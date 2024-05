Herkes nerede olduğunu merak ediyordu... Kate hasta yatağından haber gönderdi! Sözcüsü dönüşüne ilişkin ilk ipucunu verdi

Haberin Devamı

'Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" unvanını da taşıyan Kate'in hayranları da aylardır nefeslerini tuttu ve ondan bir haber bekliyor.

Göz önünden uzaklaştığından bu yana hakkında artık hayatta olmadığı da dahil birçok iddia ortada dolaşan Middleton'dan bu kez "resmi ağızlar" aracılığıyla bir haber geldi.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Galler Prensesi Catherine ya da halkın arasındaki adıyla Kate Middleton, evinde hasta yatağında çalışmalarını sürdürüyor.

KATE'İN HAYATININ PROJESİ

Üzerinde durduğu da "hayatının projesi" olarak nitelendirilen erken çocukluk çağında ruhsal gelişim ile ilgili proje.

Haberin Devamı

Kate'in bu projeyle bir kez daha gündeme gelmesinin nedeni de Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk İş Görev Gücü tarafından yapılan bir açıklama.

Bu açıklamaya göre, bireylerin erken çocukluk dönemine yatırım yapmanın ulusal ekonomiye her yıl 45,5 milyar sterlinden fazla gelir getirebileceği belirlendi.

Buna bağlı olarak yapılan açıklamada da Kate Middleton'ın, hasta yatağında bile çok önem verdiği bu proje için itici güç olduğu belirtildi.





DOKTORLARI YEŞİL IŞIK YAKANA KADAR KATE YOK!

Fakat Kate'in sözcüsü "bu açıklamanın Prenses'in yakın zamanda halkın karşısına çıkacağı görevlerine döneceği anlamına gelmediğini" de sözlerine ekledi.

Kensington'dan yapılan açıklamada, doktorları Prenses'e "yeşil ışık' yakıncaya kadar görevlerine dönmeyeceği yani halkın karşısına çıkmayacağı da belirtildi.

Son dönemde ortada dolaşan iddialara göre de en erken bu yılın sonuna kadar Kate'in yüzünü görmek mümkün olmayacak.





ÇALIŞMALARINI YATAĞINDAN SÜRDÜRÜYOR

Fakat yine sözcünün açıklamasına göre Kate gördüğü tedaviye rağmen bu proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Kate Middleton'ın sözcüsü " Hem Kate hem de William'ın bu proje üzerindeki çalışması her zaman devam ediyor. Erken çocutluk dönemi Galler Prensesi için her zaman öncelikli bir konu. Vakfın bu konudaki çalışmalarını yakından takip ediyor ve atılan her adım hakkında bilgilendiriliyor" dedi.

Bu arada geçen hafta sonu basına yansıyan iddialara göre Kate Middleton'ın gördüğü kemoterapinin etkisiyle mide bulantıları çektiği ve yemek yiyemediği için zayıf düştüğü ileri sürülmüştü.