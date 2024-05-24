Kıskançlık yüzünden az kalsın aşkları bitecekti... Bir sabah uyanıp aceleyle nikah dairesine koştular!

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Aslına bakılırsa bu çiftin günlere gelmesi çok da kolay olmadı. Flört ederken kısa bir ayrılık da yaşadılar.

Ama sonra birbirlerinden ayrı yaşayamayacaklarını anladılar ve özel bir tören bile yapmadan bir sabah kalkıp nikah dairesine gidip evlendiler.

İşte şimdi o günün üzerinden tam 20 yıl geçti. Şimdi bir aile olmayı ve aynı çatı altında yaş almayı farklı bir coşkuyla kutluyorlar.

Sözünü ettiğimiz bu ünlü çift, sinema dünyasının yüzleri her zaman gülen iki ünlüsü: Jessica Alba ve kocası Cash Warren.

EVLİLİKTE 16 YIL GERİDE KALDI

Çift, evliliklerinin 16'ncı yılını önce gün geride bıraktı. Tabii ki her ikisi de aile arasındaki kutlamaların yanı sıra bir de sosyal medya sayfalarından birbirlerine olan aşklarını haykıran paylaşımlar yaptı.

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Jessica Alba, yıllar içinde kocasıyla ve bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte çekilen pozlarını paylaştı.

Yanına da duygu yüklü bir mesaj yazdı: "16 yıllık evlilik... Birlikte 20 yıl ve sonsuza kadar... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" diye başladı satırlarına Alba.

Güzel oyuncu, bunca yıllık mutlu evliliklerinin sırrına ilişkin bir ipucu da verdi paylaşımında: "Başka bir insana bağlanmaya ve aile olmayı seçmeye sizi hazırlayabilecek herhangi bir rehberlik hizmeti yok. İyi günde ya da kötü günde hep birbirimize dönmenin bir yolunu bulduk, birbirimizi seçtik. Seni seviyorum" diye tamamladı mesajını.

Jessica Alba'nın bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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NİCE ZORLUKLARI AŞIP BU DURUMA GELDİLER

Cash Warren ile Jessica Alba başarılı bir evlilik yürütüyorlar. Ama bu duruma gelmeleri kolay olmadı. Her ikisi de birlikte yürüdükleri bu yol boyunca bir dizi sınavdan geçtiler. Sonunda da Alba'nın yazdığı gibi hep birbirlerine döndüler.

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Alba'nın kocası Cash Warren, bir ara kıskançlığa kapıldığı için bu mutlu yuvayı daha kurulmadan kaybetme tehlikesiyle bile karşılaştılar. Ama sonunda ilişkilerini toparladılar.

Kendisi de Hollywood'da tanınmış bir film yapımcısı olan Cash Warren, katıldığı bir sohbet programında bu konuda özeleştiride bulunmuştu.

Warren o dönemde nişanlısı olan Alba'nın başka erkeklerden gördüğü ilgiyi aşırı şekilde kıskandığını gizlememişti.

'BAŞKA ERKEKLERDEN İLGİ GÖRMESİNİ KISKANDIM'

Alba'nın kocası şöyle konuşmuştu: "Hayatımda hep özgüvenli bir insan oldum. Ama o sırada onun başka erkeklerden ilgi görmesi bana kendimi kötü hissettiriyordu. Bakıyordum ve kıskanıyordum" diye konuşmuştu.

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İşte o sırada sevgilisi olan Jessica Alba'yı bu kadar kıskanması, çiftin kısa bir ayrılık yaşamasına neden oldu. Bu duygunun kendisini "bir pisliğe" dönüştürdüğünü anlattı Cash Warren.

Tam 15 yıldır Alba ile mutlu bir evlilik sürdüren Cash Warren gerisini de şöyle anlattı: "Sonuçta ayrıldık. Ve ayrı geçirdiğimiz o süreçte düşündüm... Eğer tekrar bir araya gelirsek artık daha farklı davranacaktım. Daha yapıcı bir şekilde..."

İkisi için de kolay geçmeyen bu ayrılık sürecinin ardından Jessica Alba ile Cash Warren evlendiler. Belli ki o ayrılık süreci her ikisi için de öğretici oldu.

'TATLIM, BUGÜN DEGİŞİK BİR ŞEY YAPIP EVLENELİM Mİ?"

Jessica Alba ve Cash Warren, 2004 yılında Fantastic Four filminin setinde tanıştılar. Alba o filmde Sue Storm karakterini oynuyordu. Warren ie filmin yönetmen asistanıydı.

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O sette aralarnda bir aşk doğdu. Tanıştıktan üç yıl sonra nişanlandılar. Kısa bir ayrılık döneminin ardında da evlendier. Alba o sırada büyük kızı Honor'a dokuz aylık hamileydi.

Aslına bakılırsa evlilikleri de ilginç oldu çiftin. Bu fikir Jessica Alba'dan çıktı. Alba, Warren'a "Tatlım bu sabah farklı bir şey yapmak ister misin?" diye sordu. Warren ise buna "Hayır" yanıtını verdi.

Yine de Alba devam eti: "Hükümet binasına gidip evlenelim mi?" Warren'ın buna yanıtı ise "Evet" oldu.

Gidip evlendiler. Bu mutluluğu da düğün pastası yerine waffle yiyerek kutladılar. Sonra da karnı burnunda hamile olduğu için Jessica Alba'nın doktor randevusuna gittiler.

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Mutlu çift o zamandan bu yana da mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin 2008 doğumlu Honor Marie ve 2011 doğumlu Haven Garner adında iki kızları var. En küçük çocukları ve tek oğulları Hayes ise 2017 yılında dünyaya gözlerini açtı.





43 yaşındaki Jessica Alba ile 45 yaşındaki Cash Warren, zorlu yollardan geçerek bugünlere kadar geldiler.