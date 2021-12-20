Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e: Çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Türkiye kar altında Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...Türkiye kar altında! Çok sayıda ilde eğitime kar engeli...#Kar Yağışı
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Tüm merakları giderdi Ne kadar ödeyeceğini açıkladıTüm merakları giderdi! Ne kadar ödeyeceğini açıkladı#Elon Musk
Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'#Seren Serengil
Eski dostlar bir arada Çocuklarıyla tanıştırdı....Eski dostlar bir arada! Çocuklarıyla tanıştırdı....#Çağla Şıkel
Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi! Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...#Beşiktaş
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldıAnnelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı#Aslı Enver
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e: Çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim!

#Ece Ronay#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil
Ece Ronaydan Mehmet Ali Erbile: Çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim

Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasındaki "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" davası devam ediyor. En son Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Mehmet Ali Erbil’in ‘dekolte giyip beni arıyordu’ iddialarına Ece Ronay cevap verdi: Ben dekolte giyip onu aramadım. Kendi kızı benden 3, 5 kat dekolte giyiyor.

Haberin Devamı

Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taciz" ve "hakaret" sebebiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermişti.

Adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelen Erbil'in ifadesinde, “Ece Hanım sürekli dekolteli kıyafet giyerek beni arıyordu. Ben kendisine kardeşim diye hitap ettim. Hiçbir şekilde taciz etmedim” dediği iddia edildi.

Erbil'in ifadesinin medyaya yansımasının ardından Ece Ronay suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Ronay, iddiaları yalanladı. Davasının sonuna kadar arkasında olduğunu belirten Ronay şunları söyledi:

"Normalde ayakta programlar sundu Mehmet Ali bey, adliyeye o şekilde gitmesi çok komik görünüyordu, bir acındırma sezdim orada.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Erbil şu anda şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve yargılanıyor.

Ben onu hiçbir zaman dekolte giyip aramadım. Bilir kişilerin bunu incelenmesini de söyledim. Dekolteli aramadım ki aramış dahi olsam onun beni taciz etmesini meşrulaştırmaz. Kendi kızı benden 3 kat 5 kat dekolte giyiyor. Bu tarz bir şey söylemesi gerçekten çok korkunç.

Mehmet Ali beyin son çırpınışları olduğunu düşünüyorum. Bu konudan yırtamayacak.

Başlarda ‘kardeşim’ dedi. Klip çekildikten sonra artık o kardeşlik bir anda ‘birlikte uyumak’ istemeye, evine davet etmeye dönüştü.

Sizin programa katıldıktan sonra avukatı bizi aradı uzlaşmaya gitmek istedi. Ben de yardım şartı koydum, onlara herhalde fazla geldi ki kabul etmediler. Süreç şu anda yargıda ben geri adım atmayı düşünmüyorum. Mehmet Ali beye karşı hiçbir terbiyesizlik yapmadım.

Gözden Kaçmasın

Ece Ronay Mehmet Ali Erbilin mesajlarını ifşa ettiEce Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti
#ECE RONAY#ECE RONAY KİMDİR
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı
#SEREN SERENGİL#DUMPİNG SENDROMU

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Ronay#Mehmet Ali Erbil#Yasmin Erbil

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz