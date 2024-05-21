'Sevgilimin kim olduğunu yakında öğrenirsiniz' demişti... Sonunda onu ortaya çıkardı... Bırak saçların dolansın saçlarıma!

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Bu gelenek bu kez de bozulmadı...

Kendisinden yaşça büyük eşi ile yollarını ayıran ünlü oyuncunun, bundan böyle hayatına kimi alacağı merak konusu oldu uzun süre.

Bir süre genç ve güzel bir yıldızla ilişkisi konuşulsa da o cephede fazla uzun süreli bir hareket olmadı. Ama sonunda bu ünlü, sosyal medya sayfasından yeni aşkını ilan etti. Hem de birbirinden sıcak görüntüler eşliğinde.

YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, sinemanın "yakışıklı devi" Jason Momoa'nın ta kendisi...

Son dönemde Aquaman serisiyle gündemde olan 44 yaşındaki Momoa, 56 yaşındaki Lisa Bonet ile yollarını ayırdıktan sonra kalbinin kapılarını bu kez bir başka oyuncuyla, Hit Man adlı yapımla tanınan Adria Arjona'ya açtı. Bunu da sosyal medya sayfasından dosta düşmana ilan etti.

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Jason Momoa, 32 yaşındaki Arjona ile birlikte gittiği Japonya'da çekilen bir dizi fotoğrafına yer verdi paylaşımında.

Momoa, belli ki çok iyi vakit geçirdiği ve etkilendiği Japonya'ya "Sen gerçeğe dönüşmüş bir rüyasın. Aklımı başımdan aldın" diye seslendi.

Ardından da "Bize evinin kapılarını açan, anılar biriktirdiğimiz yeni ve eski dostlara müteşekkiriz. Aşkımla birlikte muhteşem anılar paylaştık" diye sürdürdü satırlarını.





'BİR İLİŞKİM VAR... YAKINDA SİZ DE ÖĞRENİRSİNİZ'

Lisa Bonet'den ayrıldıktan sonra bir süre Eiza Gonzales ile kısa bir yakınlaşma yaşadığı konuşulan Jason Momoa, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte yeni bir ilişkisi olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmişti.

Momoa, o etkinlikte kendisine yöneltilen 'Şu anda bekar mısınız?' sorusuna "Ciddi bir ilişkim var" diyerek yanıt vermişti.

Hatta bununla da kalmayıp "Bir süredir bir ilişki içindeyim. Siz de yakında öğrenirsiniz" diye sürdürmüştü sözlerini.

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Zaten bunun üzerinden çok da uzun bir zaman geçmeden Adria Arjona ile birlikte olduğunu da sosyal medya sayfasından ilan etti.

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ONUN DA BAŞINDAN BİR EVLİLİK GEÇTİ

Jason Momoa'nın yeri aşkı Adria da tıpkı ünlü oyuncu gibi bir süre önce boşandı.

Uzun süre birlikte olduğu Porto Riko asıllı avukat Edgardo Canales ise 2019 yılında evlendi güzel oyuncu. Fakat bu evlilik uzun süreli olmadı. Çift sonra yollarını ayırdı.

Jason Momoa'nın aşkını dünyaya ilan ettiği Adria Arjona, Hit Man serisinin yanı sıra Emerald City, Anathema Device, Good Omens gibi yapımlarla da tanınıyor.

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LISA BONET İLE DİLLERE DESTAN BİR İLİŞKİ VE EVLİLİK YAŞADI

Jason Momoa ise artık herkesin ezbere bildiği gibi Lisa Bonet ile uzun süreli ve kelimenin tam anlamıyla dillere destan bir evlilik yaşadı.

İki çocukları olan çift, gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizse de sonunda yollarını ayırdılar. Ama boşanmaları biraz uzun sürdü.

Çift sonunda bu yılın ocak ayında zaten fiilen bitmiş evliliklerini resmen de sona erdirdi.

Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin 16 yaşında Lola adında bir kızı ve 15 yaşında Nakoa Wolf adında bir de oğlu olduğunu ekleyelim.

Jason Momoa'nın sevgilisi Adria Arjona, genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından biri.