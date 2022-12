Kral Charles’ın keyfine diyecek yok: Harry ve Meghan skandalını geride bıraktı neşeyle dans etti

Haberin Devamı

ÜLKENİN EN ZOR GÜNLERİNDE TAHTA ÇIKTI

İngiltere zaten Brexit sonrası ve koronavirüsün de etkisiyle tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşamaya başlamıştı. Uzun yıllardır popülaritesi her geçen gün düşen kraliyet ailesi ve İngiliz monarşisinin ülke ekonomisine yük olduğuna dair inanç da böylece yine artmaya başladı ve insanlar yavaş yavaş çok sevdikleri kraliçeleri de gidince bu şaşaalı aileye sırt çevirmeye başladı. Kral III. Charles adını alarak tahtı kazanan eski prens tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de küçük oğlu Prens Harry ve gelini Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kopardığı büyük gümbürtünün ortasına düşüverdi.

HARRY & MEGHAN BELGESELİ ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

38 yaşındaki Prens Harry, 'Harry & Meghan' adlı belgesel dizisinde, kardeşi Prens William'ın kendisini kraliyet ailesinden 'zorbalıkla' dışladığına dair gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulundu. Ayrıca, William'ın ekibinin basınla hikayeleri 'takas ettiğini' ve babası Charles’ın ekibinin de onun hakkında yalanlar söylediğini ve muhtemelen medyaya hikayeler sızdırdığını söylüyor Harry. “Sızıntı var, ama aynı zamanda gerçeklere hikâyeler de ekleniyor” diyen ve Charles'ın ekibinin kendisi ve Markle'ın Kanada'ya taşınmak istediği hakkında bir hikâye sızdırdığını ima eden ‘asi prens’, babası Kral III. Charles'ın, onlardan, aileden 'geri çekilme' planlarını yazılı olarak sunmalarını nasıl istediğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Hatta gelin Meghan Markle, belgeselde “Babası yazıya koy” dedi ve bundan tam beş gün sonra haber bir gazetenin ön sayfasındaydı” diyor. Buckingham ve Kensington Sarayı bu konuyla ilgili yorum yapmaktan şimdilik kaçındı. CHARLES'I BABASI YERİNE KOYMUŞTU AMA...

Oysa çarpıcı belgeselin bir noktasında Meghan Markle, gözleri dolarak, Harry ile evlenme süreçlerinde hayatından çıkan babası yerine Charles’lı koyduğunu söylemiş, onu düğün töreninde koluna girerek rahibin önüne götüren de kendi öz babası değil kayınpederi olmuştu. Meghan Markle bu süreçte Charles ile kurduğu güzel ilişkiyi ve onu kendi babasının yerine koyduğunu söylüyordu. Ancak çift ABD’ye kaçtıktan sonra işler değişti. Sarayla bağları kopan Harry ve Meghan, belgeselde sadece saray çalışanları, medya ve gazeteleri değil ailedeki en yakınları William v Charles’ı da suçluyordu. William ve Harry o dönemde aynı iletişim ekibini kullanıyor, William-Kate ve Harry-Meghan çiftleriyle ilgili haberler ve açıklamalar aynı kalemler tarafından yazılıyordu. Bu çiftlerle ve genel olarak sarayla ilgili haberlerin negatif yönde olmaması için de aynı ekip görevlendirilmişti. HARRY, BABASINI VE AĞABEYİNİ YAYLIM ATEŞİNE TUTTU

Ancak ne olduysa olmuş; bir anda Meghan Markle’ın topladığı sempati yok olarak hakkında negatif haberler pompalanmaya başlamıştı. Bu olurken Kate Middleton’ın popülerliği artıyor ve hakkında sadece güzle şeyler söyleniyordu. Olayın aslının nasıl olduğunu Amerika’ya taşınan Harry ve Meghan belgeselde yukarıda yazdığımız gibi anlatacaktı. Oklar bir anda elbette ağabey William ve baba Charles’a döndü. Bu iddialar gerçek mi bilinmez ama etkisi aile büyük ve yıkıcı oldu. Üstelik şu anda kraliyet ailesinin başındaki tek dert de değil. Prens Harry biyografisi ‘Spare’i yılbaşından sonra piyasaya sürecek ve asıl fırtınanın da o zaman kopacağına inanılıyor. Belgeselde açığa çıkan sırlar, dedikodular ve sarayı zan altında bırakan şeyler aslında Harry ve Meghan evlendiğinden beri hemen hemen herkesin zaten bildiği şeylerdi. Ancak kitabın kalbinde nelerin saklı olduğunu henüz bilmiyoruz. Kitap hakkında daha ortaya çıkmadan ortaya atılan yorumlara göre kraliyet ailesi henüz en zor sınavını vermiş değil ve bu kitapla birlikte sınavdan kalma olasılığı da yüksek.

CHARLES OĞLULLARI VE KRALİYET GÖREVLERİ ARASINDA KALDI

Kral Charles, monarşinin ona verdiği görevler, saray sorumlulukları, halkın fikirleri ve küçük oğluna duyduğu sevgi arasında sıkışıp kaldı. Üstelik bu kez kendisinden sonra, bir aksilik olmazsa, tahta çıkacak olan oğlu William da bu skandallardan çok yıprandı. Ve belgeselin yayınlanan son bölümlerinde Harry ve Meghan zehirli okları be kez William’a da çevirmişlerdi. Amerika’ya kaçış hikayesinden beri küs olan kardeşlerin artık barışma şansının sıfır olduğu defalarca vurgulandı. Belgeseli izlemeyen William'ın elbette her şeyi duyduğu ve öğrendiği çok belli. Katıldığı etkinliklerde sakin görünmeye çalışan prensin barut fıçısı gibi olduğunu herkes birbirine anlatmaya başladı. Kate ve Meghan’ın birbirlerinden zerre kadar hoşlanmadığı da oldukça bariz. Öyle ya da böyle düğün, cenaze, taç giyme töreni ya da sarayla ilgili bir başka sorumluluk söz konusu olunca kardeşlerin yan yana durmaları kaçınılmaz olacak. Ama o zaman ne filmler dönecek bunu şimdiden tahmin etmek zor. III. CHARLES: MUTSUZ, ÖFKELİ VE YORGUN BİR KRAL

Biz Kral III. Charles’a geri dönelim. Kralın bu Amerika’ya gidiş, belgesel ve kitap işlerinden dolayı çok mutsuz olduğunun herkes farkında. Yaşı da hayli ileri olan Charles’ın sağlığının bozulmaması için sarayda herkes gözünün içine bakıyor. Başta söylenen kralın çok kızgın olduğu, William ve Kate’le ilgili olumsuz yorumlar olursa belgeselden dolayı Harry ve Meghan’ın kalan bütün unvanlarını da ellerinden alacağı söylendi. Oysa tahta Kral III. Charles olarak çıktığında yaptığı ilk konuşmada onların adını şefkatle anmış ve kurmak istedikleri yeni hayatlarında onlara başarılar dilemişti. Öfkesi o günden bugüne artan kralın bu unvan geri alma işini epey düşündüğü ancak küçük oğluna kıyamayarak bu karardan vazgeçtiği söylendi. Hatta acaba mayıs ayında gerçekleşecek taç giyme törenine Harry ve Meghan davet edilmeyecek mi diyen de çok oldu. Kralın son kararının farklı olduğu ortaya atıldı, şimdilik herkes bu yeni bilgi çerçevesinde hareket ediyor.

Yani Kral III. Charles taç takarken Harry ve Meghan törene davetli olacak. Bu da bir şekilde affedildikleri ya da en baştan hiçbir şeyle uçlanmayacakları anlamına geliyor. Onlar törene gelmemeyi tercih ederler ve babalarına sırt çevirirlerse ne olur bunu bilemeyiz elbette. Ancak Charle’ın affedici bir tavra bürünmesi belli ki neşesini yerine getirdi ve bu skandalları geride bırakmaya karar veren kral çok uzun zamandır ilk kez eğlenirken, hatta dans ederken görüntülendi. Londra’da Yahudi Soykırımdan kurtulanlar için bir düzenlenen bir Hanuka kutlamasına katılan Charles burada çılgın dans figürleri sergiledi.

Charles, kutlamada, Fiddler on the Roof'tan To Life ve Oseh Shalom da dahil olmak üzere çeşitli Yahudi şarkıları eşliğinde hora dansı yaptı ve merkezin hayır işleri için yemek hazırlayan ve paketleyen öğrenciler ve gönüllülere katıldı. Onun bu şenlikli hareketleri, geleceğin kralıyken, 1985'te gösterdiği break-dans becerilerine benzetildi. Charles, iki yaşlı topluluk üyesinin ellerini tuttuğu ve haykırışlar ve tezahüratlar eşliğinde bir daire içinde dans ettiği için gecede, bu belgesel ya da yayınlanması beklenen kitapla ilgili herhangi bir üzüntünün ortaya çıkmasına izin vermedi. Bu danslar ve mutlu görüntüler aynı zamanda Charles’ın hükümdarlığı süresinde her inanca yakın duracağının, annesi Kraliçe II. Elizabeth’in yolunda yürüyeceğinin de bir işareti olarak görüldü.