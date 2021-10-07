Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha

Hele de yeni geliştirilen ilaçlar adeta mucize çünkü direkt tümör odaklı çalışıyor ve inanılmaz fayda sağlıyorlar. Ama birkaç şartla! Kemoterapi size inanılmaz bir yorgunluk veriyor. Bir hafta kafamı yastıktan kaldıramıyorum. Hijyene de ekstra dikkat gerekiyor. Bir de saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor, kelleşiyorsunuz. Kel halimi sevmiyor değilim ama bana başlarda daha az kadın hissettirdiği için ve bir de oğlum şok olmasın diye folligraft saç kullanmaya başladım. Bazı fotoğraflarda uzun saçlı halimi görmeniz bundan. Ne menem bir şey bu saç meselesi? Gelin anlatayım.
SAÇIMLA BÜYÜK VEDALAŞMA
GERÇEKLE ilk yüzleştiğimde, gazetecilik deneyimim sebebiyle de başıma az çok ne geleceğini pekâlâ biliyordum. Saçlarım bir noktada illa dökülecekti. Bu ne zaman olacaktı? Belli değildi. Neredeyse belime gelen saçlarımı, bir anda dökülmeye başlarlarsa, ‘şok’ olmayayım diye önceden gidip kısacık kestirdim. Bir nevi kendimi duruma alıştırma süreci yani.
KISA ÇÖPÜ BEN ÇEKTİM 6 ay önce, nisan ayında hormon duyarlı, ileri evre meme kanseri olduğumu öğrendim. Öğrendiğim gün dünyam kelimenin tam anlamıyla başıma yıkıldı. Hayatımın en verimli döneminde, henüz 44 yaşında başıma böyle bir iş gelmiş olamazdı. Ne ailemde böyle bir hastalık geçmişi vardı ne de bende bir gen bozulması. (Hastalığımın 1. ayında yaptırdığım gen testi sağlıklı çıktı.) Sağlıklı beslenen, spor yapan, asla sigara içmeyen biri nasıl olmuştu da ortada hiçbir risk faktörü yokken böyle bir hastalığa yakalanmıştı. Kafamda deli sorular, Acıbadem Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı-Meme Bilimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cihan Uras’ın kapısını çaldım. “Yalnız değilsin. Bazen senin gibi çok sağlıklı bir insan, hiçbir risk faktörü yok, ailesinde kanser geçmişi yok, bir bakıyorsunuz pat diye karşımda” oldu ilk sözü. Sanırım bu kısa çöpü çekmek gibi bir şeydi.
BAHANELERLE KENDİNİZİ AVUTMAYIN
BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM
SAĞ memedeki kitleyi fark ettiğimin ertesi günü hastaneden randevu aldım ki sabaha kadar ‘Ya bir şey varsa?’ diye içim içimi yedi. Kendi kendimi teselli etsem, ‘Yok, değildir’ desem de insan hissediyor. Bir şeyler yanlıştı. Ama kendime konduramıyor, yakıştıramıyordum. ‘Yok yahu ne kanseri?’ Ertesi gün rutin mamografi ve meme ultrasonları yapıldı. Birkaç gün sonra telefonum çaldı. Doktor kitlenin başka bir şey olabileceğini söylüyor, ‘İleri tetkiklere ihtiyaç var’ diyordu ki zaten diğer dediklerini de hatırlamıyorum. Çoktan yere oturmuş, derin derin nefes alıyordum. Tansiyonum düşmüştü sanırım, kalbim hızla atıyordu. Sakinleşmeye çalışıyor ama başaramıyordum. Bir yanım ‘Saçmalama’ dese de diğer yanım ‘Ya kanserse’ endişesine çoktan kapılmıştı. Birkaç gün içinde doktorun bahsettiği ileri tetkikler, biyopsi ve PET çekimi yapıldı ve ben kuşkularımı haklı çıkaran sonuç ile ömrümde ilk defa ölümle yüzleştim. Daha çok erken değil miydi? Hele de oğlum henüz sekiz yaşında küçük bir çocukken bu başıma gelmiş olamazdı. ‘Peki, ben nerede yanlış yapmıştım da bu gelmişti başıma?’
KEŞKE KONTROLLERİMİ AKSATMASAYDIM
İNVAZIF- HR+/ ER- (Tümörün östrojen ve progesteron reseptörleri taşıdığı anlamına gelir) ileri evre meme kanseriyim. Tümörü ilk kez nisan ayında duşta, elle kontrol yaparken fark ettim. Bir çoğunuz gibi pandeminin başından beri ben de mümkün mertebe zamanımı evde geçiriyor, lüzumlu olmayan haller hariç dışarı çıkmıyorum. Hastaneye hele... Hiç gitmedim. ‘Aman ne gerek var sonra yaptırırım’ diyerek, 40 yaş üstü her kadının yılda en az 1 kez yaptırması gereken mamografi ve meme ultrason kontrollerini de pandemi bahanesiyle erteledim. Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım. Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı. 6 ayda -4’ü üç hafta aralıklar, 7’si haftalık- toplam 11 kemoterapi aldım. 5 tane daha var. Sonrası ameliyat ve radyoterapi. Sürecin bu kadar uzun ve meşakkatli olmasının sebebi tümörün geç yani ileri evrede fark edilmiş olmasından kaynaklı. Çünkü durum fark edilene kadar tümör koltuk altı lenf bezlerine metastaz yaptı yani yayıldı. Buraya bir virgül koyayım. Erken tanı neden önemli, Acıbadem Hastanesi Onkoloğu Prof. Dr. Taner Korkmaz anlatsın ki benimle aynı kaderi paylaşmayın!
ERKEN TANI HAYAT KURTARIR
Soru:
BİRAZ İNSEN Mİ O YÜKSEK ATINDAN
Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, ‘çöp’ yorumuna sosyal medya hesabından “Yıllarca içerik olarak karşına ‘bimbo’ları (boş kadın diye çevrilebilir) çıkartıp dalga geçtin. Bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan’cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?” yanıtını verdi.
YILLARCA KOLAY PARA KAZANDI
Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen’in Instagram’da 3 milyon takipçisi var. Bayülgen’in ‘çöp’ ve ‘zavallılar’ sözlerine şu yanıtı veriyor: “Ulusal kanallarda yaptığı programlarla ahlaki değerlerimizi hiçe sayarak kolayca para kazandı. Şimdi sosyal medyada binbir emekle çekilen, her saniyesi emek kokan, bir şeyler yapıp bir şeyler kanıtlamaya çalışan gençliğe, ‘para kazanmaya çalışan zavallılar’ demesi son derece çirkin ve kabul edilemez. Sanırım bu çirkin yorumun altında eskisi gibi popüler olmayan programın ve kitlelerin sosyal medyaya kayması yatıyor.”
OKAN BAYÜLGEN HAKLI, PARA İÇİN PROFİLLERİNİ ÇÖPE ÇEVİRENLER VAR
BİZİMKİLERİN KOSTÜMLERİ KALİTESİZ
PARİS Hilton, Doutzen Kroes, Petra Nemcova, Yolanthe Cabau gibi ünlü isimlere tasarımlarını giydiren ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, kimin ne giydiğinden ziyade giyilen kostümün kalitesi özelinde yorum yaptığını belirterek, “Önüme 2-3 kostüm fotoğrafı geldi. İç çamaşırı benzetmesini de o fotoğraflara bakarak yaptım çünkü bakınca ortada bir kostüm göremedim. Daha çok fantezi iç çamaşırına benziyordu. Beyonce, JLO gibi starların giydikleri daha ağır. Kaliteli kumaş-materyallerden yapılmış. Bizimkilerinki ise daha hafif. Aradaki en büyük fark bu. Belki de bütçe sıkıntısı yaşıyorlardır, bilemem ama giydikleri kostümler kalite algısını aşağı çekiyor. Buna saç, kıyafet uyumsuzluklarını da ekleyin. Benim sahne kostümü tasarlamak gibi bir iddiam yok, bu iş beni pek heyecanlandırmıyor ama olsa inan en kaliteli kumaşlar, materyaller kullanırdım. Hakkını verirdim. Bahsettiğimiz sanatçılarımız da sahneden iyi para kazanıyorlar. Yurtdışındaki bu trendleri uygulamak istiyorlarsa o sanatçıların modacıları ile çalışmalarını tavsiye ederim, tek başlarına değil” diyor.
İŞLEMEYE DOYDUK
Gönül Yazar, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi ünlülerin kostümleri düşünüldüğünde bugünkü sahne modasının bambaşka bir noktaya vardığı aşikâr. Bağzıbağlı bunun dünyada yeni bir akım olduğunu söylüyor ‘ama’ diyerek şöyle de bir parantez açıyor: “Yurtdışında çok fazla işleme giyiliyor. Kendall Jenner ve Jennifer Lopez daha yeni ful işlemeli kostüm giydiler. Tabii bizim sahneler yıllardır işlemeli kıyafetlere doydu! O nedenle bizim sanatçılar sahnede sadeleşmeye çalışıyor. Ama ABD’de durum tam tersi. Hem kırmızı halıda hem de sahnede işlemeler hâkim. Kullanılan kumaşlar ise çok kaliteli.”
ADRIANA LIMA İLE PİŞTİ
RUHUMDA ROMANLIK VAR
KALP ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat’ı Bahçeşehir’deki muayenehanesinde yakalıyorum. Program bittikten sonra, telefonları da sosyal medyası da kilitlenmiş. ‘Sebebi ne?’ diye soruyorum. “Ne olacak? Bir göbek attım gündem değişti. İnan çok şaşkınım. Daha önce böyle bir şey hiç yaşamadım. Linç ettiler beni. İnsanlar ne kadar acımasız. Yazılanları okusan aklın durur” diyerek giriyor lafa. Duruma canı hayli sıkkın. Ne oldu da konu buralara kadar geldi, peki? Şöyle anlatıyor: “Programa davet aldım. Gittim. Soruları cevapladım. Yayın biterken de ‘Kapanışını beraber yapalım’ dedi Seda Hanım. Roman havası çaldı. Oynadım. Olay bu. ‘Vay! Doktor nasıl oynarmış?’ Nereyi açsam hakkımda konuşuluyor. Övenler de var tabii ama daha çok linç ediyorlar. Anlamıyorum ki hastan masada mı kalmış? Biri zarar mı görmüş? Bazı hekimler yazıyor özelden ‘Ayıp’ diye. Ruhumda var Romanlık. Ne olmuş yani?”
TRAKYALIYIM BEN
“Ben böyleyim. Üniversitede de böyleydim, doktor oldum yine böyleyim. Tiktok hesabım var. Aç, bak! Orada da oynarım. Instagram’da da oynarım. Renkliyim. Hastam gelir asık suratlı. Onu da oynatırım. Trakyalıyım ben, Edirneli. Bilirsin bizim oraları. Gülmeyi, eğlenmeyi, oynamayı severiz ama yorumlar karşısında nutkum tutuldu. Tanımadığınız birine nasıl bu kadar nefret kusarsınız yahu. Kimin canını almışım? Kimin parasını gasp etmişim? Psikolojim altüst oldu. Normal hayatta nasılsam ekranda da öyle davrandım. Kimliğimi, ruhumu değiştirmedim.”
TOPLUM SAĞLIĞINI RİSKE EDENLERE BAKSINLAR
Soru: Türk Tabipleri Birliği’nin hakkınızda soruşturma açtığı iddia edildi? Henüz TTB ile konuşmadım, konuşacağım ama şu ana kadar elinize ulaşan bir bilgi, soruşturma ya da inceleme yazısı var mı?
Cevap:
14 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’nin sofralık zeytin üretim merkezi Manisa Akhisar’ın Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, bölgede 7-8 yıldır kaliteli zeytinyağı üretimi için çalıştıklarını, 67 fabrikada 22 bin üretici ile soğuk sıkım zeytinyağı üretildiğini söylüyor, şöyle devam ediyor: “Pandemi ile dünyada herkes daha sağlıklı bir yaşam arayışına girdi. Yediğimiz, içtiğimiz de elbet bu işin bir parçası. Soğuk sıkım zeytinyağı da sağlıklı ve güvenilir gıda olarak tam da bu noktada öne çıkıyor. Bölge olarak Tarım Bakanlığı ile başlatılan ortak bir projenin de parçasıyız. 28 derecenin üzerinde zeytinyağı sıkan tek bir fabrikamız yok! Bu işe geç başladık ama en iyisini yapıyoruz. Türkiye’de sofralık zeytinin yüzde 70’ini üretiyoruz. Zeytinyağı ihracatı payımız ise yüzde 10-15 civarında. Hedefimiz, farklı kalite ve çeşit ile bu payı artırmak.”
VERGİ İNDİRİLSİN
Zeytinyağının üretici çıkış fiyatında geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 50’den fazla artış yaşandı. ‘Artış devam eder mi?’ sorusuna Alhat, “Sadece zeytinyağı fiyatlarında değil, tüm bitkisel yağ fiyatlarında bu sene yaklaşık yüzde 110’luk bir artış var. Dolar kuru, kuraklık, üretim azlığı (geçen seneye kıyasla yüzde 25’lik düşüş var) bu durumda etkili oldu. Buna rağmen zeytinyağı çiçek yağı ile kıyaslandığında daha az zamlandı ki üreticinin özverisi büyük. Bu dönemde devletten hiç destek göremedik. yüzde 70’i ithal olan çiçek yağı üreticisi için vergiler indirildi ancak zeytinciler destek alamadı. Bizler de zeytinyağı raf vergisinin 8’den 1’e indirilmesini talep ediyoruz” diyerek yanıt veriyor.
20 LİRAYA ZEYTİNYAĞI OLMAZ
Akhisar, Türkiye’nin en büyük zeytin bölgesi. Zeytinyağında ise markalaşma ve tanıtım atağındalar. Bu işi de ünlü bir isim, Ayhan Sicimoğlu üstlenmiş durumda. ‘Ne alaka?’ diyenler için yazayım Sicimoğlu İspanya ve İtalya’da butik zeytinyağcılığı üzerine araştırmalar, programlar yapmış da bir isim. Şimdilerde kendi adını taşıyan 3 ayrı -Klasik, Yeşil Altın, Kızıl Altın- zeytinyağı serisi çıkarıyor. Ertuğrul Özkök’e göre yeşil altın serisi İtalya’nın Puglia bölgesinde üretilenlerden daha güzel. Sicimoğlu’nu önlüğü giymiş, zeytin hasadı yaparken yakalıyorum. Şöyle anlatıyor: “Akhisar benim için Türkiye’nin Toskana’sı. Ayvalıklılar kızmasın ama denizden daha yüksekte, daha iyi rüzgâr alan bir bölge. Ben ‘butik’ zeytinyağı üretiyorum. Soğuk sıkım, sızma. Türkiye’de ise zeytinyağı hem sıcak hem soğuk yemeklerde kullanılır ama maalesef bizde zeytinyağı kültürü, farkındalığı pek yoktur. Anadolu’da bir restorana veya bir lokantaya gittiğinizde zeytinyağı isteyin ayçiçek yağı getirirler. Her ne kadar ülkemizde ‘zeytin yağlılar’ gibi bir kategori olsa da bu durum zeytinyağının kullanımını kısıtlamış ve gelişimini engellemiştir. Bir de Türkiye’de insanlar zeytinyağı diye bugüne kadar hep kötü yağ yemişler ve adı da acı yağ kalmış. O nedenle Ege, Akdeniz dışında yemeklerde pek tercih edilmiyor. Öyle ki zeytinyağı üretiminde 4. ülke olmamıza rağmen tüketimde 1.5 kilo ile sonuncuyuz.”
MODERNA CEO’SU TARİH VERDİ
İSVİÇRE’DE yayımlanan Zeitung gazetesine konuşan Moderna CEO’su Stéphane Bancel, pandeminin 1 yıl içerisinde biteceği öngörüsünü aşı üretim kapasitelerinin artmasına bağladı ve şunları söyledi: “Son 6 ayda aşı üretim kapasiteleri arttı. Bu kapasite ile gidersek önümüzdeki yılın ortasına kadar dünya üzerinde herkesin aşılanmasına yetecek kadar doza ulaşılır hale gelir. Bugünden itibaren, önümüzde pandeminin bitmesi için 1 yıl var gibi farz edebiliriz. Aşı olmayanlar ise kendiliğinden bağışıklık kazanacak.”
DAHA ÖLÜMCÜL OLMAZ
HALEN 182 ülkede kullanılan Oxford/AstraZeneca aşısını geliştiren bilim insanı Dame Sarah Gilbert de “Virüs tamamen mutasyona uğrayamaz çünkü spike proteini hücreye girmek için insan hücresindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmek zorunda. Eğer spike proteini reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değişirse zaten hücre içine giremez. Bu nedenle virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok. Onun için COVID-19’un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesi olası değil. Virüsler bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü olma eğilimindelerdir” diyerek COVID-19’un zamanla soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan mevsimsel gribe döneceğini onaylıyor.
TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR
TÜRK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, ‘Pandeminin sonu ne zaman gelecek?’ başlığı ile düzenlenen toplantıda, tünelin ucunda ışık görüldüğünü söylemişti. Prof. Dr. Azap, “Aşıdan kaçan bir varyantın ortaya çıkmaması halinde, önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona ereceğini ve virüsün mevsimsel bir hastalığa dönüşeceğini düşünüyorum. ‘Bitmeyen pandemi’ diye bir şey yok tarihte. Tüm pandemiler biter. Bu da bitecek. Burada önemli olan daha fazla uzamaması. Hepimiz bunaldık ama çoğu gitti azı kaldı. Bir kere elimizde aşılar var ki koruyuculukları çok yüksek. Oldukça güvenli aşılar, yeterli miktarda da üretiliyor. Tabi tek başına aşı olması yetmez, aşılanmak da gerekir. Aşılanma ve beraberinde maske, mesafe gibi toplumsal önlemler ile bu işi halledebiliriz. Ayrıca, bu sene sonunda kullanıma girmesi beklenilen etkili ilaçlar da (hap şeklinde) geliştirilme aşamasında. Hastalığın başında verecek, bulaşı 1-2 gün içerisinde durdurabileceğiz. Aşılama, bireysel önlemler ve yeni ilaçlar ile durumu artık salgın olmaktan çıkarıp endemik bir virüs haline çevirebiliriz” diyor.
AŞIYA ULAŞABİLEN ÜLKELER ŞANSLI
HEKİM AKLINA HER GELENİ SÖYLEYEMEZ
İSTANBUL Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Ümit Aktaş hakkında ‘reklam’ ve ‘etik ihlali’ gibi nedenlerle birden fazla soruşturma olduğunu söylüyor. Son alınan 1 aylık meslekten men kararı, Dr. Aktaş’ın bir programda dile getirdiği ‘Aşının faz çalışmaları tamamlanmadı. ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşı kaynaklı nedenlerle öldü’ gibi yanıltıcı, toplum sağlığını riske sokan açıklamalarının ardından geldi. Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Ceza nihai değil. TTB yüksek onur kuruluna gidecek, itirazlar dinlenecek. Onaylanırsa karara bağlanacak ki bu süreçler biraz zaman alır” diyor. Bilimdışı açıklamaları nedeniyle 3-4 doktor hakkında daha soruşturmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, “Biri çıkıyor, ‘Aşı yapan hekimler yargılanacaklar’ diyor. Öteki, yanıltıcı bilgiler ile kendi pazarını oluşturmaya çalışıyor. Bir başkası COVID-19’un varlığını inkâr ediyor. Bunlar gerçekdışı ve işi bilim olan bir biliminsanına yakışmayan beyanlar. Kişi, hekim diye aklına her geleni söyleyemez. ‘Bana göre’ diye bir tabir yoktur bilimde. ‘Bana göre aşı yanlıştır’ ya da ‘Bana göre COVID-19 yoktur’ demek bilimi inkârdır. Sağlık Bakanlığı, meslek odaları ve üniversiteler bünyesinde yürütülen çalışmalar, araştırmalar var. Belli aşamalardan geçmeyen hiçbir aşıya ruhsat verilmez, inanmayın” uyarısında bulunuyor.
KAMU SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR
TÜRK Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da İTO Onur Kurulu kararının henüz kesinleşmediğini hatırlatarak, “İtirazlar olur, savunma alınır. Süreç böyle işler ama meslek odasının aldığı karar bazı hekim beyanlarının kamu sağlığını tehdit ettiğini topluma anlatmak açısından önemli” diyor ve şöyle devam ediyor: “Diyelim aşı tereddüdü yaşayan biri var. Bakıyor, bir hekim çıkmış, bilimsel dayanak olmadan, aşı karşıtlığı yapıyor. Toplum, bu hekimin açıklamalarının bilimsel olmadığını nereden bilecek? Neye göre değerlendirecek? Bunlara inananlar, ‘Ama bu hekim böyle söylüyor’ diyenler var. Bilimdışı bu söylemler kafa karışıklığına, sanki hekimler arasında bir anlaşmazlık varmış da ortada somut, bilimsel veriler yokmuş gibi algılanmasına da yol açıyor. Bu söylemlere inanıp aşı olmayanlar, 2 doz Sinovac olduğu halde hatırlatma dozunu yaptırmayanlar var. Risk grubundakiler, gebeler var. Hayatlarını kaybediyorlar. Vefat sayımız bir süredir 200’ün altına düşmüyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir adım atmalı. Açıklamaları ile toplum sağlığını riske eden bu hekimlerle ilgili -mesela açığa alma gibi- yaptırımlar uygulanırsa böyle durumlarla karşılaşmayız.”
‘YÖNETİMDE YER ALMAMI İSTEMİYORLAR’
ASTROLOJİDE KESİNLİK YOKTUR
ASTROLOG Aygül Aydın, ‘Astroloji 4 bin yıllık kadim bir bilgidir’ diyerek giriyor söze ve astrolojinin ne olmadığını şöyle anlatıyor: “Osmanlı’da doğum haritasına ‘feleğin çemberi’ denirdi. Doğum haritası dediğimiz şey de senin hangi yıldız ya da gökyüzü olayı altında doğduğunu gösterir. Buna bakarak da birtakım öngörüler ortaya koyar. Mesela ‘Venüs’ün aslan. Sen şöyle bir evlilik yapabilirsin’ ya da ‘Şu işe daha yatkınsındır’ deriz. Yani birtakım ihtimalleri konuşuruz. İlla bu ihtimaller gerçekleşecek gibi bir durum söz konusu değildir. Önemli olan kişinin iradesidir. İnsan iradesi gezegenlerden üstündür.
Bizler gökyüzüne bakarak belirli izleri takip eder, yaşadığımız zamanı anlamaya çalışırız. Yani astroloji gelecekten ya da şu andan haber vermez! Diyelim bir proje var elinizde ve ‘Acaba şimdi mi başlasam yarın mı?’ diye düşünüyorsunuz. Eskiden yıldızlar aynı konumdayken ne olmuş? Astroloji bunu söyler ki ders al. Ama kimseye ‘Kesin böyle olacak’ ya da ‘Olmuş’ demez, diyemez. Hiçbir astroloji haritası, hiçbir astrolog kader belirleyemez. ‘Doğum haritasına göre yaşamak’ gibi durum olamaz. Olsaydı bu işi yapan biri olarak ben yaşar, her şeye önlem alırdım. Astroloji sonuca giden yolda davranışlarımızın nasıl olması gerektiğini söyler ama kesinlik barındırmaz” diyor.
BOŞANMA SEBEBİ
ÖZGE Eğrikar’ın haberini okumuşsunuzdur. Futbolcu Özer Hurmacı, Trabzonspor’da oynadığı dönem evlendiği Mihriban Hurmacı ile ‘astroloji’ yüzünden boşanıyor. Boşanma dilekçesine de konu olan iddiaya göre Mihriban Hurmacı, astroloji haritasına bakarak eşini kıskandı, ‘Beni aldatıyorsun’ baskısı yapmaya başladı. Zaten var olan sorunlarına bir de bu eklenince çift soluğu mahkemede aldı.
YILDIZLARA BAKMADAN FİLM ÇEKMEZ
ORTALAMA SÜRE 20 DAKİKA OLMALI
TTB Şiddet Çalışma Grubu üyesi Dr. Samet Mengüç, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir muayenenin ortalama süresinin 20 dakika olarak belirlendiğini belirterek, “Bugün geriye dönüp baktığımızda, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin ana problemlerinden biri bu işte: zamansızlık. Günde kaç hasta baktığınızdan ziyade hastaya ne kadar zaman ayırdığınız önemli. Neden biliyor musun? Çünkü bizim meslekte asıl olan iletişimdir. Doktorun hastası ile iyi bir diyalog kurması, hastanın rahatlaması lazım ki hasta en namahrem bilgiyi bile çekinmeden anlatsın, doktor-hasta arasında bir güven ilişkisi kurulsun. Takdir edersin ki bunun için de 5 dakika yetmez. Bir muayenenin temel unsuru, anamnez dediğimiz karşılıklı soru-cevap, yani işte bahsettiğim bu diyalogdur çünkü doktorların yüzde 80-90’ı bu noktada teşhisi koyar. Tahlil ve tetkikler tereddütte kaldığımız, ‘Aman, şunu atlamayayım’ dediğimiz noktada devreye girer. Tüm bunlar da ortalama 20-25 dakika süre alır” diyor.
SİSTEM REVİZE EDİLMELİ
Türkiye’de sistem, her 10 dakikaya bir randevu veriyor. Ancak sistem, hastanın randevusuna gelmeme ihtimalini de hesaba katarak aynı saate 2 randevu da verebiliyor. Bu da, muayene süresini 5 dakikaya düşürüyor. Buna ayaktan gelen hastaları da ekleyin! Muayene süresi kısaldıkça kısalıyor. Dr. Mengüç, “Sistem daha çok hasta bakmaya odaklı. O zaman da hekim-hasta ilişkisi yok oluyor. Hasta, ‘Doktor yüzüme bile bakmadı’ diyerek, tabi ki bilmediğinden, sistemi değil hekimi suçluyor. O an orada bir şiddet yaşanmasa da hastanın kafasında doktora karşı bir ön yargı oluşuyor, haliyle bunu çevresine yansıtıyor. Dolayısıyla bir sonraki karşılaşmada şiddet ihtimali artıyor. Tersinden bakalım: Hekim, kafasına göre muayene süresini uzatsın diyelim. Bu sefer de diğer hastalar kapıya vurmaya, ‘Hocam sıram geldi niye bekliyorum hala?’ demeye başlıyor. Nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve almanın en önemli kuralı muayene sisteminin oturtulmasından geçer. Bu bile tek başına çözülse eminim şiddet büyük oranda yok olacaktır” diyerek randevu sistemimin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.
MUAYENE SÜRELERİ TÜKENMİŞLİK HİSSİ YARATIYOR
ŞÜPHESİZ ki 20 milyonluk nüfusu ile sıkıntının en çok hissedildiği illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Sistem ‘Hasta gelmezse’ diye aynı saate bir başka hasta daha atıyor ama neredeyse randevusuna gelmeyen hasta yok! Bu da 10 dakikalık süreyi beşe düşürüyor. Elbette bu, işin merkezi bir sitemden yürütülmesi, suistimalleri engellemesi, işi kolaylaştırması açısından önemli ancak bir yandan da meslek pratiğimizi kötü etkiliyor. Hastaya yeteri kadar zaman ayıramamak, kapıda bekleyen hastaların yarattığı baskı hekimleri tükenmişliğe itiyor ki bu da hem hizmetin kalitesini düşürüyor hem de genç hekimlerin ya daha kolay branşlar seçmesine ya da yurt dışına gidip orada çalışma arzusuna kapı açıyor” diyor.
ARGÜMANLARI TEMELSİZ
MALTEPE’deki mitinge katılanlar neşeyle Türk bayrakları sallıyor, o sırada sahnedekilerden biri ‘Akın akın geliyorlar’ anonsları yapıyor; dönüp bakıyor, ‘Hani’ diyorsunuz içinizden. İnanmıyorsanız buyurun izleyin YouTube’a yükledikleri videoları. Toplasınız 3 hadi taş çatlasın 4 bin kişiler. Prof. Dr. Sarp Üner “Tamamen dışarıdan toplanıp, buraya getirilmiş bir grup. Bazı pankartlar ile o pankartları taşıyanların inandıkları arasında fark olduğu çok belli. Birileri önceden pankartları yazıp, ellerine tutuşturmuş sanki” diyerek bana katılıyor. Çoğunluğu muhafazakârlar oluşturuyor gibi gözükse de aslında heterojen bir grup. Kendini Atatürkçü olarak tanımlayanlara kadar geniş bir yelpazedeler.
KÜRESEL GÜÇLER
AKİT yazarı Abdurrahman Dilipak da konuşmacı. Komplo teorilerine dayandırıyor konuşmasını. mRNA aşısı için, ‘Aşı değil, gen terapisi. Ne idüğü belirsiz sıvı’ diyor, güvenli dünya çağrısı yapıyor. Konuşma bitince biri ‘Arkaya ses gelmiyor’ diye sesleniyor. Sunucu ‘Londra-ABD devreye girdi, engellediler’ diyerek topu yine ‘küreselcilere’ atıyor. Mitinge gelenlerin iddiaları benzer; alüminyum (Grafen Oksit) çip, 5g, Bill Gates, küresel çeteler, İllüminati gibi. ‘Büyük oyunu biz çözdük’ kafasındalar. Bunu aşı karşıtı bu insanları küçümsediğim için söylemiyorum çünkü iddialarının gerçek olmadığını biliyorum. Prof. Dr. Sarp Üner de “Söylediklerinin temeli yok. Sloganlarının altı boş! İddiaların hepsi çürütüldü ama ısrarla aynı söylemlerdeler. Amaç kafa karışıklığı yaratmak. Benim anladığım aşı karşıtlığından nemalanan bir grup var. Hem siyasal hem finansal anlamda. Siz ne derseniz deyin çıkarları uğruna aynı yalanı söylemeye devam edecekler. Küresel komplodan bahsediyorlar ama kendileri komplonun parçası. Aşı karşıtlarının argümanlarını aslında 12 kişinin uydurduğu ispatlandı” diyor.
KİM BU 12
Yeri gelmişken not düşeyim; yanıltıcı bilgilerle mücadele eden Dijital Nefretle Mücadele Merkezi ve Aşı Karşıtlığını İzleme Kurumu 1 Şubat-16 Mart 2021 tarihleri arasında sosyal medyada tespit edilen 812 binden fazla gönderiyi analiz etti. Bulgulara göre Facebook ve Twitter’da paylaşılan tüm yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yüzde 70’i 12 kişinin elinden çıkma. ‘Dezenformasyon düzinesi’ denilen ve aşı karşıtlığı üzerinden servet elde eden grubun içinde bitkisel hap satmaya çalışan doktorlar ile suikaste kurban giden ABD Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni Robert F. Kennedy de var.
UÇMANIN KEYFİ KAÇTI
YAZMAK istediğim konu hem havacılık hem de 11 Eylül olunca gazetenin bu konudaki en önemli ismi, Uğur Cebeci’yi aradım. Cebeci 20 yıl önce 11 Eylül’de New York’taydı ve İkiz Kuleler’in yıkılışına şahit oldu. Afganistan’daki askeri varlığın daha düne kadar kalıcı olması, Müslümanlara karşı önyargı, nefret, ırkçılığın artması, sınır dışıların çoğalması, ABD İçişleri Bakanlığı’nın kurulması hiç şüphesiz 11 Eylül’den sonraki önemli değişimlerden. Ancak havacılık da en az bu saydıklarım kadar değişti. Cebeci de aynı görüşte. “Eskiden uçmak rahat, keyifli bir işti. 11 Eylül havacılığın kimyasını değiştirdi. Alınan katı kararlar işin heyecanını da keyfini de kaçırdı. Şimdi uçmak daha çok bir eziyet!” diyor.
KUYRUKLAR YOKTU
TAAMMÜDEN İNSAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal aşı karşıtlarının her türlü girişiminin ‘topluma karşı işlenen suç’ kategorisinde olduğunu söylüyor ve “Mitingi organize edenlere karşı devletin tüm mekanizmaları harekete geçmeli, bunun başında yargı gelir, ağırlaştırılmış cezalar verilmeli. Tüm sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar da tepkisini dile getirmeli, etik sorumluluğuna göre davranmalı. Çünkü aşı karşıtları yalan yanlış bilgilerle ‘taammüden insan öldürmeye teşvik suçu’ işlemektedirler. Toplumu yanlış etkileyecek girişimlere olanak verilmesi vatandaşı tehlikeye atar. Pandemi şartlarında, ‘Kanaryaları seviyorum. Kanaryalara özgürlük mitingi yapacağım’ desem bana izin verilir mi? Verilmez. Bu mitinge de izin verilmemeli. Ayrıca, bu insanlar aşı karşıtı ve mitingde de korunmayacaklar, salgının abartılı hale gelmesine neden olacaklar. ‘Birbirlerine bulaştırsınlar, bize ne’ demek Hipokrat yemini eden bizlere yakışmaz. Devlet müdahil olmalı” diyor.
RANT PEŞİNDELER
Prof. Dr. Ünal aşı karşıtlarının argümanlarının bilimsellikten uzak olduğunu hatırlatarak, “Bill Gates’in adamları soykırım yapıyorlar, Türk ırkını yok edecekler’ diyen kişileri ciddiye alıp bilim insanı olarak ne cevap vereyim, inan şaşırdım. Komedi artık bu! Ya gerçekten çok zekiler bizimle eğleniyorlar ya da gram akıl yok! En başından söyledim; aşı kararsızlarına saygı duyarım. Onları ikna etmek, bilimsel dayanaklar sunmak bizlerin görevi. Ama aşı
karşıtlığı bambaşka! Aşı karşıtı olup da bu işten rant elde eden, çıkar sağlamaya çalışan o kadar çok kişi var ki! Hekim kimliği altında aşılara karşı çıkan bazı kişilerin, kendi ürünlerini fahiş fiyata pazarlamaya çalıştıklarını biliyoruz” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir adım atması gerektiğinin altını çiziyor.
DEMOKRATİK HAK DEĞİLDİR
HEMATOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner
DÜŞÜŞÜN KAYNAĞI TWITTER’DA
HUOBİ Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü sadece Bitcoin değil, neredeyse her coinin yüzde 20’ye yakın düşüş yaşadığını belirterek, düşüşün nedenini Twitter’dan öğrendiğini söylüyor. Bilmeyenler için konuyu şöyle özetleyeyim; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yüksek faizli kripto ürün planları yapan, (plan stabilcoin sahiplerine tasarrufları üzerinden yüzde 4 faiz vaat ediyor) Coinbase borsasını uyarıyor. Uygulamayı başlatırlarsa Coinbase’e dava açılacağı duyuruluyor. Bunun üzerine Coinbase Borsası’nın CEO’su Brian Armstrong da oturup SEC’e karşı hayal kırıklığını ve öfkesini dile getirdiği uzun bir tweet atıyor. Sonrasını Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü anlatıyor:
SEC ELEŞTİRİSİ
“Düşüşün kaynağını Coinbase Borsası CEO’su Brian Armstrong’un tweetlerinden öğrendik. Borsa gecelik borç alıp verme işlemlerini gerçekleştirmek istiyor ancak SEC bunun dava konusu olabileceği yönünde sert bir karşılık veriyor. Armstrong ise karşılığında eleştirel bir tweet dizisi yayınlıyor. Diğer tarafta fon yönetim şirketi Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein yine salı günü yaptığı açıklamada bu sefer spot ETF’lerden önce vadeli ETF’lere izin verilmesinin hata olacağı uyarısında bulunuyor. Bunlar iki farklı konu fakat aynı gün bu eleştirilerin SEC’e yöneltilmesi piyasayı karıştırıyor. Tüm bunlar ardı ardına gelen sert satışları tetikleyerek, hacimsiz bir saatte derin satışlara neden oluyor.”
TWITTER NE KADAR ETKİLİ
Burada araya giriyorum. Elon Musk’ın daha önce attığı tweetlerle piyasayı nasıl manipüle ettiğini ve adı bile duyulmayan kripto paraları överek, fiyatını yükselttiğini hatırlatıyorum. Kripto para piyasasını bir tweet ile etkilemek bu kadar kolay mı? Süllü şöyle yanıtlıyor: “Katılmıyorum çünkü Elon Musk bir borsa CEO’su değil. Musk ya da piyasa tüyosu veren herhangi birini daha çok ‘influencer’ olarak kabul etmeli. Bu olayda ise CEO problemi özetliyor. O nedenle manipülasyon denilemez. Benzer bir durum hisselerde de oluyor. Biri bir toplantıdan fotoğraf paylaşıyor diyelim, hop! Hisseler bir an tavan. Buna benzer bir durum ancak burada övgü değil eleştiri var. Düşüşün bir kaynağı bu.”
ALTCOINLERİN HATIRINA TOPARLANIR
CİDDİ BİR GASTRONOMİ PLANI YAPILMALI
Şef Ali Ronay, ‘Asırlık tariflerle Türk mutfağı’ kitabına en büyük katkıyı koyan isimlerden biri. “Biliyor musun? 20 sene önce işe ilk başladığımda da aynı şeyi konuşuyorduk, şimdi de. Şükür ki artık daha bilinçliyiz” sitemiyle giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Doğrudur; Türk mutfağı dünyanın en kadim mutfaklarından biri ama maalesef bir türlü hak ettiği yere gelemiyor. Neden? Bireysel çaba ile bunu başarmak mümkün değil de ondan. Sürdürülebilir, fark edilir, gelişimsel olması, devlet tarafından desteklenmesi lazım. Ali, Mehmet, Somer, Maksut, Didem ile olacak bir iş değil. Tek başımıza bizler ancak bu kadar fark yaratabiliyoruz. Gelecek nesillere Türk mutfağını doğru bir şekilde teslim edebilmek, sürdürülebilir politikalarla da bunun gelişimini sağlamak önemli. Devletin ciddi bir gastronomi planı olmalı, ki biz kitap ile bunun ilk adımını attık. Ancak günün sonunda bu işi herkes sahiplenmeli. Sadece yapanlar değil! Köşe başı tutma derdi olunca ortaya birliktelik çıkmıyor.”
MALZEME ZENGİNİYİZ
“Başka? Dünyadaki trendlerini takip etmek ve sürekli aynı mesajı vermek gerek. Bu sene yaptığınızı seneye de devam ettirmelisiniz, istikrar önemli. Her ne kadar hoyratça tüketiyor olsak da Anadolu inanılmaz bir hazine. Hem kültürel hem de malzemelerden gelen zenginliği var. Bunu işleyebilmeli ve doğru anlatmalıyız. Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü birçok şefi Türkiye’de ağırlama şansımız oldu. Birçok malzemeyi tanıttık, gittiler ülkelerinde bu malzemeleri uyguladılar. Mesela, Michelin yıldızlı İspanyol şef Elana Arzak ‘sumak’ diye bir baharatın varlığına hayret etti, üzerine çalıştı. Bizim sadece yemekte kullandığımız sumaktan dondurma yaptı. Farklı bakış açılarıyla yeni yaklaşımlar sergilemek mümkün. Yeter ki tanıtılsın. Ayrıca yurt dışına daha çok şef göndermeliyiz. Gençlerimizin önünü açıp, tecrübe sahibi ederek, yurt dışına gönderip, eğitim almaları sağlanarak bilinirlik yaratabiliriz.”
ASIRLIK TARİFLERLE TÜRK MUTFAĞI
Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla bir kitap hazırlandı. Adı, ‘Asırlık tariflerle Türk mutfağı.’ İçinde atıksız, fermante, yöresel, yerel ve glütensiz gibi sağlıklı- alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif var. Daha da önemlisi kitap eski reçeteleri de kayıt altına alıyor. İngilizce, İspanyolca, Arapça başta birçok dile çevrilerek raflardaki yerini alacak. Amaç, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmak, ki böylelikle Türk mutfağının ayaküstü yenilen, bol acılı- mayonezli kebap ve dönerden ibaret olmadığını anlatacağız yabancılara.
VER PARAYI AL SONUCU
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, gözüyle görmediğini ancak benzer duyumlar aldığını doğruluyor ve “1.5 yıldır merdiven altı tabir edilen bazı yerlerde, sahte PCR raporları verildiğini duyuyoruz. Parasını veriyorsun, istediğin sonucu alıyorsun. Pazartesi’den itibaren başlayacak uygulama bu dolandırıcıların ekmeğine yağ sürebilir, çoğalabilirler. O nedenle bu işin bazı kriterleri olmalı. Bakanlığımızca akredite yerler belirlenebilir; ‘Devlet kurumları ile belirtilen yerler dışında alınan PCR testleri kabul edilmiyor’ denilebilir” önerisinde bulunuyor.
AŞISIZ ÖĞRENCİMİZ YOK
KLİNİKTE GÖRMEYE BAŞLADIK
ÇOCUK Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Kızıldağ Göktürk Krup’un kışın daha çok görüldüğünü ancak bu ara sıklıkla karşılaşmaya başladıklarını doğruluyor, “Geçtiğimiz kış daha az rastlamıştık. Tabii hijyen kurallarına uyum vardı, maske ve mesafe ile teması azaltmıştık. Yazın gelmesi, kısıtlamaların gevşemesiyle bizlerde de biraz rahatlama oldu. Temasın artması ile yeniden görmeye başladık. Hızlı yayılıyor ve son günlerde klinikte de sıklıkla görmeye başladık” diyerek uyarıyor. Bu uyarının aslında önemli bir sebebi de çocukların okula dönmesinden kaynaklı. Zira bu sıra veliler arasında ‘aşılı-aşısız’ tartışmaları alıp başını gitmiş durumda. Peki, Krup nedir? Koronavirüs ile bir bağlantısı var mı? Çocuğunuzun Krup mu alerji mi yoksa CovId-19 mu olduğunu nasıl anlarsınız? Dr. Göktürk şöyle anlatıyor:
KÖPEK HAVLAMASI GİBİ
“Üst solunum yolu hastalıkları genellikle; ateş, iştahsızlık, baş-boğaz ağrısı, kulakta tıkanma hissi, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, halsizlik, kas eklem ağrıları gibi şikâyetlerle seyretmektedir. Krup da aslında koronavirüs gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonudur ancak ses tellerinin hemen altında, soğuk algınlığının devamı şeklinde, ödem olarak ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da nefes alma sırasında bir solunum güçlüğü yaşanır. Hastalığın en tipik bulgusu havlar biçimde boğuk bir öksürük, geceleri daha da belirginleşen soluk darlığıdır. Buna halk arasında ‘köpek öksürüğü’ de denir. Gürültülü, kuru, kolay kesilmeyen bir öksürüktür. Genellikle 3 ay-6 yaş aralığındaki çocukları tutar. Kreş, yuva, okul gibi kalabalık ortamlarda öpme, yakın pozisyonda konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan damlacıklardaki virüslerin, ağız ve burundan alınmasıyla kolaylıkla bulaşır. En sık rastlanan etkenlerinden birisi de parainfluenza virüsüdür.”
PCR TESTİ YAPIYORUZ
“Normalde özel bir laboratuvar testi ya da test yapılmaksızın muayene ile Krup tanısı koyardık ancak bulaşıcılığının daha yoğun ve kolay olduğu, şu an Türkiye’de bulunma oranı yüzde 90’ı geçen Delta ve sayısı her geçen gün artan Delta Plus varyantının semptomları da neredeyse aynı; boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük. Bu semptomlarla baş vuran tüm hastalarımıza PCR testi yapıyoruz. Negatif ise Krup tedavine başlıyoruz. Soğuk buhar uygulanması, bol ılık sıvı içirilmesi, yüksek ateş varsa ateş düşürücü verilmesini öneriyoruz. Hastalık ağır geçiyorsa oksijen, kortikosteroid tedaviler yapılabilir. Bu hastalık sıcak sevmez! Ihlamur, adaçayı gibi bitki çaylarını da bu nedenle önermeyiz. Yerine soğuk uygulamalar yapılmasını, bolca dinlenmeyi, bol sıvı alımı ve C vitamini takviyesini önerebilirim. Bu hastalık, elbette Covıd-19 kadar olmasa da bulaşıcı. O yüzden hastaya fazla yaklaşılmamalı. Çocukları birbirinden uzak tutmak, hijyene dikkat etmek çok önemli. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız ya da teşhis aldıysanız, hele de böyle bir salgın döneminde, çocuğu okula göndermemekte fayda var.”
PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNECEĞİZ
YÜZEY TEMİZ DİPLERE DİKKAT
Bandırma 17 Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı:
Müsilaj tehlikesi geçti mi? Denizlerimiz güvende mi?
“Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Yapılan çalışmalar kapsamında yüzey tamamen temizlendi. Ancak tehlike tam olarak geçmedi, diplerde devam ediyor. Dipte halen küme halinde büyük parçalar var. Bu parçaların olması tehlikenin geçmediğinin göstergesi. Karadeniz’den gelen suyun etkisiyle müsilajın etkisi kırıldı ancak kasım gibi yeniden ortaya çıkabilir. O nedenle ‘Kurtulduk’ diye düşünmemek, önlemleri almak, tam gaz uygulamaya devam etmek lazım.”
Peki, Marmara’dan güvenle balık yiyebilecek miyiz?
“Ben size sorayım; geçen sene piyasada satılan balıklar neredendi? Marmara’dan değil mi? Yedik mi? Yedik. Sağlık- Çevre ve Şehircilik- Tarım ve Orman Bakanlıklarımız var. Bunların teşkilatları var. Sürekli analizler yapılıyor. Balığın yenmeyeceğine dair bir kanaate ulaşılırsa zaten açıklayacaklardır. Sadece resmî kurumların açıklamalarını dinlemeli, uyarılarını dikkate almalıyız. Balık tüketirken önceden neye dikkat ediyorsak aynı hassasiyetlere devam! Böyle zamanlarda konunun uzmanı olmayan; gök bilimci, yer bilimci, yok efendim dahiliyeci herkes ahkam keser. Kulak asmayın.”
EYLEM PLANI UYGULANMALI
Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha
Bugün ve yarın köşeyi benimle aynı tanıyı alan ve benzer kemoterapi süreçlerinden geçen ünlü oyuncu Canan Ergüder’e bırakmak istiyorum. Daha çok iki meme kanserli kadının dertleşmesi ve uyarıları gibi okuyun lütfen bu röportajı...
Ünlü oyuncu kanser olduğunu öğrendiği ilk anı- ki benim tepkim de çok benzerdi- şöyle tarif ediyor: “Ne yapabilirsin ki! Oturdum hüngür şakırt ağladım. Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Ya bana bir şey olursa... Çok küçük daha...”
Meme kanserine yakalandığınızı okuduğumda henüz kanser olduğumu bilmiyordum. Sıkı bir hayranınız olduğum için çok da üzülmüştüm. Hayat! Sizden bir ay sonra ben de benzer bir kâbusa uyandım. Banyodayken yakaladım tümörü ya siz nasıl fark ettiniz?
Ben de öyle. Gece iki falandı. Setten gelmiştim. Setlerde çalıştığımız için alışkanlığımdır geç de olsa illa duş alırım. Hele de pandemi zamanı günün kiri akmalı üstünüzden. Duş lifi ile uğraşmadım. Sabun ile çabuk çabuk yıkandım. İyi ki de öyle yapmışım. O an memede bir değişiklik fark ettim.
Canan Ergüder
Kontrole gittiniz mi pandemi sürecinde? Ben 1.5 yıldır adım atmadım hastaneye de...
Değişikliği fark eder etmez takvimimi kontrol ettim. Ne göreyim! Senelik kontrolümü iki ay atlamışım. Hemen doktordan randevu aldım.
OTURDUM HÜNGÜR ŞAKIRT AĞLADIM
Tümör elinize geldiği o ilk an ne hissettiniz?
Orada olmaması gereken, kötü bir şey olduğunu hissettim. Randevuya kadar da elim hep oraya gitti. Dolayısıyla da içimde hep bir korku ve ‘Acaba’ vardı. Yalnız gittim doktor kontrolüne, normalim bu. Ama kontrolün ortasında doktor ‘Biyopsi’ falan deyince ve ne kadar saklamaya çalışsa da yüzündeki değişikliği gördüğümde... Çok korktum! Hemen eşim ile ablamı yanıma çağırdım. Ne yapabilirsin ki! Oturdum... Hüngür şakırt ağladım.
Kimse için kolayca göğüslenebilecek bir haber değil ki bu... Aklıma ilk oğlum gelmişti benim.
Benim de öyle. Düşüncelerimin en tepe noktasında oğlum vardı. Henüz 3.5 yaşında. Çok küçük.
Benimki de sekiz. ‘Ya bana bir şey olursa...’ diyor insan. Çok ağır bir duygu bu.
Evet, kelimenin tam anlamıyla öyle. Çok ağır bir duygu. ‘Ya bana bir şey olursa...’ (Bu noktada ikimiz de biraz duruyor, nefes alıyor, ağlamamaya çalışıyoruz ama pek başarılı olduğumuzu söyleyemem.)
ALTI HAFTA O SIRRI BENİMLE TUTTULAR
Kesin sonuç peki? Ne zaman ve nerede ulaştı?
Setteydim. Oyuncu arkadaşlarım, set ekibim, yönetmenler, yapımcılar... Herkes benimle aynı anda öğrendi. Setin ortasındaydık, yakın plan çekim yapılıyordu. Telefonum çaldı. Herkes de biliyordu bir sonuç beklediğimi. O telefon ile öğrendim. İnvazif, duktal, karsinoma meme kanseriyim. Altı hafta, haber basına yansıyana kadar, bu sırrımı ‘Menajerimi Ara’ ekibi ile tuttuk. Beni sarıp sarmaladılar. Kamera önü-arkası tüm ekibe, Ay Yapım’a minnettarım.
Ne kadar devam ettiniz çalışmaya?
Pandemi ortamında çalışabildiğim kadar çalıştım. Onkoloğum bağışıklık sistemimin ilk 2 dozdan sonra düşeceğini, saçlarımı kaybedeceğimi söyledi. Tüm bu söyledikleri olana kadar çalışmaya karar verdim. Saçlarımı kaybetmek önemli bir noktaydı çünkü büyük bir karakter değişikliği gerekecekti o zaman. Peruk ile çalışmak da ben istemedim. Feris karakterinin sonunu kurgulayarak getirdik.
SAÇLARIMI KAYBEDİNCE PANİK ATAK YAŞADIM
Hayatımın en iyi performansını yaşadığım bir dönemde başıma geldi bu iş...
İnan benim için de öyle.
Saçlarım da o performansın bir parçasıydı. Kaybetmek en az kanser kadar büyük bir travma yaşattı bana. Siz nasıl baş ettiniz?
Dışarıdan bakan birine çok mantıksız geliyor, ‘Nasıl olsa çıkacak Canan’ diyorlar. E, böyle bakınca mantıklı ama bir yandan da insan saçıyla tanımlıyor kendini. Saçım işin büyük bir parçasıymış. Bu süreçte 2 kez panik atak yaşadım. Kazıtmak, peruk yaptırmak için gittiğim yerde yaşadım ilk atağı. Folligraft tekniği ile kafanıza yapıştırılan bir peruk benimki. Bir de bu perukların takıp çıkarılabilenleri var. ‘Bak böyle bir model de var’ diye onu gösterdiler. O an bir kırılma yaşadım, ‘Gidin, gidin, gidin!’ demeye başladım. Nefes alamadım. İstemedim kafama hiçbir şey takılmasını.
Diğer atak?
Kemoterapi ilacı damarlarıma verilmeden hemen önceydi. O anda da benzer bir durum yaşadım. Bu arada saçı bir kez kaybettikten sonra çok çabuk üstesinden geldim o da ayrı. Alışıyorsunuz. (Ben hala peruk kullanıyorum. Peruğumu kaldırıyor, yavaş yavaş uzayan saçlarımı gösteriyorum kendisine. O ise daha özgüvenli. Çoktan peruğu çıkarıp atmış. Harika görünüyor...)
ÇOK FAZLA AĞRI ÇEKTİM
Tedaviniz şu an hangi aşamada?
Dördü iki haftada bir ağır, dördü daha hafif olmak üzere toplam sekiz kemoterapi aldım. Bitti. Bu arada daha hafif denilen kemoterapi beni mahvetti. Çok fazla ağrı çektim. Kas ağrılarım çok fazlaydı. Insomnia yaptı. Uykusuzluk çıldırtıcı bir şey. Sonra hafifliyor ama işte! Çok şükür vücudum iyi baş etti tüm bunlarla. Ayak ve ayakaltı taban ağrım da fenaydı. Sende de oldu mu?
BEN: Hem de nasıl. Bir de acayip bir yorgunluk. Bir hafta kafamı yataktan kaldıramıyordum...
Ben de öyle. Yataktan kalkamıyorsun. Kemoterapi aldıktan beş gün sonra ancak toparlanıyordum. Üzerine radyoterapi aldım. O da bitti, şükür. Görüntülü henüz hiçbir şey bakılmadı henüz. Bakılacak.
Ameliyat? Ben henüz olmadım. Kemoterapiden sonra olacak. Siz?
Tanılar aynı olsa da süreçler her hasta için farklı. Benim tümör seninki ile kıyaslanınca daha küçüktü. Ameliyatımı kemoterapiden önce oldum. Ameliyatta lenf bölgesinde de kitle tespit edildi. Metastaz yapmış. Sonrasında da kemoterapi başladı zaten.
YARIN DEVAM EDECEK...