Aylardır Kate Middleton'ı gören olmadı... Onu pençesine alan kanserin türü hakkında şok iddia

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Zaten yıllardır aşırı zayıf olduğu düşünülürse sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yok gibi görünüyordu. Yanında kocası Prens William ile çocukları George, Charlotte, Louis hatta yeğenleri Mia Tindall ile yan yana neşe içinde bir görüntü verdi kameralara.

Ondan sonra da onu kanlı canlı bir şekilde gören olmadı.

İLK HABER YILIN İLK AYINDA GELDİ

Herkes bunu yeni yıl tatiline bağlarken 2024'ün ilk ayının ortalarında Kate'in karın bölgesinden ciddi bir ameliyat geçirdiği açıklandı.

İşte o noktadan sonra milyonlarca kişide büyük bir merak uyandı. Çünkü ameliyat hakkında yapılan açıklama fazla net ve ayrıntılı değildi.

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Söylentiler söylentileri kovaladı, en nihayetinde 22 Mart'ta akşam saatlerinde Kate'in kamera karşısına geçip başına gelenleri anlattığı bir video yayınlandı.

Her zamankinden daha solgun ve zayıf görünen Kate, o videoda zaman zaman soluğu kesilerek kanser tedavisi göreceğini söyledi.

Ama yine hangi tür bir kansere yakalandığını söylemediği için bu açıklama, onu merak edenleri sakinleştirmek yerine ortalığın biraz daha karışmasına neden oldu. Yine iddialar birbirini kovaladı.

EN SON 22 MART'TA YAYINLANAN VİDEODA GÖRÜLDÜ

Sonuç olarak 22 Mart 2024 gününden bu yana kocası Prens William'ın gittiği görevlerde söylediği birkaç "iyi gidiyor" sözünden başka Kate hakkında ne bir bilgi var ne bir açıklama. Ne de kendisi ortalarda göründü.

Durum böyle olunca Kate Middleton hakkında yine ortada bazı iddialar dolaşmaya başladı. Bu konuda İngiliz başını başlardakinin tersine sessizliğini korumaya başladı.

Bunun yerine mutlaka Kate ile ilgili bir haber vermek istediklerinde onun giyiminden kuşamından söz eden haberlere yer veriyorlar. Ama sağlık durumuyla ilgili tek kelime çıkmıyor ağızlarından.

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Onların yerine geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında Kate Middleton ile ilgili çarpıcı bir iddia yer aldı.

Kate Middleton, kanser tedavisine başlayacağını açıkladığı videoda her zamankinden daha solgun görünüyordu.





İTALYAN BASININDAN ŞOK İDDİA

Il Messaggero gazetesinin ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, büyük olasılıkla kanserin kadınlarda görülen bir türüne yakalandı. Hatta yayın organının ileri sürdüğüne göre Kate, rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi görüyor.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Söz konusu hastalığa insandan insana geçen HPV yani human papillomavirus (insan papilloma virüsü) neden oluyor.

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İşte bu iddia da ortalığı hareketlendiren başka bir ayrıntı var. Çünkü HPV adıyla anılan bu virüs, genellikle cinsel yollarla bulaşıyor.

Ama bu, kesinlikle gerekli değil. Kimi zaman ciltten cilde basit bir temasla bile bulaşabiliyor. Herkeste aynı sonuca ulaşmasa da bazen HPV kansere de neden olabiliyor. İtalyan gazetenin ileri sürdüğüne göre Kate işte bu virüs nedeniyle rahim ağzı kanserine yakalandı.

CİNSEL YOLLA BULAŞABİLİYOR

Hastalığın tedavisinde ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor. Bütün kanser türlerinde olduğu gibi bunda da erken teşhis önemli. Son yıllarda rahim ağzı kanserinden korunmak için dünya çapında aşı kampanyaları da düzenleniyor.

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Kate Middleton her ne kadar hangi tür bir kansere yakalandığını söylemese de son günlerde hakkında dolaşan iddia bu yönde.

Galler Prensesi, açıklamasında sağlık ekibinin önerisiyle önleyici kemoterapi göreceğini de belirtmişti.

BÜYÜK OLASILIKLA ERKEN TEŞHİS EDİLDİ

O videoda söylediğine göre ameliyat geçirdiğinde kansere dair herhangi bir bulgu yoktu. Fakat operasyondan sonra yapılan tetkiklerde kansere rastlandı ve hemen önlem alındı.

Onun anlattıklarından yola çıkarak ortaya atılan iddialara göre de Kate Middleton hangi tür kansere yakalanmış olursa olsun büyük olasılıkla durum erken teşhis edildi.

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Bu yüzden de tamamen sağlığına kavuşacak. Ama bunun ne zaman olacağı ve Kate'in ne zaman eskisi gibi görevlerinin başına döneceği henüz net değil.

Tedavi süreci ve yan etkileri düşünüldüğünde bunun en erken önümüzdeki sonbaharda olacağı belki bu sürenin daha da uzayacağı belirtiliyor.