KocasÄ± sadakatsiz olana hayat zor BakmayÄ±n gÃ¼len yÃ¼zÃ¼ne iÃ§i kan aÄŸlÄ±yor

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Ä°ÅŸte orasÄ± biraz kuÅŸkulu... Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunun birÃ§ok Ã¶rneÄŸi dÃ¼nyada milyonlarca insanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸandÄ± ve hala da yaÅŸanÄ±yor.

Diana Spencer'dan hiÃ§ tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± gelini Kate Middleton'a Monako'nun yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmeyen prensesi Charlene'den artÄ±k Ã¼lkesinin kraliÃ§esi olan Mary'ye kadar...

Ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Kate'i konu dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±p, kocasÄ±nÄ±n onu aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerini de bir yana koyarsak bÃ¼tÃ¼n bu saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z isimler gerÃ§ek prenslerle evlendi ama Ã¶yle masallardaki gibi bir mutluluÄŸa da kavuÅŸamadÄ±.

Ãœstelik her evlilikte kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda olabilecek sorunlarÄ± da dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde ve milyonlarca yorum eÅŸliÄŸinde yaÅŸÄ±yorlar.

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Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra "dÃ¼nyanÄ±n tek gerÃ§ek kraliÃ§esi" olarak hayatta kalan Danimarka'nÄ±n eski kraliÃ§esi 2. Margrethe'nin, tahtÄ±nÄ± haylaz oÄŸluna bÄ±rakmasÄ±ndan sonra AvustralyalÄ± Mary de Ã¼lkenin kraliÃ§esi oldu.

DÄ±ÅŸarÄ±da bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Ã§ift gayet mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor gibi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ var. Ama gerÃ§ekten Ã¶yle mi?

Son dedikodulara bakÄ±lÄ±rsa hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil.

Her ne kadar kocasÄ± Frederik'in kral olmasÄ±yla kendisi de kraliÃ§e unvanÄ± alÄ±p tacÄ±nÄ± taksa da Ã¼stelik halkÄ±n desteÄŸi tam olsa da Mary Ã¶yle tamamen mutluluÄŸu bulamadÄ±.

Bunun nedeni de yuvasÄ±nÄ±nÂ Ã¼zerinde bir sÃ¼redir dolanan kara bulutlar, yani ihanet sÃ¶ylentileri.

KARISINI ALDATTIÄžI Ä°DDÄ°ALARI BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YOR

AylardÄ±r konuÅŸulanlara hatta objektiflere yansÄ±yan bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re Danimarka'nÄ±n yeni kralÄ± Frederik daha tahta Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Ä°spanya'da yaÅŸayan MeksikalÄ± sosyetik Genoveva Casanova ile kaÃ§amak iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu.

Hatta onu gÃ¶rmek iÃ§in elinde bavullarÄ±yla defalarca Ä°spanya'nÄ±n Madrid kentine bile gitti. Her seferinde de paparazzi ordusuna yakalandÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden bazÄ±larÄ± yayÄ±nlandÄ± bazÄ±larÄ± gizlendi.Â

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Yine sÃ¶ylentilere gÃ¶re Margrethe de bu skandalÄ± Ã¶rt bas etmek, oÄŸlunu ailesine ve Ã¼lkesine baÄŸlamak iÃ§in baÅŸlarda hiÃ§ Ã¶yle bir niyeti olmadÄ±ÄŸÄ± halde tahtÄ± Frederik'e devretti. Tabii bu arada Mary de kraliÃ§e oldu.

BÃ¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§iftin arasÄ±ndaki her ÅŸey yoluna girmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama gelen son dedikodulara gÃ¶re hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil. Danimarka KralÄ± Frederik ile KraliÃ§e Mary arasÄ±nda hala kara gÃ¶lgeler dolaÅŸÄ±yor.

BAYRAK GÃ–NDERDE KALINCA SÃ–YLENTÄ°LER BAÅžLADIÂ

BasÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Frederik ve Mary, dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p birlikte Paskalya tatiline Ã§Ä±kacaklardÄ±. Ama yaÅŸadÄ±klarÄ± konuttan gelen iÅŸarete gÃ¶re bÃ¶yle olmadÄ±.

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Bu arada bir parantez aÃ§Ä±p o iÅŸaretin ne olduÄŸuna da bakalÄ±m. Amalienborg SarayÄ±'nda Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konutun bayraÄŸÄ± Paskalya boyunca indirilmedi.

Bu da konutta aileden birinin kaldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer evde kimse olmazsa o bayrak indiriliyor. Ãœlkenin eski kraliÃ§esi de konutundaki bayraÄŸÄ±n yerinde durduÄŸuna bakÄ±lÄ±rsa tatilde bir seyahate Ã§Ä±kmadÄ±.

Ã–nceden planlanan Paskalya tatili sÄ±rasÄ±nda bayraÄŸÄ± dalgalanmasÄ± da Ã§eÅŸitli sÃ¶ylentilere yol aÃ§tÄ±. Bu sÃ¶ylentiler sosyal medyaya kadar yayÄ±ldÄ±.

BÄ°R Ä°YÄ°MSER BÄ°R KÃ–TÃœMSER SÃ–YLENTÄ° VAR

Ä°yimser olan sÃ¶ylentiye gÃ¶re evde bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Frederik ile Mary'nin geÃ§en yÄ±l 18 yaÅŸÄ±na giren en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Veliaht Prens Christian kaldÄ±. Yani tatilde ailesiyle birlikte bir yere gitmedi.

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BirÃ§ok kraliyet yorumcusuna gÃ¶re o yaÅŸtaki genÃ§lerin aileleriyle birlikte tatile gitmek yerine kendilerine Ã¶zgÃ¼ planlar yapmasÄ± doÄŸal.

Ama kÃ¶tÃ¼mser teoriye gÃ¶re Frederik ile Mary'nin yuvasÄ± Ã¼zerinde kara bulutlar dolanÄ±yor hala. Yani o ihanet iddialarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesi bir tÃ¼rlÃ¼ silinmek bilmiyor.

Tabii durum bÃ¶yle olunca da olaya bu aÃ§Ä±dan bakanlar Frederik ve Mary'nin Ã¶nceden planlanan Paskalya tatiline Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± ya da birinin evde kaldÄ±ÄŸÄ± diÄŸerinin seyahate gittiÄŸi konuÅŸulmaya baÅŸlardÄ±.

Bu durum sosyal medyada da espri konusu oldu. Bir kÄ±sÄ±m kullanÄ±cÄ± Frederik'in Ä°spanya'ya sosyetik gÃ¼zel Genoveva Casanova'nÄ±n yanÄ±na gittiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Sonra da "Bu zaten onun en sevdiÄŸi tatil rotasÄ±" diye yorumda bulundu.

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GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° BASINA YANSIDIÂ

Frederik daha kral olmadan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Ã¼stelik Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia Danimarka'ya resmi bir ziyarette bulunduÄŸu sÄ±rada Madrid'de Genoveva Casanova ile Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Ä°spanyol magazin dergilerinden Ã§Ä±kÄ±p tÃ¼m dÃ¼nyaya yayÄ±lan o fotoÄŸraflar da Frederik'in karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra KraliÃ§e Margrethe, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek tahtÄ± oÄŸluna bÄ±raktÄ±. Ã‡ok da gÃ¶steriÅŸli olmayan bir dizi tÃ¶renin ardÄ±ndan Frederik kral, Mary de KraliÃ§e oldu.

Bu hamlesiyle Margrethe'nin oÄŸlunun yuvasÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

MUTLAKA BÄ°R PRENS Ä°LE EVLENMEK Ä°STEDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœÂ

Bu arada Mary ile ilgili ortada dolaÅŸan .aÅŸka bir sÃ¶ylenti de var. Buna gÃ¶re Frederdik ile tanÄ±ÅŸmadan Ã§ok Ã¶nce bir prens ile evlenmeyi aklÄ±na koymuÅŸtu AvustralyalÄ± Mary,

Hatta Ã¶nce ÅŸu anda Ä°spanya kralÄ± olan Felipe'ye yanaÅŸtÄ±. Ama onunla iÅŸler yÃ¼rÃ¼meyince bu kez Frederik ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda da Danimarka'nÄ±n kraliÃ§esi oldu.

Hatta Frederik'in MeksikalÄ± sosyetik ile Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin tam da Ä°spanya kraliyet ailesinin Danimarka ziyareti sÄ±rasÄ±nda basÄ±nda yer almasÄ±yla ilgili komplo teorileri de var.Â

Buna gÃ¶re Mary'nin geÃ§miÅŸte, kocasÄ± Felipe ile yakÄ±nlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia tam da birlikte olduklarÄ± sÄ±rada Frederik'in aldatma sÃ¶ylentilerinin basÄ±na yansÄ±masÄ±ndan gayet memnun oldu. Bu teorileri bir adÄ±m ileri gÃ¶tÃ¼renler bunu Letizia'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rdÃ¼ o dÃ¶nemde.

OLÄ°MPÄ°YAT OYUNLARI SIRASINDA TANIÅžTILARÂ

Ama gelin biz Danimarka'da bile doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin dilini sonradan Ã¶ÄŸrendiÄŸi halde Ã¼lkenin kraliÃ§esi olan bu arada aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k sevgisini kazanan KraliÃ§e Mary ile kocasÄ±nÄ±n aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Mary Donaldson, hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Danimarka Prensi Frederik ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 2000 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunlarÄ± vardÄ±.

Prens Frederik de mÃ¼sabakalarÄ± izlemek iÃ§in kentte bulunuyordu. Mary ile Frederik, iÅŸte o sÄ±rada Sidney'in gÃ¶zde gece kulÃ¼plerinden birinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Frederik'in yanÄ±nda baÅŸka kraliyet ailesi Ã¼yeleri de vardÄ±. O sÄ±rada Mary 28, Frederik ise 32 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Sonradan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Mary, tanÄ±ÅŸÄ±p sohbet ettiÄŸi o genÃ§ adamÄ±n kim olduÄŸunu bilmiyordu. Yine bu iddialara gÃ¶re iki genÃ§, o ilk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda erkeklerin gÃ¶ÄŸsÃ¼ndeki kÄ±llarÄ±n yanÄ± sÄ±ra atlÄ± sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler. Ä°ÅŸte orada da aralarÄ±ndaki aÅŸkÄ±n ilk tohumlarÄ± atÄ±ldÄ± ve 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼lkedisi masalÄ± baÅŸladÄ±.

MONARÅžÄ°YE UYUM SAÄžLAMAK Ä°Ã‡Ä°N KURS GÃ–RDÃœ

51 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Prenses Mary, sahip olduÄŸu diÄŸer unvanÄ±yla Montpezat Kontesi Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden Ã¶nce, o hayata uyum saÄŸlamak iÃ§in altÄ± hafta sÃ¼ren Ã¶zel bir kurs gÃ¶rdÃ¼.

Ã–nceki yÄ±l Financial Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±ÄŸÄ±na , KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en tepesinde olduÄŸu Milletler TopluluÄŸu'nun bir parÃ§asÄ± olan Avustralya'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bu dÃ¼nyaya tamamen yabancÄ± deÄŸildi.

Ama uzaktan izliyordu ve oradaki kurallar hakkÄ±nda hiÃ§ bilgisi yoktu. Bu Ã¶zel kurs sayesinde de aileye uygun ÅŸekilde davranmayÄ±, giyinmeyi, kuÅŸanmayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

KAMERA KARÅžISINDA DURMAYI BÄ°LE BÄ°LMÄ°YORDU

Mary, bunun iÃ§in de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para harcadÄ±. O sÄ±rada uygun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼meyi, ayakta durmayÄ±, baÅŸkalarÄ±yla tokalaÅŸmayÄ±, kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼msemeyi ve kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda kendine gÃ¼venli bir ÅŸekilde durmayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Onun iÃ§in iÅŸin en zor kÄ±smÄ± da buydu zaten. Yani kamera karÅŸÄ±sÄ±nda durmak ve poz vermek.

Her ne kadar ÅŸimdi bu duruma alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olsa da o dÃ¶nemde Mary Donaldson, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda durmayÄ± sevmiyordu. Ãœstelik anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ tek bir fotoÄŸrafÄ± bile yoktu.

GÄ°ZLÄ° BULUÅžMALARI DANÄ°MARKA GAZETESÄ° ORTAYA Ã‡IKARDI

Mary, gelecek hayatÄ±na bu ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±rken Prens Frederik de sÄ±k sÄ±k Avustralya'ya gidip onunla gizlice buluÅŸuyordu.

Ã‡iftin Ã¼lkeden Ã¼lkeye yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu iliÅŸki bir yÄ±l boyunca kamuoyunun meraklÄ± gÃ¶zlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yÄ±lÄ±nda Danimarka'da yayÄ±nlanan Billed Bladet adlÄ± gazete gizli iliÅŸkiyi ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Zaten bir yÄ±l sonra Mary de Danimarka'ya taÅŸÄ±ndÄ±. O sÃ¼reÃ§te Ã¼lkenin hiÃ§ bilmediÄŸi dilini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¶zel dersler aldÄ±. Danimarka'nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, aile iÃ§inde geÃ§erli olan gÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Frederik, Mary'nin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir yÃ¼zÃ¼k hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yÄ±lÄ±nda evlendiler.

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