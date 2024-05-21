'Enişte skandalı' bile bu evliliği yıkamadı... Onun kollarında mutluluktan uçuyor... 20 yıl geçti, bir yastıkta saçlarına aklar düştü

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Bu grupta yer alanlar tabii ki modern çağlara rağmen hala varlıklarını sürdüren, hatta ülkeleri için bir tür tanıtım unsuru olarak görülen kraliyet aileleri.

Birçok kişinin aklına kraliyet ailesi denilince İngiliz kraliyet ailesi geliyor ama tabii ki bu kadar değil. Son dönemde birçok nedenle ön plana çıkan bir başka taçlı aile daha var. Onların durumu ise gerçekten karışık.

Kolay kolay yenilip yutulacak iddialarla gündeme gelmedi bu aile daha birkaç ay önce. Ailenin annesi, öyle herkesin karşısında dik duramayacağı bir skandalın kahramanı oldu.

Ama dışarıdan bakıldığında onlar açısından değişen bir durum yaşanmadı. Yine görevlerini sürdürdüler, yine karı koca birbirlerine sanki böyle bir skandal yaşanmamış gibi bakıp gülümsedi.

Şimdi de yuvalarının öyle her rüzgarla yıkılmayacağını hatta sarsıntı bile geçirmeyeceğini göstermek istercesine evliliklerinin 20'nci yıl dönümünü rengarenk aile fotoğraflarıyla kutladılar.

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DUDAK UÇUKLATAN İDDİALARIN ODAĞINDA YER ALDILAR

Konuyu yakından takip edenler, İspanya Kralı Felipe ile İspanya Kraliçesi Letizia'dan söz ettiğimizi anladı bile.

O dönemde ülkesinin veliahtı olan Felipe ile onunla tanışıncaya kadar bir TV muhabiri ve haber spikeri olan Letizia Ortiz Rocasolano, 22 Mayıs 2004'te dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir törenle evlendi.

Başlarda Felipe'nin ailesi, özellikle de babası eski kral Juan Carlos, gelinini çok istemese de oğlunun restine karşılık veremedi ve sıradan bir aileden gelen, üstelik daha önce bir kez evlenip boşanan Letizi'ya gelini olarak kabul etmek zorunda kaldı.

Zaten aradan geçen zaman içinde Kral Juan Carlos'ın adının karıştığı skandal ve yolsuzluklar arşa çıkınca tahtını oğlunu Felipe'ye bırakmak zorunda kaldı. Tabii ki Letizia da kraliçe oldu.

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SÖYLENTİLERE İNAT 20'NCİ YIL POZLARI

Felipe ile Letizia, evliliklerinin 20'nci yıl dönümü için objektif karşısına geçti ve renkli aile pozları verdi. O fotoğraflarda evliliklerinden dünyaya gelen kızları Veliaht Prenses Leonor ile kardeşi Prenses Sofia da yer aldı.

Leonor, zaten geçen yıl 18 yaşına girmesinden hemen önce dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyesi oldu bile.

Geçen yazdan bu yana askerlik görevini yapan Leonor sayesinde Letizia'nın adının karıştığı "enişte skandalı"nın izleri de kolayca silindi.

Bu skandalı bilenler biliyor ama bilmeyenler için bir kez daha hatırlatalım.. Letizia'nın eski sevgilisi ve üstelik kız kardeşinin eski kocası Jaime del Burgo, Letizia'nın hayatının bilinmeyenlerini konu alan bir kitapta dudak uçuklatan iddialarla bulundu.

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91 yaşındaki gazeteci Jaime Penafiel'in kaleme aldığı Letizia &I: What Secrets is Queen Letizia Hiding (Letizia ve Ben: Kraliçe Letizia Ne Sırlar Saklıyor) adlı kitap 51 yaşındaki Letizia hakkında duyanları hayretler içinde bırakan iddialar içeriyor.

Çift, 20'nci evlilik yıl dönümü pozlarında kızları Leonor ile Sofia'yı da öne çıkardı.





GELECEĞİN KRALI UĞRUNA SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ, AMA BAĞLARINI KESMEDİ

Bu iddialara göre Letizia, Felipe ile evlenmek uğruna kendisini terk etmişti. Ama evliliği sırasında hatta ilk bebeğine hamileyken bile onunla görüşmeyi sürdürmüştü.

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Jaime del Burgo, sonradan da Letizia'nın kardeşi Telma ile evlenmiş, yani aileyle bağlarını koparmamıştı. Ama tabii bu evlilik uzun ömürlü olmadı.

İşte geçen yılın son döneminde ortaya çıkan bu iddialar İspanyol kraliyet ailesinin üzerinde kara bulutlar toplanmasına neden oldu. Hatta bütün bu söylentilerin yayılmasında başlarda Letizia'yı gelini olarak istemeyen eski kral Juan Carlos'ın yakın çevresinin etkisi olduğu bile konuşuldu.

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GENÇ PRENSES ÖN PLANA ÇIKARILDI, İDDİALAR GÖLGEDE KALDI

Bu iddialar haftalar boyu gündemde kalırken tabii ki bütün gözler Letizia ile Felipe'ye çevrildi. En ufak hareketlerinden bile bir anlam çıkaranlar oldu.

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Ama onların hayatında bir değişim olmadı. Hatta iddialara inat gittikleri etkinlik ve ziyaretlerde birbirerinin gözlerinin içine eskisinden daha fazla aşkla bakmaya başladılar.

Zaten o arada ailenin en büyük silahı Veliaht Prenses Leonor'un askerliği yine ön plana çıktı ve bu skandal da hafızalarda geri plana itildi.

İşte böyle bir ortamda Letizia ile Felipe evliliklerinin 20'nci yılını kutluyorlar. Bunun için de objektif karşısına geçip sıcak aile pozları verdiler. O pozlarda çifte ailenin geleceği olarak görülen kızları Leonor ile Sofia da eşlik etti.

Madem 20 yıl oldu, Letizia ile Felipe'nin nasıl tanışıp evlendiklerini de kısaca bir hatırlayalım.

CANLI YAYIN YAPARKEN TANIŞTILAR

Şimdi yine Letizia'nın Jaime del Burgo ile birlikte olduğu döneme uzanmamız gerekiyor. 2002 yılı geldiğinde o sırada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanıştı. Letizia, TV kanalının görevlisi olarak Felipe'nin de bulunduğu yemekte yayın yapıyordu.

Aslında o sırada Jaime del Burgo ile de flört ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

Oysa Jaime ile ilişkileri ciddiydi. Hatta o sırada genç bir adam olan Jaime, cebinde nişan yüzüğü bile taşıyordu.

Letizia başlarda Felipe ile flört edip etmeme konusunda bir süre kararsız kaldı ileri sürülenlere göre.





'ONUNLA ÇIKARSAM MESLEĞİMİ BIRAKMAM GEREKİR'

Bu arada Letizia'nın flört ettiği Jaime onunla evlenme konusunda kararlıydı. Ama bir gece buluştuklarında Letizia ona mesleğini bırakmasını gerektiren biriyle tanıştığını söyledi.



Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaş olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduğumuzu kimseye söyleme" diye tembih etti.

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FELİPE ANNE VE BABASINA REST ÇEKTİ: YA EVLENİRİM YA GİDERİM

Kitabın ileri sürdüğüne göre o dönemde kral olan Felipe'nin babası Juan Carlos ile eşi Sofia oğullarının Letizia ile evlenmesine başta onay vermedi.

Hatta babası Jua Carlos, oğlu Felipe'yi "Monarşi'yi yıkacaksın" diye azarladı. Ama Felipe buna boyun eğmedi. "Ya onunla evlenirim ya da tahttan feragat ederim" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Kral ile karısı oğullarının isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla bir restoranda buluştu. Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? Lütfen beni bırakma" dedi. Ertesi gün Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin düğününde konuklar arasında yer aldı.