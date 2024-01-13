Ünlü oyuncu memleketine döndü: 'Havasını, suyunu, yağmurunun kokusunu özledim' demişti

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Bazıları bunu gerçekleştirir. İşte ünlü oyuncu da hayat serüvenine başladığı noktaya, orayı çok özlediğini söyleyerek geri döndü.

Ama bunun için de öncesinde büyük bir hazırlık yaptı. Önce doğduğu yere yakın bir yerde ev satın aldı. Sonra da orayı dayadı, döşedi. Tabii ki bunun için de hatırı sayılır miktarda bir harcama yaptı.

Bir bakalım kim bu oyuncu ve nerede, nasıl bir ev satın aldı.

OYUNCU OLMAK İÇİN DOĞDUĞU YERDEN AYRILMIŞTI

Yaşamak için doğduğu yere dönen bu ünlü, İskoç oyuncu Ewan McGregor.

1996 tarihli Trainspotting adlı filmle bir anda kariyerinde ciddi bir yükseliş yaşayan 52 yaşındaki oyuncu, sonra da kendini Hollywood'da bulmuştu.

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Yıllarını orada geçirip aralarında Star Wars (Yıldız Savaşları) gibi yüksek bütçeli filmlerin de bulunduğu birçok yapımda oynayan McGregor, bundan böyle satın aldığı ve yeniden elden geçirdiği evinde, yani İskoçya'da yaşayacak.

Ama sözün burasında hemen hatırlatalım ki, McGregor kendini emekliye ayırmış değil. Hayatını memleketi İskoçya'da sürdürecek olsa da film projeleri için Los Angeles'a da gidip gelecek.

EVİ SATIN ALMAK İÇİN MİLYONLAR HARCADI

Bunu hatırlattıktan sonra şimdi gelelim ünlü oyuncunun satın aldığı eve. Ewan McGregor'un yeni evi Pertshire'da bulunuyor. Yani çocukluğunu geçirdiği Crieff'den kara yoluyla sadece 35 dakika uzaklıkta.

Oyuncunun satın aldığı ve geniş bir arazi içinde bulunan konutun 18'inci yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi var.

Belirtilene göre 10 tane yatak odası bulunan konutu satın almak için McGregor, 2.35 milyon sterlin harcadı.

Ewan McGregor, bundan bir süre önce verdiği bir röportajda eşi Mary Elizabeth Winstead ve iki yaşındaki oğluyla daha fazla vakit geçirmek için projelerinde daha seçici davranmak istediğini söylemişti.

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Ünlü oyuncu "çok aşığım" dediği karısı ve oğlundan uzun sürelerle ayrı kalmak istemediğini de sözlerine eklemişti.

'YAĞMURUN KOKUSUNU ÖZLEDİM'

Ayrıca söylediği başka bir ayrıntı daha vardı McGregor'un... Memleketi İskoçya'nın havasını, insanlarını ve kültürünü çok özlediği!

Sonunda hem bu özlemini giderebilmek hem de ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için kesenin ağzını açtı ve memleketinde gösterişli bir ev satın aldı.

Ewan McGregor bir süre önce Edinburgh'da konuk olduğu bir etkinlikte İskoçya'yı ne kadar özlediğini ifade etmişti.

"İskoçya ile ilgili olarak en çok özlediğiml şey tabii ki ailem. Annem, babam ve kardeşim" diye konuşmuştu McGregor.

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Sonra da memleket özlemini şu sözlerle ifade etmişti: "İskoçya'da yağan yağmurun kokusunu özledim, yeşilin kokusunu. İskoçya'nın renklerini, insanını, kültürünü özledim."

Ewan McGregor, 20'li yaşlarındayken memleketinden ayrılıp oyunculuk kariyeri yapmak için Londra'nın yolunu tutmuştu. Sonra da mesleğini Hollywood'da sürdürmeye karar verip Los Angeles'a taşınmıştı.

Ama şimdi görünüşe göre oyuncu, vaktinin büyük bir bölümünü yıllarca büyük bir özlem hissettiği memleketinde geçirecek.

ŞİMDİKİ KARISI UĞRUNA ESKİ KARISINDAN BOŞANDI

Ewan McGregor'un bu kararının altında yatan nedenlerden biri de karısı Mary Elizabeth Winstead ve küçük oğluyla daha fazla vakit geçirmek istemesi.

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Çiftin geçmişini kısaca hatırlarsak... McGregor ile Winstead, Fargo adlı yapımın setinde tanıştılar. 2017 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, 2022'de de hayatlarını resmen birleştirdi.

Ünlü oyuncu, set aşkı uğruna ilk karısı Eve Mavrakis ile de yollarını ayırmıştı. Şu anda karısı olan Mary Elizabeth'e olan aşkı nedeniyle dört çocuğunun annesinden boşanmıştı McGregor.

McGregor'un eski eşi Eva Mavrakis'ten dört tane çocuğu bulunuyor.

Ewan McGregor, 1996 yapımı Trainspotting adlı filmle bir anda yıldızını parlatmıştı. Yönetmenliğini Danny Boyle'un üstlendiği filmde kamera karşısına geçtiğinde McGregor, henüz 25 yaşındaydı.

