Yıllar önce yanında biberonla süt içen kız şimdi karısı oldu: Onlar erdi muradına

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Dünyanın en zengin insanlarından Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu 32 yaşındaki Abdul Mateen ile 29 yaşındaki Anisha Rosnah'ın 9 gece 10 gün süren evlilik törenine pazar günü verilen düğün yemeği ile son nokta konuldu.

Yeni evli çift, 10'uncu gün başkent Bandar Seri Begawan sokaklarında gösterişli arabaları içinde bir geçit yaptı.

Abdul Mateen ile Anisha'yı gelinlik ve damatlık içinde görmek isteyen halk da onların geçiş güzergahında caddeleri doldurdu.

Günlerce süren gösterişli törenler boyunca, bazıları ülkenin geleneksel motiflerini taşıyan kıyafetler giyen çift bu kez her kraliyet düğününde örnekleri görüldüğü gibi giyindi.

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Damat Adbul Mateen askeri üniforma içindeydi. Çiçeği burnunda eşi Anisha Rosnah ise sade ama göz alıcı bir gelinlik tercih etti.

Bu arada Anisha Rosnah'ın gündüz yapılan törende bir gelinlik, akşamki yemekte de başka bir gelinlik giydiğini hatırlatalım.



Üstü açık bir arabayla halkı selamladıkları bu geçit töreni Abdul Mateen ile Anisha'nın halk arasına karı- koca olarak ilk kez yan yana çıkışıydı.

Ondan önceki törenlerde ya ayrı ayrı bulundular ya da onları birlikte sadece aile üyeleri ve yakınları gördü.



Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, halkı selamladıktan sonra Istana Nurul Iman Sarayı'na geri dönüp dünyanın farklı yerlerinden gelen konukların katıldığı düğün yemeğinde yer aldılar.

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanınan 32 yaşındaki Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisna Rosnah'ın evlilik törenleri geçtiğimiz hafta pazartesi günü Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Beyazlar içindeki gelin kadın konuklarına ayetler okudu.

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Yılın düğünü geçtiğimiz hafta pazartesi günü başladı. Dün akşamki düğün yemeği ile sona erdi. Geride ise görkemli anlar kaldı.

Sonra sıra diğer törenlere geldi. Zaten düğünün bu kadar uzun sürmesinin nedeni de geleneksel olarak düzenlenen ve geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyulması.

Damat Abdul Mateen'in kendisinden önce evlenen ablalarının düğünlerinde de görüldüğü gibi bu bir dizi etkinliğin en renklisi gelin ve damadın birbirlerine macun sürdükleri kısım.

Yüzlerce yıl öncesine uzanan bu geleneğe göre aile yakınları gelin ve damada rengarenk tozlardan hazırlanmış macunlar sürülüyor.

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Brunei kraliyet düğününün en renkli anları geleneksel törenlerin gerçekleştiği anlar oldu.

Bunun yeni evli çifti doğurganlık ve zenginlik getirdiğine inanılıyor. Evlilik törenleri şu sıralarda devam eden Abdul Mateen ve Anisna Rosnah için de aynı tören uygulandı. O törende çift geleneksel kıyafetler giydi.

Genç çift, düğünün beşinci günü düzenlenecek dini törenin ardından resmi anlamda karı- koca oldular.





Genç çiftin nişanı geçtiğimiz yılın ekim ayında duyuruldu. Bu haber sosyal medya sayfasına bakıldığında hiç evlenmeyecekmiş gibi görünen Abdul Mateen'in takipçilerini epey şaşırttı.

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Bir süredir birlikte oldukları bilinen Abdul Mateen ile Anisna Rosnah'ın nişanı geçen yılın ekim ayında resmen duyuruldu.



Anisha'nın dedesinin Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'nın danışmanlarından Pehin Dato Isa'nın torunu olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda Prens ile Anisha'nın erkek kardeşinin de yakın arkadaş olduğu konuşuluyor.



Düğünle ilgili notlara dönersek... Gelin Anisha, törenlerin ilk gününde ülkesinin moda tasarımcılarından biri olan Teh Firdaus'un imzasını taşıyan beyaz bir kıyafet giydi.

Gelin Anisha, törenler boyunca ülkesinin modacılarının imzasını taşıyan kıyafetler giydi.



Firdaus, gelin Anisha'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında "Brunei kraliyet düğününde rol oynamaktan gurur duyuyorum" diyerek paylaştı.



Gelin Anisha, törenin bir sonraki gününde de yine aynı modacıya ait olan bir gelinlik giydi. Onun da sade ama gayet şık olduğu dikkatlerden kaçmadı. Düğünün konuklarından biri gelin Anisha ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.



Brunei kraliyet düğününde de gelin Anisha'ya geleneksel kıyafetler içindeki küçük çocukların eşlik ettiği görüldü.





Prens Abdul Mateen, Sultan'ın ikinci karısından dünyaya geldi. Taht için ise "yedek prens" bile değil... Çok daha geride. Ama düğünü bir veliaht kadar gösterişli oldu.

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Düğünün gösterişi, görkemi bir yana çiçeği burnunda damat Abdul Mateen'in evliliği şerefine yaptığı sosyal medya paylaşımı çitfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Bu arada bir başka not daha... Adbul Mateen'in yeni evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı. Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

Yine küçük bir not... Her ne kadar düğünleri böylesine gösterişli olsa da babasından tahtı devralacak kişi Abdul Mateen değil.



Yıllar boyunca Instagram sayfasından lüks hayatını gözler önüne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nın ikinci karısından dünyaya gelen onundu çocuğu.



Aynı zamanda dört oğlundan biri. Bir başka deyişle Abdul Mateen, taht için ilk sıralarda yer almıyor.