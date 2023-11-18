Tacize uğradığım nice ilişki yaşadım... Benden başka kimse bilmez!

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İTİRAFLAR İTİRAFLARI KOVALADI

Bu ünlüler zaten güzel ye da yakışıklı oldukları için fiziksel olarak da avantajlı durumdalar. Ama ilk anda görülen böyle de olsa bu ünlülerin hayatlarında da onların canını yakan bir sürü ayrıntı var.

Hepsini kapalı kapılar ardında yaşadıkları için de kendileri ya da yakınları anlatıncaya kadar kimsenin bunlardan haberi bile olmuyor.

Yıllar sonra çıkıp kapalı kapılar ardında yaşadıklarını anlattıkları zaman da duyanların dudakları uçukluyor. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Son dönemde sinemanın en güzel kadın yıldızlarından biri olarak bilinen bu ünlü de geçmişte yaşadıklarını 'şiirsel bir dille' ifade etti.

Çok ünlü insanlarla yaşadığı bazı ilişkilerde fiziksel ya da ruhsal olarak tacize uğradığını söyledi.

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Bu çarpıcı itiraflarıyla konuşulan kişi, kariyerinin ilk döneminde Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çeken Megan Fox.

37 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, geçtiğimiz haftalarda kendi yaşamından izler taşıyan bir şiir kitabı çıkardı. Her ne kadar üstü kapalı biçimde olsa da geçmiş hayatında yaşadıklarına dair ipuçları verdi.

Megan Fox bu "şiirsel anlatımla" yetinmeyip kitabının tanıtımı için konuk olduğu röportajlarda geçmişiyle ilgili bazı çarpıcı açıklamalar da yaptı. İşte bunlardan biri de yaşadığı ilişkilerle ilgiliydi.

Fox, isim vermese de gösteri dünyasının bazı çok ünlü kişileriyle kapalı kapılar ardında bazen fiziksel bazen de ruhsal olarak tacize uğradığı ilişkiler yaşadığını söyledi özetle.

Sonra da bir süre önce yayınlanan Pretty Boys Are Poisonous adlı şiir kitabını yazmanın bu travmalarla başa çıkmasına yardım ettiğini sözlerine ekledi.

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Megan Fox konuk olduğu Good Morning America adlı programda geçmişte ünlü kişilerle yaşadıklarını, kendisinden başka kimsenin bilemeyeceğini anlattı.

Fox "Bu ünlü kişilerle kurduğum bağlantıların birazını kamuoyu biliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki çok ünlü ama korkunç bazı insanlarda bazı enerjiler paylaştım. Kimse bunların nasıl olduğunu bilemez" diye konuştu.

Fox bu yaşadıklarını içinde tutmak, kendine saklamak yerine şiire dökmeye karar verdiğini belirtip "Bunu yapmasaydım bütün bunlar beni hasta edecekti" diye tamamladı sözlerini.

Megan Fox, kitabındaki bazı şiirlerin kendisine Hollywood'da nasıl davranıldığına dair metaforlar içerdiğini belirtti. Sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbiri kurgu değil, bunlar benim geçmişte yaşadığım gerçek hayat deneyimleri."

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'KENDİME SAKLASAYDIM BUNLAR BENİ HASTA EDECEKTİ'

Fox, aslında bir anı ya da ifşa kitabı yazmadığını ama yine de her dizenin hayatından izler taşıdığını anlattı.

Güzel oyuncu, kendisini bu şiirleri yazmaya ve bu kitabı yayınlamaya teşvik eden kişinin nişanlısı Machine Gun Kelly olduğunu anlattı.

Yine de yazdığı bazı şiirlerin kitapta yer almadığını çünkü bunun kendisine getireceklerinden korktuğunu söyledi.

Fox "Eğer sadece bir şair olma özgürlüğüne sahip olsaydım ve insanlar özel hayatımı bu kadar merak etmeseydi bunun gibi daha çok şiirimi kitaba koyardım" diye sözlerini sürdürdü.

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Fox, kitabında eski kocası ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ve şu anda nişanlı olduğu gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile ilgili dizelere de yer verdi.

Zaten Fox'un kadın- erkek ilişkileri hakkında söyleyecekleri de var bu kitap aracılığıyla. Bunu da şöyle ifade etti güzel oyuncu: "İlişkiler karmaşıktır. Çoğumuz için peri masalı gibi değildir. İlişkiler o kadar da hoş değildir, hatta çirkindir. Bazen de bir savaştır. Ama aldığınız yaralar size büyümek ve daha güçlü olmak için de bir fırsat sunar."

Megan Fox. 2010 ile 2022 arasında meslektaşı Brian Austin Green ile evliydi. Çiftin üç çocuklu evliliği fazla yürümedi.





Güzel oyuncu şimdi müzisyen Machine Gun Kelly ile nişanlı. İkili, Kelly'nin bir klibinin çekiminde tanışmıştı.