Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar yemekte buluştu: Ne varmış kıyafetlerinde

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Erbil, “2021’de ‘keşke bu olmasaydı’ dediğiniz bir olay var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. Alttan altta geliyorsunuz ama hayvan terli. Hayvan terli değil sırılsıklam.”

Erbil, kızı Yasmin Erbil’in çok konuşulan kıyafetleri hakkında “Genç kız onlar” dedi. Nergis Kumbasar, hemen araya girerek şunları söyledi: “Ne varmış kıyafetlerinde, hiçbir şey yok.”

ECE RONAY'DAN 'KIZINA BAKSIN' TEPKİSİ

Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay 'taciz' iddialarıyla gündeme geldi. Ronay, Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirtip savcılığa başvurdu. Erbil de 'dekolte giyip beni arıyordu' ifadesini verdi.

Ünlü şovmenin iddialarına cevap veren Ronay, 'Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç.' ifadelerini kullandı.