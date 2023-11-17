Meghan başladığı yere döndü: Kırmızı halısına kavuştu

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HER YERDE EL ELE GÖZ GÖZE AMA BU KEZ HARRY YOK

Ama İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra Harry ile birlikte ABD'ye taşınan Markle'ın eski günlerindeki gibi giyinip kuşanıp kırmızı halıda objektiflere poz vermesine hiçbir engel kalmadı. Zaten o da bu fırsatı kullanıyor.



42 yaşındaki Markle, dün gece de Variety dergisinin düzenlediği Kadınların Gücü adlı etkinliğe katıldı. İşin ilginci gitti her yerde el ele göz göze olduğu kocası Prens Harry bu kez yanında değildi.

Açık renk bir elbise giyen Meghan Markle, saçını da her zamanki gibi topuz yapmıştı. Sade kıyafetini yine aynı şekilde sade bir makyajla tamamlayan Markle, kendisine yönelen objektiflere uzun uzun poz verdi.

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Bu arada hemen hatırlatalım ki Meghan Markle geçen yıl söz konusu dergiye kapak pozuyla birlikte uzun bir röportaj da vermişti. Her ne kadar çeşitli nedenlerle kırmızı halıda boy gösterse de eskisi gibi oyunculuğa dönmeyeceğini söylemişti.

Meghan Markle'ın son dönemde verdiği kilolar çok dikkat çekiyordu. O gece için tercih ettiği kıyafet de bu değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.





Markle'ın hayranları kilo verdiği için yüz çizgilerinin değiştiğini Sussex Düşesi'nin artık kendisine dikkat etmesi gerektiği sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.





'OYUNCULUĞA DÖNMEK YOK'

Meghan Markle, Variety ile yaptığı röportajda kendisi hakkındaki yanlış anlamalardan, eski mesleği oyunculuğa dönüp dönmeyeceğine kadar birçok konuda konuştu.

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Derginin kendisine yönelttiği "Oyunculuğa geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır, ben o işi bitirdim" diye yanıt verdi Markle. "Asla, 'asla" dememek gerek sanırım. Ama benim niyetim kesinlikle dönmemek" diye sürdürdü bu konudaki sözlerini.

Meghan Markle, kendisinin Hollywood'dan ayrıldığı ve Prens Harry ile evlendiği 2018 yılından bu yana sektörde çok değişiklikler olduğunu da sözlerine ekledi.

DİZİDE 100 BÖLÜM OYNADI: Kendisine şöhret getiren Suits dizisinin 100 bölümünde Rachel Zane karakterini canlandıran Meghan Markle, 2018 yılında hem diziye hem de mesleğine veda etti. Aynı yıl, Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine girdi ve yeni bir hayata başladı.

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'AYRILDIM ÇÜNKÜ KENDİMİ AKILLI HİSSETMİYORDUM'

Markle geçen yıl kocası Harry ile birlikte bir dijital yayın platformu için hazırladıkları pod cast yayınında da mesleğinin ilk dönemine dair çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Meghan Markle, programda, kendisini şöhrete ulaştıran Suits dizisinden önce görev aldığı ve ülkemizde bir dönem yayınlanan Var mısın Yok musun programının esin kaynağı olan Deal or No Deal adlı yarışmadaki günlerini anlattı.

Prens Harry ile evliliğinden Archie adında bir oğlu ve Lilibet adında bir kızı bulunan Markle, bu programda bir süre kamera karşısına geçtikten sonra ayrılmıştı. Bu erken ayrılığın nedenini de "kendimi akıllı hissetmiyordum" diye anlattı podcast yayınında.

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'SADECE GÜZELLİKLE İLGİLİYDİ, BEYNİNİZLE DEĞİL'

Meghan Markle, söz konusu yarışmada çalışırken, yayından önce kendisi gibi hosteslik yapan kızların, bazı güzelleşme uygulamaları için sıraya dizilmek zorunda olduklarını söyledi.

O sırada da takma kirpiklerini ve saç uzantılarını taktıklarını, sütyenlerine dolgu maddesi koyduklarını ekledi. Markle'ın anlattığına göreher hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz göstermek amacıyla kullanılan spreyleri almaları için kuponlar bile verilirdi.

Bunları anlattıktan sonra da sözlerini şöyle sürdürdü Markle: "Bu durum sadece güzellikle ilgiliydi beyninizle ilgili değildi.

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'ONDAN DAHA FAZLASI OLDUĞUMU BİLİYORDUM'

Meghan Markle, o programda görev aldığı sırada,sahnede güzelliklerini öne çıkarmak zorunda olan başka akıllı kadınlarla birlikte çalıştığını belirtti.

Ama "Bundan daha fazlası olduğunu " bilerek programdan ayrılmaya karar verdiğini anlattı. Meghan Markle, o programda çalışırken "bir nesne gibi olmaya zorlandığını ve bundan hoşlanmadığını söyledi.

Meghan Markle, Prens Harry ile 2018 yılında evlendi. Çift, ilk bebekleri Archie'nin doğumundan kısa bir süre sonra İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldı. ABD'de kendilerine yeni bir hayat kurdu. Fakat aileyi durmadan eleştiri bombardımanına tuttukları için gündemden hiç düşmediler.

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