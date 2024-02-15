BabasÄ± canÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor, o karÄ±sÄ±yla ÅŸov peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼... Ä°ÅŸte geldi siyah bereli Pamuk Prenses

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Elbette bu sorunun yanÄ±tÄ± kiÅŸiden kiÅŸiye ya da ebeveyniyle iliÅŸkisine gÃ¶re deÄŸiÅŸir. Ama genel olarak kavga bile etmiÅŸ olsalar, aralarÄ± gergin de olsa insanlar anne ya da babalarÄ±nÄ±n bÃ¶ylesine bir sorunu varken pek de rahat yaÅŸayamazlar.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu durum Ä°ngiliz kraliyet ailesinin asi Ã§ocuÄŸu Prens Harry iÃ§in Ã§ok geÃ§erli deÄŸil. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yÄ±llarÄ±, saraylarÄ±n ve malikanelerin duvarlarÄ± ardÄ±nda nice zorluk yaÅŸayarak geÃ§en Harry, ailesiyle ipleri iyice kopardÄ±. Son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de bunun bir kanÄ±tÄ±.Â

BABASINI ÅžÃ–YLE BÄ°R ZÄ°YARET EDÄ°P EVÄ°NE DÃ–NDÃœ

Ã‡Ã¼nkÃ¼ babasÄ± Kral Charles'Ä±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Londra'ya gidip onu gÃ¶rdÃ¼. Sonra da hemen yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere ABD'ye karÄ±sÄ± Meghan Markle ve iki Ã§ocuÄŸu Archie ile Lilibet'in yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

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Aradan Ã§ok zaman geÃ§meden de karÄ±sÄ± Meghan Markle ile birlikte Kanada'nÄ±n yolunu tuttu. Tabii ki Ã§iftin amacÄ± Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlamaktÄ±.

Harry ile Meghan, Kanada'nÄ±n gÃ¶zde kayak merkezlerinden biri olan Whistler'a gitiler. Bembeyaz karlarÄ±n arasÄ±nda el ele romantizm yaÅŸayan Ã§iftin yanÄ±nda kameralar ve fotoÄŸrafÃ§Ä±lar da vardÄ±.

HEM SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœ HEM GELECEK PLANI

Kanada'nÄ±n Harry ile Meghan iÃ§in Ã§ok ayrÄ± bir Ã¶nemi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra birbirlerine aÅŸÄ±k olduklarÄ± yer. Bu yÃ¼zden de 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ burada geÃ§irmeye karar verdiler.

Tabii yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bu gezinin baÅŸka bir amacÄ± daha vardÄ±. Harry'nin kurucularÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu ve orduya hizmet etmiÅŸ gazilerin mÃ¼cadele ettiÄŸi Invictus Games'in gelecek yÄ±lki organizasyonu iÃ§in de bir tÃ¼r hazÄ±rlÄ±k bu. MÃ¼cadeleye kÄ±ÅŸ sporlarÄ±nÄ±n eklenmesi de planlanÄ±yor.

Aileden ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen hala kendilerine KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan evlilik hediyesi olarak verilen Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Harry ile Meghan'Ä±n bu Kanada ziyareti de sosyal medyayÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼.

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BU KESÄ°NLÄ°KLE MEGHAN'IN ÅžOVU

Tabii ki onlarÄ±n her hareketlerini adÄ±m adÄ±m izleyen uzmanlarÄ± da harekete geÃ§irdi ve yeni yorumlarÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Sadece Harry ile Meghan'Ä±n deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerinin her hareketini yorumlayan vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judy James de hemen Sussex Ã§iftinin Kanada'daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini masaya yatÄ±rdÄ±. Onun yorumuna gÃ¶re bu olup bitenler kelimenin tam anlamÄ±yla bir tÃ¼r "Meghan ÅŸov."

BakÄ±n Judi James bu konuda neler sÃ¶yledi: "GÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran beyaz kÄ±yafeti, heyecanlÄ±, motive olmuÅŸ tavÄ±rlarÄ± ve yÃ¼zÃ¼ndeki simetrik gÃ¼lÃ¼msemesiyle Meghan bunun kendi ÅŸovu olduÄŸunu hissettiriyor."

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Judi James'e gÃ¶re Prens Harry, karÄ±sÄ± Meghan'Ä±n elini sÄ±msÄ±kÄ± tutarak, hatta Meghan baÅŸka yÃ¶ne baktÄ±ÄŸÄ±nda elini iyice kendine Ã§ekerek onunla gÃ¶z temasÄ± kurmaya, dikkatini Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin Meghan Markle iÃ§in Ã¶zel bir ÅŸov anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÅŸka yorumlarla da ifade etti vÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James.

Ona gÃ¶re el ele yÃ¼rÃ¼rken bile Meghan'Ä±n bir adÄ±m Ã¶nde olmasÄ±, Harry'nin bir eliyle karÄ±sÄ±nÄ±n elini tutarken diÄŸer elini kot pantolonun cebinden Ã§Ä±karmamasÄ± da bunun gÃ¶stergesi.

UzmanÄ±n deÄŸerlendirmesi bÃ¶yle. Bir de iÅŸin sosyal medya kÄ±smÄ± var. Orada da Ã§iftin bu son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hakkÄ±nda birÃ§ok yorum yapÄ±ldÄ±.

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AÄ°LEDEN AYRILMAK ONU GÃœZELLEÅžTÄ°RDÄ°... AMA ELEÅžTÄ°RÄ°LER HARRY'YEÂ

BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã¶zellikle Meghan Markle'Ä±n Londra'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra fiziksel olarak gÃ¼zelleÅŸtiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Onlara gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gergin ortamÄ±ndan ayrÄ± kalmak onu gÃ¼zelleÅŸtirdi.

Fakat genel olarak eleÅŸtirel yorumlar Prens Harry'ye yÃ¶neltildi. BabasÄ±nÄ±n ve aÄŸabeyinin karÄ±sÄ±nÄ±n ciddi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda bu tÃ¼r ÅŸovlar yapmasÄ± pek hoÅŸ karÅŸÄ±lanmadÄ±.

AyrÄ±ca Harry'nin sanki kendisi kraliyet ailesinden biriyle evlenmiÅŸ, Meghan Ã¶yle bir ailenin Ã¼yesiymiÅŸ gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler de oldu.

Bunlara gÃ¶re bu olup bitenlerin hepsi Meghan Markle'Ä±n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸov. Harry de o ÅŸovun Ã§ok da Ã¶nemli olmayan bir parÃ§asÄ±.

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Fakat tartÄ±ÅŸmalarda Harry'nin bunu bilerek ve isteyerek yaptÄ±ÄŸÄ±, karÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¶ylesine parlamasÄ±ndan mutluluk duyduÄŸunu savunanlar da oldu.

UNVANLARINI BÄ°R TÃœRLÃœ BIRAKMIYORLARÂ

Bu arada Harry ile Meghan, internet sitelerini de yeniledi. O sÄ±rada kullandÄ±klarÄ± armalar ve unvanlar da bazÄ± eleÅŸtirilere neden oldu.

O internet sitesine gÃ¶re Ã§ift, kendilerini Sussex DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi olarak tanÄ±tÄ±yor. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n isimleri de Prens Archie ve Prenses Lilibet olarak geÃ§iyor. Ä°ÅŸte bu durum da bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi.

Bunlara gÃ¶re 2020 yÄ±lÄ±nda "daha baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat sÃ¼rmek ve kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmak iÃ§in" Ä°ngiliz kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerini bÄ±rakan Ã§iftin hala o aileden gelen unvanlarÄ± bu kadar gÃ¶stere gÃ¶stere kullanmasÄ± Ã§ok tuhaf.

Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar Harry'nin belki doÄŸuÅŸtan prens olduÄŸu iÃ§in bu unvanÄ± taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu sÃ¶ylese de "Aileden ilk ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kendisini 'Sadece Harry' diye tanÄ±tÄ±yordu. Ãœstelik soyadÄ± olan Mountbatten Windsor'Ä± kullanmak yerine artÄ±k bir parÃ§asÄ± olmak istemediÄŸi aileden gelen Sussex DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar" diyerek eleÅŸtirdi Ã§ifti.

UNVANLARININ ALINMASINI Ä°STEYENLER DE VARÂ

Harry ve Meghan'Ä±n unvanlarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunanlar bile Ã§Ä±ktÄ±. Bu gruptakiler bu konuda tahtÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸluna bÄ±rakan Danimarka KraliÃ§esi 2. Margarethe'yi Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

Margarethe geÃ§en yÄ±l kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in ve tÃ¼m ailesinin unvanlarÄ±nÄ± ellerinden alÄ±p aileyi kÃ¼Ã§Ã¼ltmÃ¼ÅŸtÃ¼. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu ve onun eski eÅŸinden olan torunlarÄ±yla yeni eÅŸi Ã¶nceleri tepki gÃ¶sterse de sonradan Margarethe'nin karanÄ±na uymak zorunda kaldÄ±lar.

Ä°ngiltere'de Harry ile Meghan'Ä±n unvanlarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi var. Bunlara gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth de onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra yerine geÃ§en oÄŸlu Charles da Sussex Ã§iftine fazla yumuÅŸak davrandÄ±. Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± onlarda bÄ±raktÄ±.

BaÅŸka bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re de ÅŸu anda kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸan Kral Charles, oÄŸluyla gelininin unvanÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼necek durumda deÄŸil. Bu yÃ¼zden de Harry ile Meghan unvanlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â

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Harry'nin kurucularÄ±ndan biri olduÄŸu Invictus Games'de gelecek yÄ±l kÄ±ÅŸ sporlarÄ±nÄ±n yer almasÄ± da planlanÄ±yor. Bu gezi Harry ve Meghan iÃ§in aynÄ± zamanda bir keÅŸif gezisi olma Ã¶zelliÄŸini de taÅŸÄ±yor.Â

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