Bitmez güzel Leonor'un askerliği... Bir kentin 'evlatlık kızı' oldu

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İspana Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın ilk göz ağrısı olan Leonor, geçen yıl 18 yaşına girdiğinde bir anda bütün dünyanın yıldızı haline geldi.

Hatta kelimenin tam anlamıyla dünyanın her yerinde bir Leonor çılgınlığı başladı. Yine o dönemde popülerlik konusunda Kate Middleton'ın en yakın rakibi olarak gösterildi.

Sonra bu yılın başında Kate aniden sağlığını kaybedince Leonor da biraz daha geri plana düştü dünya sahnesinde.

Geçen yazdan bu yana askerlik görevini sürdüren Prenses Leonor ile ilgili yine arayı açacak bir gelişme yaşandı.

HEM GELECEKTEKİ GÖREVİ HEM DE GÜZELLİĞİ

Gelecekteki görevinin yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Leonor, bundan 38 yıl önce babası Felipe'ye verilen bir unvanla ödüllendirildi.

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Bugün Aljaferia Sarayı'nda düzenlenen törenle Leonor'a ülkesinde son derece saygın olarak kabul edilen bir unvan verildi.

Leonor, bugün gerçekleşen gösterişli ve kalabalık bir törenle "Zaragoza'nın Evlatlık Kızı" olarak taltif edildi.

Törene askeri üniformasıyla katılan Leonor aynı törende bu unvanın yanı sıra bir de Aragon Madalyası ile Cortes Madalyası da aldı.

BİR KENT ONU BAĞRINA BASTI

Bu unvan ve madalyalar Prenses Leonor'a, Zaragoza kentine olan katkılarından ve bağlılığından dolayı verildi. Genç Prenses, ödüle Zaragoza Belediye Konseyi tarafından değer görüldü.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Söz konusu unvan yani Zaragoza'nın evlatlık kızı ve oğlu unvanı, sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve bilimsel açıdan kente katkıda bulunanlara veriliyor.

Leonor'un şimdi ülkenin kralı olan babası Felipe de bundan 38 yıl önce bu bölgede öğrenciyken Zaragoza'nın Evlatlık Oğlu ödülüyle onurlandırılmıştı.

Son bir yıldır İspanyol ordusunda askeri görevini sürdüren Prenses Leonor, törene üniformasıyla katıldı.

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Kırmızı beresini de takan Leonor, ordudaki kurallara uyarak uzun sarı saçlarını da topladı. Genç prensesin tören boyunca yüzünden gururlu gülümsemesi de eksilmedi.

Bu arada Leonor'un askeri eğitimini Zaragoza'da sürdürdüğünü de not düşelim.

BİTMEZ LEONOR'UN ASKERLİĞİ

Prenses Leonor, ülkesinde adet olduğu üzere kara, deniz ve hava kuvvetlerinde askeri eğitimden geçecek. Şu anda kara kuvvetlerinde eğitim gören Leonor, daha sonra deniz, en son da hava kuvvetlerinde askeri alandaki yetkinliğini geliştirecek.

Leonor'u bu mutlu gününde annesi Kraliçe Letizia ile babası Kral Felipe de yalnız bırakmadı. Her ikisi de gururlu bir biçimde gelecekte ülkelerinin tahtını emanet edecekleri Leonor'u izledi.

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Bu arada Prenses Leonor ile ilgili başka bir ayrıntı daha... Prenses, orduda eğitim gördüğü süre boyunca aylım 417 Euro maaş alma hakkına sahip. Ancak İspanya Sarayı, Leonor'un bu parayı almayacağını açıkladı.

Genç prenses Leonor, giydiği askeri üniformanın kuralları gereği uzun sarı saçlarını topuz yaptı.