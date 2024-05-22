 Ünlü şarkıcının büyük mutluluğu: Bir yılda iki kızını da gelin etti

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İşte bir zamanlar çılgın ve biraz da sorunlu hayatıyla gündemde yer işgal eden ünlü şarkıcı tam da böyle bir gün yaşadı. Üstelik de bir yıl içinde iki kez.

Kendi elleriyle bakıp büyüttüğü biri evlatlık, diğeri öz iki kızını kısa aralıklarla evlendirdi. Kısaca söylemek gerekirse bu ünlü şarkıcının mutluluğuna diyecek yok!

ŞİMDİ DE KÜÇÜK KIZINI EVLENDİRDİ

Sevincinden ayakları yerden kesilen bu ünlü şarkıcı, bir dönem yarattığı skandallarla konuşulan ama 50'li yaşlarında artık daha durgun bir hayat sürdüren Eminem.

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan ünlü şarkıcı geçen yılın haziran ayında evlatlık kızı Alaina Scott'ı Matt Moeller ile evlendirmişti.

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Bunun üzerinden daha tam bir yıl bile geçmeden bu kez de biyolojik kızı Hailie Jade'in mürüvvetini gördü.

Onu, damadı Evan McClintock'a kendi elleriyle teslim etti ve bembeyaz gelinliği içinde kızına mutluluk diledi.

MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir Instagram fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Hailie Jade Scott, uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, 20 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

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SADE VE ÇOK ŞIK BİR GELİNLİK GİYDİ

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı. Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.

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11 AY ÖNCE DE EVLATLIK KIZINI EVLENDİRMİŞTİ

Eminem'in geçen yılın haziran ayında evlenen büyük kızı Alaine Scott da törende kardeşinin mutluluğuna ortak oldu. Kocasıyla birlikte düğünde ev sahipliği görevini üstlendi.

Alaine de geçen yıl Matt Moeller ile hayatını birleştirdi. Kendisi bu konuda daha tecrübeli olduğu için de kız kardeşine düğün hazırlıkları öncesinde de yardım elini uzattı.

Bu arada ilginç bir ayrıntıyı da atlamayalım...

Geçen hafta sonu evlenen Haile ile Alaine, hem teyze kızı hem de yasal olarak kardeş. Bunu biraz daha açalım.

HEM TEYZE KIZI HEM KARDEŞ

Alaine, Eminem'in o dönemde evli olduğu Kim Scott'ın ikizinin kızı aslında. Fakat annesi genç yaşta kötü alışkanlıkları yüzünden hayata veda edince onu teyzesi Kim ile eniştesi Eminem sahiplendi. Ünlü şarkıcı onu nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi. Böylece aslında biyolojik olarak iki kuzen olan Alaine ile Hailie, birbirlerinin kardeşi olarak büyüdü.

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Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.





Genç çift, ailelerinin ve konuklarının huzurunda hayatlarını birleştirdi.