 'Kocam gibisini bu piyasada bulamazdım'... Onca para döktüğü evini bile sattı... Aşk uğruna dağ köyüne taşınmayı göze aldı...

Haberin Devamı

slında bu sözlerin altında hayatında yapacağı başka değişikliklerin de işareti vardı... Bunlar öyle sıradan, her gün karşılaşılacak değişiklikler değildi üstelik.

Oyunculuğu bırakmak bir yana, harap bir durumdayken satın aldığı, sonra milyonlar harcayıp yenilediği, sosyal medya takipçilerinin bakmaya doyamadığı kır evini de satışa çıkardı.

Zaten bunun ardından da bir sonraki adımını açıkladı. Bundan böyle artık doğduğu yerde de yaşamayacaktı..

Artık rotası iki yıl önce evlendiği kocasının memleketiydi. Orada da onu bambaşka bir hayat bekliyordu... Spot ışıklarının uzağında, doğanın kollarında, toprakla ve onun verdiği nimetlerle içi içe bir yaşam.

Bunu da verdiği en son röportajında "hayatı basitleştirmek, sadeleştirmek" olarak açıkladı ünlü yıldız. Şimdi yanında büyük bir aşk yaşadığı kocası, kollarını açmış kendilerini bekleyen yeni hayatı kucaklıyor bütün enerjisiyle.

Haberin Devamı

Büyük olasılıkla anladınız İngiliz model, sunucu ve oyuncu Kelly Brook'tan söz ettiğimizi. "Hayatının aşkı" olarak tanımladığı İtalyan asıllı Jeremy Parisi ile tanışıncaya kadar dört kez nişanlanıp ayrılan Brook, sonunda 40'lı yaşlarının başında aşk hayatını düzene soktu. Parisi, onun bir türlü bir denge tutturamadığı aşk hayatına hayal ettiği her şeyi getirdi.

Kelly Brook, İngiliz Mirror gazetesine Jeremy Parisi'nin hayatını nasıl değiştirdiğini ve ona karşı neler hissettiğini anlattı.

Brook, Mirror'a verdiği röportajda "Bizim sektörümüzde Jeremy gibi birini bulmak zor. Onun farklı olduğunu hemen anladım. Eğer siz de onunla tanışırsanız anlarsınız..." diye konuştu.

Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

'BU SEKTÖRDE ONUN GİBİSİNİ BULAMAZDIM'

Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan dört nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.

"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Brook yine aynı röportajda kendisine yöneltilen "Bu sektörde onun gibi biriyle karşılaşabileceğine inanıyor muydun?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayatınızın aşkını bulmak için Hollywood'a gitmeyin. Orada yol boyu biraz eğlenebilirsiniz. Ama Hollywood'da kimse hayatının aşkıyla karşılaşmıyor. Onun başka bir yerde olacağını biliyordum."

Haberin Devamı

DÜĞÜNÜNÜ TEKRAR TEKRAR YAŞAMAK İSTİYOR

Kelly Brook şu anda hayatında bulunduğu noktadan çok memnun olduğunu da saklamadı röportajda.

Yıldız Jeremy Parisi ile evlendikten sonra hayatının değiştiğini de saklamadı. Kent'teki evini sattığını belirten Brook " Yaşlanıyorum, hayatımı basitleştiriyorum ve artık yerleşik bir hayat sürüyorum" diye konuştu.

Bu arada Brook düğününü de hiç unutmamış. Hatta söylediğine göre o gün olanların hepsini tekrar tekrar yaşamak istiyor.

Brook, düğünün İtalyan tarzı ve gayet sade olduğunu söyledi. İngiltere'den gelemeyecek olan aile üyeleri e arkadaşlarına da düğününe katılmaları için baskı yapmadığını sözlerine ekledi Brook.

Haberin Devamı

"Hatta onlara Londra'da bir düğün yapmak için söz verdiğini" belirtti. Tek sorunlarının bu sözü yerine getirmek olduğunu da ekledi güzel yıldız.

ÜNLÜ KIR EVİNİ SATTI

Kocasıyla evlendikten sonra artık daha basit yaşamaya karar verdiğini söyleyen Brook, başka bir adım daha attı geçen yaz.

İngiltere'de Kent'te 2006 yılında 975 bin sterline satın alıp yenilettiği ünlü kır evini sattı. Brook'un satışından 1.34 milyon sterlin elde ettiği bu kır evi Instagram kullanıcıları tarafından da çok iyi tanınıyor. Brook, evi için ayrı bir Instagram sayfası açmıştı ve hem oradaki yaşamını hem de evini gözler önüne seriyordu.

Haberin Devamı

Harap bir halde satın aldığı bu Victoria dönemi evini öyle özenle ve öyle çok para harcayarak yenilemişti ki Brook, bahçesine kocaman bir yüzme havuzu bile yaptırmıştı.

KOCASININ AİLESİ İTALYA'DA BİR DAĞ KÖYÜNDE YAŞIYOR

Kelly Brook'un bundan sonraki rotası kocası Jeremy Parisi ile birlikte İtalya... Daha doğrusu Parisi'nin ailesinin yaşadığı Arpino adlı dağ köyü.

Bu köyün çift için ayrı bir anlamı da var. Çünkü Brook ile Parisi, iki yıl önce bu köyde düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Daha önce anlattığına göre de orada zeytin yetiştiriciliği başta olmak üzere çiftçilik yapacak. Hatta Called Dolce Vita (Buna Tatlı Hayat Denilir) adlı programın denem bölümleri çoktan çekildi bile.

Kelly Brook, Jeremy Parisi ile evlendikten sonra onunla birlikte sık sık Arpino köyüne gidiyordu. Önemli günlerde ve kutlamalarda Parisi ailesiyle buluşuyordu.

Kelly Brook'un geçen yaz sattığı Kent'teki kır evi sosyal medyada da çok ünlüydü. Yıldız, Instagram sayfasından buradaki yaşamına dair paylaşımlar yapıyordu.

Brook, Victoria dönemine ait bu kır evinin renovasyonu için yıllar içinde milyonlar harcadı. Her metrekaresini büyük bir özenle dekore etti.

Brook'un sosyal medya takipçileri, yıldızın evinin her köşesini ezberledi yıllar içinde.





Bundan böyle Kelly Brook'u eskisinden daha farklı bir hayat bekliyor.





Brook'un odağında ise eşi Jeremy Parisi'nin ailesinin işi olan zeytincilik var.







