapıyor. Ama yine de belirsiz bir süreçte resmi görevlerini yerine getirebilmesi mümkün değil. Bu yüzden sorumluluk büyük oğlu ve tahtın kendisinden sonrasi veliahdı William'ın omuzlarına yüklenmiş durumda.

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Bu arada Galler Prensi William'ın işi de kolay değil. Çünkü onun aile hayatında da ciddi bir sorun var. Eşi, Galler Prensesi Catherine geçen ay karın bölgesinden bir operasyon geçirdi. Hiçbir ayrıntı net olmasa da iki hafta hastanede kaldığına bakılırsa Kate'in durumu da öyle hafife alınacak türden değil.

Kate Middleton hastane çıkışı da nisan ayının ortalarına kadar evinde dinlenecek, bakımı orada yapılacak. Bu durum da Prens William'ın sorumluluklarını artırıyor. Ama yine de babasının "sağ kolu" olarak elinden geleni yapıyor.





TAHTA ÇIKTIKTAN DOKUZ AY SONRA HASTALANDI

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen Charles, resmi olarak 6 Mayıs 2023 günü gösterişli bir törenle tacını giydi. Londra'daki törene dünyanın dört bir yanından monarşi ailesi üyelerinin yanı sıra devlet başkanları ve ülke temsilcileri de katıldı.

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Törenden bir gün önce Buckingham Sarayı'nda konuklar için özel bir resepsiyon verildi. Ardından da tören yapıldı. Yılların "Veliaht Prensi" 74 yaşında bir ömür beklediği tacına da kavuşmuş oldu.

Fakat taht rüyası dokuz ayda yaşadığı ciddi sağlık sorunuyla bir tür kabusa dönüştü.

Kral'ın kansere yakalandığının açıklanmasından sonra yerini bir süre sonra oğlu William'a devredebileceği de konuşuluyor. Fakat bu konuda başta iddialar da var. Buna göre William, kendini henüz bu göreve hazır hissetmiyor.

İngiliz kraliyet ailesinde bir kez daha taşların yerinden oynayıp oynamayacağını zaman gösterecek.