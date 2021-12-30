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Canan Ergüder zorlu süreci anlattı: Önüme perde çekildi, saçlarım sıfıra vuruldu

#Canan Ergüder#Meme Kanseri#Kenan Ece
Canan Ergüder zorlu süreci anlattı: Önüme perde çekildi, saçlarım sıfıra vuruldu

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu.

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 “Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil” diyen Ergüder, anda kalmaya çalıştığını söyledi.

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu:

“Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten. Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu. Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm.”

Canan Ergüder zorlu süreci anlattı: Önüme perde çekildi, saçlarım sıfıra vuruldu

OĞLUM İÇİN GÜNLÜK TUTTU

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Zor günleri eşi Kenan Ece ve oğlu Demir sayesinde daha kolay atlattığını söyleyen Ergüder, süreç boyunca oğlu için günlük tuttuğunu söyledi: “Hasta olmadan önce de bunu yapmak aklımdaydı. Bu, hızlandırdı. Ona dair şeyler yazıyorum; neyi nasıl söylediğini, onun bu durumla nasıl baş ettiğini. Daha olgun bir haliyle okuması amacıyla yazdığım yazılar. Oğlumla çok keyifli bir ilişkimiz var. Bana verilmiş en güzel hediye.”

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