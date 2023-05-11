Para bitmeden aşk bitti, bavulunu toplayıp evine döndü

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YAŞADIKLARI ÜLKEYİ BİLE AYIRDILAR

Sizi bilemeyiz ama müzik dünyasının yıldızlarından biri, sevgilisi uğruna, genç yaşında sahip olduğubütün servetinden vazgeçebileceğini söylemişti. Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla bir tartışmaya giren bu genç ünlü, işi "Servetim ona feda olsun" diyecek kadar ileri götürmüştü.

Sonuç? Neyse ki sesiyle hayatını kazanan bu ünlünün serveti bitmeden aşkı bitti. Basına yansıyan haberlere göre iki sevgili; yollarını, evlerini ve hatta yaşadıkları ülkeyi bile ayırdılar.

Payne'in hayranlarının çok hoşuna gitmeyen bu aşk sonunda bitti. Kate Cassidy, ise genç şarkıcıyla birlikte yaşadığı evden ayrılıp ülkesi Amerika'nın yolunu tuttu.

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Sözünü ettiğimiz kişi, bir zamanlar müzik dünyasında fırtınalar estiren ama sonra dağılan One Direction grubunun üyelerinden Liam Payne. 29 yaşındaki Payne, 10 aydır birlikte olduğu Amerikalı sevgilisi Kate Cassidy ile yollarını ayırdı. Londra'da, Payne'in evinde yaşayan çiftin ayrılığının ardından Cassidy'nin ülkesine döndüğü de belirtildi.

İlişkilerinin başında Liam Payne'in hayranları, Kate Cassidy'nin, genç şarkıcının şöhretinden faydalandığını, gözünün de parasında olduğunu ileri sürmüştü. Payne de tüm bu iddialara "Daha önce kimseye böyle aşık olmamıştım. Servetim ona feda olsun" diye yanıt vermişti. Ama Payne'in bunu yapmasına gerek kalmadan iki sevgilikendi yollarına gitti.

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AYRILIK KARARINI BİRLİKTE ALDILAR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Liam Payne ile Kate Cassidy'nin herhangi bir tartışma yaşamadan ya da kavga etmeden ortak kararla ayrıldığını belirtti.

Payne'e yakın bu kaynak "Liam doğru kararı verdiğini biliyor. Bundan böyle bütün enerjisini ve zamanını müzik çalışmalarına verecek. Yılın geri kalanını, işlerine yoğunlaşarak geçirecek" diye konuştu.

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Söz konusu kaynak Payne'in, hem aşkına hem işine aynı anda gereken enerjiyi sarf edemeyeceğini anladığı için ayrılmanın daha doğru olacağı görüşünde olduğunu sözlerine ekledi.

SON OLARAK NİSAN AYINDA BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER

Geçen yıl ekim ayında İngiliz Moda Ödülleri'nde ilk kez birlikte kamera karşısına çıkan Liam Payne ile Kate Cassidy, son olarak nisan ayında birlikte gittikleri bir partide görülmüşlerdi.

Oysa Payne, ilişkinin ilk döneminde Cassidy'ye gerçekten aşık olduğunu hatta kimseyi onu sevdiği gibi sevmediğini savunmuştu. Bu konuda bir takipçisiyle sosyal medyada direkt mesajlar üzerinden giriştiği tartışmayı diğer takipçileriyle de paylaşmıştı.

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'KİMSEYİ BÖYLE SEVMEMİŞTİM'

Bir takipçisi Liam Payne'e direkt mesaj gönderdi ve sevgilisi Kate Cassidy'nin, onunla sadece milyonlarca sterlinlik serveti için birlikte olduğunu yazdı. Bu mesaja öfkelenen Liam Payne de bir ekran görüntüsü aldı ve onu Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı.

Sonra da kendisine ve sevgilisine yönelik bu internet şiddetine yanıt verdi. Payne, sosyal medyadan paylaştığı yanıtında şunları yazdı: " Şunu belirtmem gerekir ki bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben Katie için duyduğum aşkı daha önce hiç kimse için hissetmemiştim. Birbirimizi daha iyi insanlar yapıyoruz."

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'BÜTÜN PARAMI ONA VEREBİLİRİM'

Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadeCe parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.

DAHA ÖNCE DE AŞKLARIYLA KONUŞULDU: Her ne kadar Liam Payne, hayatında ilk defa bu kadar aşık olduğunu, daha önce kimseyi Kate Cassidy'yi sevdiği gibi sevmediğini söylese de geçmişte de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Payne, kendisinden yaşça büyük Cheryl ile büyük bir aşk yaşamış ve ondan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Sonra da Maya Henry ile nişanlandı ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.





PAYNE'İN AŞKI UĞRUNA ÜLKESİNİ BIRAKMIŞTI: Gençliğin gözdelerinden olan Liam Payne'in gönlünü kaptırdığı Kate Cassidy, gösteri dünyasında tanınan bir isim değil. Amerikalı olan Cassidy, geçen yılın yaz sonunda Londra'ya taşındı. Sonra da Liam Payne ile yaşadığı aşk sayesinde dünyanın dikkatini çekti. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç kadının, Liam Payne ile çıktığı duyulunca takipçi sayısı da ani bir artış gösterdi. Payne ile Cassidy, geçen ekim ayından beri birlikte.

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PLATONİK AŞKINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Liam Payne bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini sonradan soyadını kullanmayıp sadece adıyla anılmak istediğini açıklayan Cheryl ile yaşadı. Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu.

Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

Bu iddialara göre Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi.

Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok diddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

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BEBEKLERİ BİLE OLDU AMA AŞK İKİ YILDA BİTTİ

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı. Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu.

Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı. Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

GRUBUN SERÜVENİ DE KISA SÜRDÜ

2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu. Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010 tarihinde saat 8:22'de bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı.

Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı. Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.