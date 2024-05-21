Yılların oyuncusu 61 yaşında ilk çıplak sahnesini oynadı: Aşırı hassas bir durumdu

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Ama böyle bir deneyimi ilk kez yaşadı. 61 yaşında, üç çocuk ve bir torun sahibi olduğu dönemde tamamen çıplak olarak kamera karşısına geçti. Bunu da "Çok hassas bir deneyimdi" diye özetledi.

61 YAŞINDA BİR İLKİ YAŞADI

Kariyerinin olgunluk döneminde ilk "tamamen çıplak" sahnesini oynayan bu ünlü Demi Moore.

Bruce Willis ile yaptığı evliliğinden üç tane yetişkin kızı ve bir de torunu olan 61 yaşındaki Moore, rol aldığı The Substance adlı korku filminde kariyerinde bugüne kadar yapmadığı bir şeyi ilk kez yaptı.

İlk gösterimi bu yılki Cannes Film Festivali'nde yapılan filmin galasında da kırmızı halıya çıktı Demi Moore.

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Yıllara meydan okuyan görüntüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ama festivalde onunla ilgili en çok konuşular ayrıntı The Substance adlı filmdeki o sahnesiydi.

'ÇOK KIRILGAN BİR DENEYİMDİ'

Demi Moore, Variety dergisine verdiği röportajda da o sahne hakkında konuştu. Kamera karşısında yaşadıklarını "Çok kırılgan bir deneyimdi" sözleriyle özetledi.

Moore'a göre filmin hikayesine ve senaryosuna bakıldığında bu sahne gerçekten gerekliydi. O da bu yüzden böyle bir sahnede oynamayı kabul etti.

Deneyimli oyuncu, söz konusu sahnenin üzerinde incelikle durulduğunu ve çekim öncesinde kamera arkası ekiple uzun uzun konuşmalar yapmak gerektiğini sözlerine ekledi.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİ

Demi Moore, filmde kendi genç versiyonunu yaratmak için yeni bir ilacı kullanan ünlü bir kişiyi canlandırıyor.

Bu arada Demi Moore'un oynadığı karakterin genç versiyonunu da Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley'in canlandırdığını da hatırlatalım.

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Demi Moore, film ve o yapımdaki sahnesiyle ilgili olarak, her ne kadar kırılgan bir an olsa da yine de ekipte çok iyi çalışma arkadaşları olduğunu ve kendini güvende hissettiğini sözlerine ekledi.

DEMI MOORE'UN GERÇEK HAYATI DA MERCEK ALTINA ALINDI

Filmin Cannes'daki basın toplantısında da konuşan Moore, bu rolünün kendisini konfor alanının dışına çıkardığını söyledi.

Yönetmen Fargeat'ın da bu sahneye hassasiyetle yaklaşıp karşılıklı bir güven ortamı oluşturduğunu belirtti usta oyuncu.

Aslında Moore'un, filmde gençliğini korumak için kendi kopyasını yaratan bir oyuncuyu canlandırması, onun gerçek hayatını da bir kez daha mercek altına alınmasına neden oldu. Çünkü Moore da her ne kadar kendisini bunun aksini ileri sürse de fiziksel görünümünü korumak için imkanlarını sonuna kadar kullanıyor.

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Demi Moore'a bakılırsa da bu film "ideal kadın güzelliğiyle ilgili erkek bakış açısını çarpıma amacında."

DAHA ÖNCE DE KONUŞULAN SAHNELERDE OYNADI

Aslına bakılırsa Demi Moore daha önce de başta Striptiz olmak üzere bazı yapımlarda yarı çıplak olarak kamera karşısına geçmişti. Ancak bu kez onun da birkaç adım önünde.

Demi Moore, sözün bu noktasında hikayenin doğru anlatılabilmesi için bu sahnenin gerçekten gerekli olduğunu da vurguladı.

Yönetmenliğini Coralie Fargeat'in üstlendiği filmde Demi Moore ve Margaret Qualley'in yanı sıra Dennis Quaid, Ray Liotta gibi üste oyuncular da rol alıyor. Filmin, 77'nci Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştığını da not düşelim.

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O FİLM GİŞEDE 'ÇAKILMIŞTI'

Demi Moore, daha genç olduğu 1995 yılında The Scadlett Letter adlı filmde yarı çıplak bir sahnede görünmüştü.

Ardından Striptease adlı filmde de bu türden sahnelerde oynadı. Hatta o film için 12.5 milyon dolar ücret alarak döneminin en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da ele geçirmişti.

Fakat bunca iddiasına rağmen Striptease gişede beklediği başarıyı elde edemedi.