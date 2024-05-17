Kate hasta, ortaya Ã§Ä±kmÄ±yor... Ã–teki kadÄ±n her yerde... Yasak aÅŸk sÃ¶ylentileri yine alevlendi

Haberin DevamÄ±

Ama diÄŸer yandan bir de hayatÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± durumu var.

Kate, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda iyileÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ailenin geri kalan Ã¼yeleri de her zamanki gibi gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸlara, partilere katÄ±lÄ±yorlar, halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p onlarla bir araya geliyorlar.

Prens William ile evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kate Middleton, ailenin en gÃ¶zde Ã¼yesi olarak biliniyor.

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla sÄ±radan bir ailede dÃ¼nyaya gelip bu konuma ulaÅŸmasÄ± onu halkla daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca hayranÄ± var.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± zaten herkes biliyor.

Fakat Galler Prensesi Kate'in konumunda olan herkesin baÅŸÄ±na geldiÄŸi gibi o da bazÄ± tatsÄ±z sÃ¶ylentilerin merkezinde yer alÄ±yor. Ã–zellikle de hastalandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak kaldÄ±ÄŸÄ±nda bu sÃ¶ylentiler kelimemin tam anlamÄ±yla "arÅŸa yÃ¼kseldi."

Haberin DevamÄ±

YASAK AÅžK SÃ–YLENTÄ°LERÄ° YÄ°NE ALEVLENDÄ°

ArtÄ±k herkesin ezbere bildiÄŸi gibi Kate'in kocasÄ± Prens William, uzun sÃ¼redir aile dostlarÄ±nÄ±n karÄ±sÄ± Rose Hanbury ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde.

Hatta Kate bir video aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kanser olduÄŸunu aÃ§Ä±klamadan Ã¶nce de bu yÃ¼zden William ile sert bir tartÄ±ÅŸmaya girip evi terk ettiÄŸi sÃ¶ylentileri bile Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r bitmeyen, zaman zaman yeniden alevlenen bu yasak aÅŸk sÃ¶ylentileri bugÃ¼nlerde yine gÃ¼ndemde.

Bunun nedeni de Kate Middleton ortada gÃ¶rÃ¼nmezken; Rose Hanbury'nin kraliyet ailesinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± etkinliklerde yer almasÄ±. Hem de KraliÃ§e Camilla'nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda.

KocasÄ± Markiz David Cholmondeley, Kral Charles ile sadece aile dostu deÄŸil aynÄ± zamanda yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± da olduÄŸundan aslÄ±nda Rose'un da bÃ¶yle etkinliklerde gÃ¶rÃ¼lmesi gayet normal.

Ama Kate ortalarda olmadÄ±ÄŸÄ±, onun yerine Rose etkinliklerde yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bu yasak aÅŸk sÃ¶ylentileri yine alevlendi.

Haberin DevamÄ±

CAMILLA Ä°LE KAHKAHALI SOHBET

40 yaÅŸÄ±ndaki Rose Clohmondeley, geÃ§en hafta sonu yapÄ±lan Badminton At YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Maviler giyinen Cholmondeley'in KraliÃ§e Camilla ile samimiyeti ve kahkahalÄ± sohbeti de dikkat Ã§ekti.

SÃ¶ylentiler Ã¶yle bir hale geldi ki Rose'un mavi kÄ±yafetinin bile Camilla'nÄ±n elbisesiyle renk uyumu iÃ§inde olmasÄ± bile konuÅŸma konusu oldu.

Bu arada Rose Cholmondeley, bu etkinlikten birkaÃ§ gÃ¼n sonra yine Charles ile Camilla'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu kez yanÄ±nda kocasÄ± David de vardÄ±.

Ã–nceki gÃ¼n St. Paul Katedrali'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende Cholmondeley Ã§iftinin oÄŸlu da Ã¶nemli bir gÃ¶rev Ã¼stlendi.Â

Haberin DevamÄ±

SÃ–YLENTÄ°LER 2019'DAN BU YANA ORTADA DOLANIYOR

Rose Hanbury'nin adÄ± 2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana William ile yasak aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Galler Ã§iftinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸi Louis'nin dÃ¼nyaya gelmesinden bir sÃ¼re sonra hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re William, karÄ±sÄ± Kate'i Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda aldatmÄ±ÅŸtÄ±. Yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ise aile dostlarÄ± ve komÅŸularÄ± olan, sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri Rose Hanbury'ydi. Yani Cholmondeley Markisi David Rocksavage'Ä±n eÅŸi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi.

HenÃ¼z 30'lu yaÅŸlarÄ±nda olan Rose Hanbury ile kendisinin iki katÄ± yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Rocksavage, Kate ve William'Ä±n Anmer Hall'deki konutuna komÅŸu bir malikanede yaÅŸÄ±yordu. Bu aristokrat aile ile William ve Kate arasÄ±nda sÄ±kÄ± bir dostluk oluÅŸtu kÄ±sa sÃ¼rede. Ki zaten bir soylu olan Rocksavage, kraliyet ailesine hiÃ§ de uzak biri deÄŸildi.

Haberin DevamÄ±

Ä°lk iddialar ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zellikle Ã§iftin hayranlarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlara gÃ¶re annesi Diana, babasÄ± Charles tarafÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde aldatÄ±lan William, asla bÃ¶yle bir ÅŸey yapmazdÄ±. Annesinin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Kate'e yaÅŸatmazdÄ±.

Ama Ã¶te yandan bu tÃ¼r sÃ¶ylentilere sÄ±k sÄ±k yer veren In Touch dergisine gÃ¶re olay gerÃ§ekti. Hatta yine yayÄ±n organÄ±nÄ±n iddia ettiÄŸine gÃ¶re Kate, bu konuda kocasÄ±yla yÃ¼zleÅŸmiÅŸ ve William da 'bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama yapabileceÄŸi bir ÅŸey de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶ylemiÅŸti. Ãœstelik de gÃ¼lerek.

'YARALAYICI SÃ–YLENTÄ°LER' YALANLANDI AMA KAFA KARIÅžTIRAN GELÄ°ÅžMELER OLDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu konu basÄ±nda iyiden iyiye alevlenirken ihaneti doÄŸrulayacak hiÃ§bir kanÄ±t da yoktu. Hatta Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi, her iki tarafÄ±n da bu konuda yasal olarak bazÄ± giriÅŸimlerde bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtip "Bu yaralayÄ±cÄ± sÃ¶ylentiler kesinlikle yalan" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ama yine de aldatma sÃ¶ylentileri bitmek bilmedi. Ãœstelik kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran baÅŸka bir geliÅŸme oldu. Kate ile William, Rose ve kocasÄ± David Rocksavage ile bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkilerini kesti. Hatta Anmer Hall'daki konutlarÄ±ndan taÅŸÄ±ndÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar da bazÄ± yorumlara gÃ¶re iddialarÄ±n doÄŸruluÄŸunun kanÄ±tÄ±ydÄ±. Tabii ki Kate ile William, bu konuda "ser verip sÄ±r vermedi."

Ä°HANETE UÄžRAMANIN ÃœZÃœNTÃœSÃœ MÃœ?

Bu sÃ¶ylentiler hakkÄ±nda yorum yapanlarÄ±n bazÄ±larÄ± Kate'in gittiÄŸi bazÄ± ziyaretlerde her zamankinden daha solgun ve yorgun gÃ¶rÃ¼nmesini, ihanete uÄŸramanÄ±n yÃ¼kÃ¼ne baÄŸladÄ±.

KocasÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda belki de farkÄ±nda olmadan yaptÄ±ÄŸÄ± bir hareket, Kate'in evliliÄŸinin dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar mutlu olmadÄ±ÄŸÄ±na kanÄ±t olarak gÃ¶sterildi. Tam da aldatma iddialarÄ±nÄ±n ÅŸok etkisi yarattÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde yaÅŸandÄ± bu ilgin olay.

Kate ile William, gÃ¶revlerinin bir parÃ§asÄ± olarak Ã¼nlÃ¼ aÅŸÃ§Ä± Mary Berry'nin programÄ±na konuk oldu. AslÄ±nda her ikisi de "aÄŸzÄ± kulaklarÄ±nda" denilecek ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼p Berry ile sohbet ediyordu.

Ama o sohbet sÄ±rasÄ±nda William, elini karÄ±sÄ±nÄ±n omuzuna koydu. Ä°ÅŸte o anda Kate beklenmedik bir hareket yaptÄ± ve onun elini geri itti. Bu durum da Kate'in artÄ±k bazÄ± duygularÄ±nÄ± iÃ§inde tutamadÄ±ÄŸÄ±, istemsiz olarak Wililam'a tepki gÃ¶sterdiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

YASAK AÅžK SÃ–YLENTÄ°SÄ° PEÅžLERÄ°NÄ° BIRAKMIYOR

Aradan Ã¼Ã§ koca yÄ±l geÃ§ti ama bu aldatma sÃ¶ylentileri Ã§iftin peÅŸini bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmadÄ±. Son zamanlarda ise bazÄ± dedikodu sitelerinde baÅŸka bir sÃ¶ylenti dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ãœstelik de bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda.

Buna gÃ¶re William, 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ Rose Hanbury ile geÃ§irmiÅŸti. O dÃ¶nemlerde Kate de bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda, kocasÄ±nÄ±n kendisine Ã¶zel gÃ¼nlerde Ã§iÃ§ek verme geleneÄŸine sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi ortalÄ±ÄŸÄ± yine hareketlendi.

Kate Middleton, geÃ§en yÄ±l GÃ¼ney Kore devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± resmi tÃ¶rende bir "bacak ÅŸov" yapmÄ±ÅŸtÄ±. O dÃ¶nemde bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ "Kate bir ÅŸeylerin intikamÄ±nÄ± alÄ±yor" diye yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

SÃ–YLENTÄ°LERÄ°, HARRY Ä°LE MEGHAN CEPHESÄ° MÄ° YAYIYOR?

Bu konudaki bir baÅŸka gÃ¶rÃ¼ÅŸ ise bu aldatma sÃ¶ylentilerini yayanlarÄ±n Prens Harry ile Meghan Markle cephesi olduÄŸu.

Daha doÄŸrusu bunu yapanlar Harry ile Meghan'Ä±n taraftarlarÄ±. Zaten sosyal medya platformlarÄ±nda durup durup bu sÃ¶ylentileri alevlendirenler Harry ile Meghan'Ä±n taraftarÄ± olduÄŸu bilinen hesaplar.

Bu yorumlarÄ± yapanlar, William ile Rose Hanbury arasÄ±ndaki yasak aÅŸk sÃ¶ylentilerinin de ilk kez 2019 yÄ±lÄ±nda, yani Harry ile Meghan'Ä±n evlenmesinden sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.

Â