Evli bir kadınım... Başkasının sevgilisiymiş gibi rol yapamam... Oyunculuğu bırakıyorum

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Şimdi ise neredeyse bir insanın ilk gençliğinden orta yaşa uzanan hayatını kapsayan bir süreçte emek harcadığı oyunculuğa veda etmeye karar verdi.

Bu konuda da gayet samimi bir açıklamada bulundu: "Ben berbat bir oyuncuydum."

BUNCA YIL SONRA OYUNCULUĞU BIRAKIYOR

Bu kadar uzun zaman sonra oyunculuğa veda ettiğini açıklayan bu ünlü Kelly Brook.

Zaten son yıllarda modellik, moda tasarımcılığı ve radyo programcılığına ağırlık veren 44 yaşındaki Brook, artık evli bir kadın olmasının da bu kararında etkisi bulunduğunu sözlerine ekledi.

The Daily Star gazetesine konuşan Brook "Oyunculuğu bırakıyorum.. Uzun süre evimden ayrı kalmak istemiyorum" dedi.

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Güzel yıldız, o röportajda tam 28 yılını verdiği oyunculuğu bırakmasının bir değil birçok nedeni olduğunu söyledi.

' KOCAMIN BUNA İZİN VERECEĞİNİ SANMIYORUM'

Onun bu kararının ardındaki en önemli neden evinden uzak kalmayı istememesi. Buna ek olarak bu mesleğin kendisini aşırı şekilde yorduğunu da saklamadı.

Kelly Brook "Kendi yatağımda uyumayı seviyorum. Bakmam gereken bir köpeğim var Ayrıca berbat bir oyuncuydum. Bu mesleği de aşırı yorucu buluyorum" diye konuştu.

Ama sadece bu kadar değil. Brook'un oyunculuğa veda etme kararının ardında başka önemli nedenler de var.

Söylediğine göre kendi kişiliği öylesine baskın ki bir başka karakteri canlandırmak, senaryoda yazılı olan birinin kişiliğine girmek onu zorluyor.

Üstelik canlandırdığı karaktere uyum sağlayınca da ondan kurtulmak da onun için çok zor oluyor.

'İKİ HAFTA KENDİMİ ONUNLA EVLİ HİSSEDİYORUM'

Bunu da şöyle dile getirdi: " O kadar baskın bir kişiliğim var ki, başka biri olmayı her zaman oldukça zor buluyorum. Bir filmde birisinin karısını oynadığımda iki hafta sonra onunla evli olduğuma inandım. Korkunç bir durumdu.”

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Kelly Brook geçen yıl "hayallerimin erkeği, ruh eşim" diye nitelendirdiği Jeremy Parisi ile hayatını birleştirdi.

Zaten evinden uzak kalmak istememesinin nedenlerinden biri bu. "Dönüp Jeremy'ye ben altı hafta evde olmayacağım demek istemiyorum" cümlesini kurdu Brook.

Evliyken oyunculuk yapmanın bir başka zorluğu da senaryo gereği başkasıyla sevgili ya da evli gibi görünmek Brook'a göre.

Hatta bu konuda bakın sözlerine nasıl devam etti Brook: "Kocamın da buna razı olacağını sanmıyorum:"

OYUNCULUĞA 17 YAŞINDA BAŞLADI

Kelly Brook oyunculuğa henüz 17 yaşındayken yani 1996 yılında BBC'de yayınlanan Fist of Fun ile başladı. Bu dizinin ardından 2000 yılında Sorted adlı sinema filmiyle beyazperdeye adım attı. Bir yıl sonra da Ripper için kamera karşısına geçti

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2001 yılında Smalville adlı dizinin dört bölümünde kamera karşısına geçti. Bunu 2003 yılında The Italian Job filminde oynadığı kısa rolü izledi. O yapımda rol arkadaşı o dönemde sevgilisi olan Jason Statham'dı.

Kelly Brook ilk başrolünü bağımsız İngiliz filmi School For Seduction'da üstlendi.

2005 yılında rol aldığı Three adlı filmde eski nişanlısı Billy Zane ile tanıştı. Bu film eleştirmenler tarafından yerden yere vurulunca ABD'de doğrudan DVD olarak piyasaya çıktı.

BAZI FİLMLER TAM ANLAMIYLA TALİHSİZLİK

Kelly Borok ile Billy Zane daha sonra Fishtalis adlı filmde bir kez daha birlikte rol aldılar. Ama bu film de İngiltere'de sinemalarda gösterilse de ABD'de yine DVD olarak seyirciye ulaştı.

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2006 yılında Agatha Christie uyarlaması olan Marple adlı dizside oynadı Brook.

2010 yılında Piranha adlı korku filmi için kamera karşısına geçti.

Ama görünüşe göre Kelly Brook, bu inişli çıkışlı oyunculuk kariyerine nokta koymaya karar verdi. Bundan böyle evinden ve kocası Jeremy Parisi'den fazla uzak kalmadan radyo programcılığını sürdürecek.

Kelly Brook, 2022 yılından bu yana Jeremy Parisi ile evli. Çift, düğün öncesi de uzun bir berabelik yaşadı.