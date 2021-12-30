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İşte Mete Gazoz’un aşkı

#Mete Gazoz#Melike Ayvaz#Zehra Çilingiroğlu
İşte Mete Gazoz’un aşkı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberleri...

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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez GQ Ödülleri Töreni’nde objektiflerin karşısına geçti.

Güzelliğiyle dikkat çeken Ayvaz’ın kimliği merak konusu oldu. Melike Ayvaz’ın da sevgilisi gibi sporcu olup olmadığı merak edilirken, genç kadının grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı. Çizimleriyle dikkat çeken Ayvaz, çalışmalarında sıklıkla Mete Gazoz’a da yer veriyor.

İşte Mete Gazoz’un aşkı

Fiziğim patladı

Hande Yener önceki gün Nişantaşı’ndaydı. “Kostüm provasından çıktım” diyen şarkıcı, sahne kostümlerinin sık sık gündeme gelmesi hakkında “Fiziğimi konuşuyorlar. Fiziğim galiba patladı benim” yorumunu yaptı. Atiye’nin “Pop müziğini kurtarmaya geliyorum” açıklaması için de şöyle dedi: “Pop bitmiyor, rahat olsun.” (Behlül AYDIN)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

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Bebek’ten düz gidince Beşiktaş’tasın

Şenol Güneş, Bebek’te görüntülendi. Hayli keyifli görünen teknik adam, esprili yanıtlarıyla güldürdü.

“Bir takımın başına geçmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Hepimizin bir takımı var değil mi; milli takımımız” yanıtını verdi. (Deniz BOY)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

Gözyaşlarına hakim olamadı

Aydemir Akbaş önceki akşam 86’ncı doğum gününü Etiler Tepsi Et’te dostlarıyla kutladı. Usta oyuncuyu, Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı. Doğum günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Akbaş “Ben çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95’ten önce ölmeyeceğim bunu size söylüyorum” dedi (Sayit DURMAZ)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

Yürüyüşe devam

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı. Tempolu yürüyen Çilingiroğlu, muhabirlere selam vererek yoluna devam etti. (Deniz BOY)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

Panikleten arkadaş

Şarkıcı Murat Başaran önceki akşam bir kadın arkadaşıyla Arnavutköy’de görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla bir anda birbirilerinden uzaklaştı. Başaran, “Bir anda panikledik. Hanımefendi mekan sahibi. Mekanlarında sahne almam için bir toplantı yaptık” dedi. (Sayit DURMAZ)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

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Yeni yıl için Antalya’dayım

Tuğba Özerk önceki gün eşi Gökmen Tanaçar’la Bebek’te sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi Antalya’da sahne alacağını belirtti: “Her sabah Gökmen’le birlikte muhakkak sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” (Deniz BOY)

İşte Mete Gazoz’un aşkı

14 Ocak’ta sinemalarda

Hazal Kaya, “Benden Ne Olur?” filmiyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Aslı T. Kızmaz’ın aynı adlı kitabından uyarlanan, Hazal Kaya’nın başrolü Onur Tuna ve Enis Arıkan’la paylaştığı film, 14 Ocak’ta vizyona girecek. Yapım, kimlik arayışında genç bir kadın olan Sertab Bal’ın eğlenceli hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

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İşte Mete Gazoz’un aşkı

 

 

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#Mete Gazoz#Melike Ayvaz#Zehra Çilingiroğlu

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