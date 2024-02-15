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Resmi aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ameliyatÄ± planlÄ±ydÄ±. Ama sonrasÄ±ndaki geliÅŸmeler bu "planlÄ±" kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bir sÃ¼rÃ¼ soru iÅŸareti oluÅŸmasÄ±na neden oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o resmi duyuruda baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da vardÄ±. Prens William ile evli olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate, hastanede 14 gÃ¼n kalacaktÄ±. SonrasÄ±nda da nisan ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar evinde dinlenecekti.

Ä°ÅŸte bu durum gerÃ§ekten kaygÄ± vericiydi hayranlarÄ± iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ modern tÄ±bbÄ±n bu kadar ilerlediÄŸi bir dÃ¶nemde, Ã¼stelik planlÄ± bir operasyon iÃ§in bu iyileÅŸme sÃ¼reci Ã§ok uzundu

Tabii ki hemen sÃ¶ylentiler baÅŸladÄ±. Bu tÃ¼r sÃ¶ylentilerin "harman olduÄŸu" sosyal medya bir yana dÃ¼nya basÄ±nÄ± da bir sÃ¼rÃ¼ iddia ortaya attÄ±.

Bunlardan bazÄ±larÄ±na gÃ¶re Kate Ã§ok ciddi bir baÄŸÄ±rsak operasyonu geÃ§irmiÅŸti. Zaten aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve son zamanlardaki saÄŸlÄ±ksÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini gÃ¶steriyordu. Ãœstelik aÃ§Ä±klamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan gÃ¼nler Ã¶nce hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Bunlar en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan sÃ¶ylentiler.

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KATE'Ä°N YAPAY KOMADA OLDUÄžUNU Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ: HABERÄ°MÄ°N ARKASINDAYIM

Her ne kadar Kensington SarayÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaÂ "Kate ile ilgili kanser ÅŸÃ¼phesi yok" denilse de sÃ¶ylentiler bitmedi.

Bir Ä°spanyol gazeteci Kate'in geÃ§irdiÄŸi operasyonun ters gittiÄŸini ve Galler Prensesi'nin yapay komada uyutulduÄŸunu bile ileri sÃ¼rdÃ¼.

Kensington SarayÄ± bu iddiayÄ± "saÃ§ma" diye nitelendirse de gazeteci "KaynaklarÄ±ma gÃ¼veniyorum, haberimin arkasÄ±ndayÄ±m" dedi.

Sonunda 12 gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Kate'in hastaneden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Herkes bir fotoÄŸraf beklerken Kate yine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemeyi ve hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamamayÄ± tercih etti.

Bu durum da ameliyatÄ±n Ã¼zerindeki sÄ±r perdesini iyice kalÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±. Tabii yine resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±

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Ã‡OCUKLARININ YANINA GÄ°TTÄ°

Sonunda Kate'in hastaneden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra dinlendiÄŸi Windsor'dan Ã§Ä±kÄ±p okullarÄ± tatil olan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±na Adelaide Cottage'a gittiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Galler Prensesi Kate'in durumunun iyi olduÄŸu ve iyileÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da belirtildi.

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Åžimdi son durumda 42 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Kate, kocasÄ± William ve Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile birlikte dinleniyor ve eski saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Bu arada kocasÄ± Prens William de resmi gÃ¶revlerine dÃ¶ndÃ¼. Bu da Kate'in hayranlarÄ± tarafÄ±ndan durumunun iyiye gittiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

William, aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iki etkinlikten birinde "Kate iyileÅŸiyor. Ä°ki ane Filipinli hemÅŸire ona gayet iyi bakÄ±yor" dedi.

Zaten Kate'in hastanede olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde hiÃ§ ortada gÃ¶rÃ¼nmeyen kardeÅŸleri de birer birer tatile gidinceÂ iÅŸlerin yoluna girmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na herkes inandÄ±.

Kate'in erkek kardeÅŸi James, karÄ±sÄ± Alizee ile birlikte kar tatiline gitti. KÄ±z kardeÅŸi Pippa da ailesiyle deniz, gÃ¼neÅŸ, kum tatiline bÄ±raktÄ± kendini.

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"ARKADAÅžI" DEDÄ°LER AMA KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NÄ° AÃ‡IKLAMADILAR

Son olarak da Kate Middleton'Ä±n bir arkadaÅŸÄ± Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸtu. ArkadaÅŸÄ± "Catherine gayet iyi bir durumda ve iyileÅŸiyor" dedi.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Norfolk'ta bulunan Adelaide Cottage'da bir yandan doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda gÃ¼zel manzaralarÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±p hem bedenen hem de ruhen dinlenirken bir yandan da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.

Bu arkadaÅŸÄ±n kimliÄŸinin aÃ§Ä±klanmamasÄ± da yine Kate'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kuÅŸkularÄ± tam olarak silmedi.

Ama ailece birbirlerine baÄŸlÄ± olduklarÄ± bilinen Kate'in iki kardeÅŸinin normal hayatlarÄ±na dÃ¶nÃ¼p bir de tatile Ã§Ä±kmasÄ± yÃ¼reklere biraz da olsa su serpti.

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RAHMÄ°NÄ°N ALINDIÄžI Ä°DDÄ°ASI VAR:Â Yine de kafalarda soru iÅŸaretleri var ve sÃ¶ylentiler bitmek bilmiyor. Son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r ortada dolanan bu iddialara gÃ¶re Kate, rahmini aldÄ±rdÄ±. Zor bir ameliyattÄ± ve bu yÃ¼zden de bakÄ±mÄ± uzun sÃ¼recek.

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KAYINPEDERÄ° ÅžEFFAF DAVRANDI

Bu arada kraliyet uzmanlarÄ± da Kate Middleton'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda net bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n artÄ±k zorunlu olduÄŸunu savunuyor.

Onlara gÃ¶re her ne kadar Kate'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizli tutma hakkÄ± olsa da bÃ¶ylesine geniÅŸ bir kitle tarafÄ±ndan takip edilen birinin en azÄ±ndan biraz daha net bir bilgi vermesi gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu durumda "Kate iyileÅŸiyor" sÃ¶zleri bile kimseyi tam olarak inandÄ±ramÄ±yor.

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Bu konudaki en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek ise Kate'in kayÄ±npederi Kral Charles. Kral, prostat bÃ¼yÃ¼mesi nedeniyle hastaneye yatacaÄŸÄ±nÄ± da sonrasÄ±nda kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da resmi bir ÅŸekilde duyurdu. BÃ¶ylece hakkÄ±nda hiÃ§bir spekÃ¼lasyona imkan bÄ±rakmadÄ±. Ama Kate iÃ§in uygulanan yÃ¶ntem bu olmadÄ±.

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