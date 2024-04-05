ÃœnlÃ¼ Ã§ift milyonlarÄ±nÄ± tarihin en bÃ¼yÃ¼k dolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ±na kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±... AÅŸkÄ±mÄ±z var deyip Ã§iftlikte yeni bir hayat kurdular

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Ya da birkaÃ§ tanesini hemen hatÄ±rlatalÄ±m... ÃœnlÃ¼ oyuncu Nicolas Cage, yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ yatÄ±rÄ±mlar yÃ¼zÃ¼nden kelimenin tam anlamÄ±yla batmÄ±ÅŸ ve sahip olduÄŸu ÅŸatolarÄ± birer birer satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Bir dÃ¶nemin yÄ±ldÄ±zÄ± Lindsay Lohan, vergisini bile Ã¶deyemez hale gelip maddi durumu iyi meslektaÅŸlarÄ±ndan yardÄ±m istemek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bu liste uzar gider.

TARÄ°HÄ°N GÃ–RDÃœÄžÃœ EN BÃœYÃœK DOLANDIRICIYA SERVET KAPTIRDILAR

Ä°ÅŸte Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden biri de bÃ¶yle yanlÄ±ÅŸ bir yatÄ±rÄ±m yaptÄ± ve hayatÄ±nÄ± kÃ¶kten deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±.

MilyonlarÄ±nÄ±, tarihin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k dolandÄ±rÄ±cÄ±ya kaptÄ±ran Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, sonunda Ã§areyi bir Ã§iftliÄŸe yerleÅŸmekte buldu.

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Yine de bunun sonucunda yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len kendisi ve Ã§eyrek asÄ±rdan fazla sÃ¼redir evli olduÄŸu karÄ±sÄ± oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sayede kendilerine yeni bir hayat kurdular. DoÄŸanÄ±n kollarÄ±nda mutluluk veren bir Ã¶mÃ¼r sÃ¼rÃ¼yorlar ÅŸimdi.

Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift ve baÅŸlarÄ±na neler geldi. Daha da Ã¶nemlisi servetlerinin yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸunu yitirdikten sonra hayatlarÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸti.

KAZANDIÄžI PARANIN YARISI UÃ‡UP GÄ°TTÄ°Â

Sinemadan kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±, dudak uÃ§uklatan bir saadet zinciri kuran tarihin en Ã¼nlÃ¼ dolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ±na kaptÄ±ran bu Ã¼nlÃ¼ Kevin Bacon.

KurduÄŸu Ponzi saadet zinciriyle aralarÄ±nda Ã¼nlÃ¼lerin de bulunduÄŸu birÃ§ok kiÅŸiyi dolandÄ±ran Bernie Madoff'un kurbanÄ± oldu Kevin Bacon ile karÄ±sÄ± Kyra Sedgwick.

Bacon, kariyeri boyunca kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Madoff'a kaptÄ±rdÄ±ktan sonra, aile bÃ¼yÃ¼k bir finansal kriz yaÅŸadÄ±.

Ama yine de kÄ±sa sÃ¼rede kendilerini toparladÄ±lar. Bu bÃ¼yÃ¼k mali felaket onlarÄ± sarstÄ± ama yÄ±kamadÄ±. Sonra da ellerinde kalanla kendilerine bambaÅŸka bir hayat kurdular.

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YIKIMIN ARDINDAN Ã‡Ä°FTLÄ°ÄžE YERLEÅžTÄ°LER

Daha yÃ¼ksek gelir elde etmek uÄŸruna parasÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu Madoff'a kaptÄ±ran Bacon, bunun miktarÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman tam olarak aÃ§Ä±klamadÄ±.

Ama 2009 yÄ±lÄ±nda meydana gelen olay sonrasÄ± konuÅŸulanlara gÃ¶re milyonlarca dolar sÃ¶z konusu. Hatta bazÄ± sÃ¶ylentilere gÃ¶re 30 bin dolar gibi bir para ellerinden uÃ§tu gitti Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin.

SonrasÄ±nda olanlarÄ± da Bacon bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Her ne kadar acÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§ olsa da hayattaki daha Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±lara odaklandÄ±k. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ±, biz saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ±k... Biz de sahip olduÄŸumuz gÃ¼zellikleri Ã¶n plana Ã§Ä±kardÄ±k. "

Ponzi skandalÄ±na milyonlarca dolar kaptÄ±ran Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, sonra hayatlarÄ±nÄ± yeniden ÅŸekillendirdiler.

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Verdikleri en Ã¶nemli karar Hollywood'dan ve bu dÃ¼nyanÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± yaÅŸamÄ±ndan uzaklaÅŸmak oldu. Her ÅŸeylerini toparlayÄ±p Connecticut'Ä±n yolunu tuttular.

ÅžANSLARI VARDI HER ÅžEYE YENÄ°DEN BAÅžLADILAR

Orada da bir Ã§iftliÄŸe yerleÅŸtiler. Bacon'Ä±n sÃ¶ylediÄŸi gibi yÃ¼klÃ¼ miktarda para ellerinden uÃ§up gitmiÅŸ olsa da yine de her ÅŸeye yeniden baÅŸlayacak kadar ÅŸanslÄ±ydÄ±lar.

Onlar da Ã¶yle yaptÄ± zaten. Ellerindeki en bÃ¼yÃ¼k sermaye de yÄ±llarÄ±n azaltmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarÄ± oldu.

Åžimdi Connecticut'ta bir Ã§iftlikte, doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda, hayvanlarÄ±yla birlikte daha sakin ve huzurlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yorlar. Elbette iÅŸlerine veda etmiÅŸ de deÄŸiller.

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Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick'in hem kendi sÃ¶ylediklerine hem de sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§iftlik hayatÄ±nda en sevdikleri aktivite de keÃ§ilerine ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemek.

Kyra Segwick, zaman zaman o anlarda Ã§ekilen videolarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor zaten.

HAYAT DERSÄ° Ã‡IKARDI

Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick'in parasÄ±nÄ± kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± o bÃ¼yÃ¼k dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kurbanlarÄ± arasÄ±nda Jason Batman, Sean Hayes ve Will Arnett gibi Ã¼nlÃ¼ler de bulunuyor.

Bacon, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda bu yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan hayat dersi Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlememiÅŸti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ oyuncu: " Biliyorsunuz eÄŸer bir ÅŸey gerÃ§ek olmak iÃ§in Ã§ok iyiyse, gerÃ§ek olmak iÃ§in Ã§ok iyidir... BaÅŸÄ±nÄ±za bÃ¶yle bir ÅŸey geldiÄŸinde birbirinize bakarsÄ±nÄ±z ve sonra da "Haydi kollarÄ± sÄ±vayalÄ±m" dersiniz ve iÅŸe giriÅŸirsiniz..."

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65 MÄ°LYAR DOLARLIK DOLANDIRICILIKSözün burasÄ±nda kÄ±sa bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m....Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, ABD'de bütün zamanlarÄ±n en büyük dolandÄ±rÄ±cÄ±sÄ± olarak nitelendirilen Bernie Madoff'un kurbanÄ± oldu. Madoff tam 10 yÄ±l boyunca 136 ülkede 37 bin kiÅŸiyi, kurduÄŸu Ponzi saadet zinciri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dolandÄ±rdÄ±. Böylece 65 milyar dolarlÄ±k bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa imza atmÄ±ÅŸ oldu. 150 yÄ±l hapis cezasÄ± alan Madoff, 2021 yÄ±lÄ±nda 82 yaÅŸÄ±ndayken cezaevinde öldü.

AÅžKLARI EN BÃœYÃœK DESTEK

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir maddi yÄ±kÄ±m birÃ§ok Ã§iftin evliliÄŸinin de sonunu getirebilir. Ama bÃ¶yle bir durum Bacon ve Sedgwick iÃ§in gerÃ§ekleÅŸmedi. Tam tersine onlar birbirlerine daha fazla kenetlendiler.

Zaten 65 yaÅŸÄ±ndaki Bacon ile 59 yaÅŸÄ±ndaki Sedgwick, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda da bu gÃ¼Ã§lÃ¼ aÅŸklarÄ±yla biliniyor.

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YOLLARI 1987 YILINDA KESÄ°ÅžTÄ°... BÄ°R DAHA AYRILMADILAR

Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yollarÄ± ilk olarak 1978 yÄ±lÄ±nda kesiÅŸti. O sÄ±rada Bacon gencecik bir oyuncuydu. Getting Out adlÄ± Broadway dÄ±ÅŸÄ± bir oyunda sahneye Ã§Ä±kÄ±yordu.

Bir gÃ¼n Ã¶ÄŸle yemeÄŸine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±na gencecik bir hayranÄ± yaklaÅŸtÄ±. Ona aÄŸabeyi eÅŸlik ediyordu. Ä°ÅŸte o gÃ¼n yanÄ±na yaklaÅŸan hayranÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Kyra Sedgwick'in ta kendisiydi.

Kevin Bacon o gÃ¼nÃ¼ ve kÃ¼Ã§Ã¼k Kyra'yÄ± hiÃ§ hatÄ±rlamasa ada Sedgwick o anlarÄ± hiÃ§ unutmadÄ±.

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti. Takvimler 1987 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken artÄ±k Kyra da bir oyuncu olmuÅŸtu. Resmi olarak tanÄ±ÅŸmalarÄ± da Lemon Sky adlÄ± filmin setinde oldu.

Sonra yine o dÃ¶nemde Bacon bÃ¼tÃ¼n set arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in bir akÅŸam yemeÄŸi organize etti. Oraya Kyra'nÄ±n da gelmesini bekliyordu. Ama o gece Sedgwick yemeÄŸe katÄ±lmadÄ±

Kyra Sedgwick bu yemeÄŸe gitmemesinin nedenini de sonradan anlattÄ±. Sedgwick, bir otelin spor salonunda masaj yaptÄ±rmaya gidecekti. Fakat bunu Bacon'a sÃ¶ylemek istemedi.

Kadere bakÄ±n ki Kyra masajdan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Kevin de kapÄ±da onu bekliyordu. Yani Bacon, bu gÃ¼zel genÃ§ oyuncuyu takip etmiÅŸ, peÅŸini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±.

Sonnda Kyra Sedgwick aÅŸktan kaÃ§amadÄ±. Ama bir Ã§ekincesi vardÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±.

'ACÄ°LEN EVLENME Ä°STEÄžÄ°NE KAPILDIM... BUNDAN KORKTUM'

O dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda Sedgwick " Kevin'e aÅŸÄ±k olduÄŸu zaman sanki evlenmek iÃ§in acil bir duruk varmÄ±ÅŸ gibi bir hisse kapÄ±ldÄ±m. Ve bundan korktum."

Ama Ã¶te yandan da Kevin Bacon'Ä±n aslÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyordu sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. "O benim ruh eÅŸimdi... O aradÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiydi diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

AÅŸÄ±k Ã§ift, 1988 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Bacon Kyra'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ona evlenme teklif etti. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kyra o kadar duygulandÄ± ki gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±k Kyra'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaydÄ±.

Ama bir sorun vardÄ±. Kyra niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok hoÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu dÃ¶nemi de Bacon bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Yatakta birlikte uyuyorduk. Kyra gecenin bir yarÄ±sÄ±nda kalkÄ±p durmadan aÄŸlÄ±yordu. Merak ettim. Sonunda bana ne olduÄŸunu anlattÄ±. MeÄŸer niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sevmiyormuÅŸ."

25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI Ã–ÄžRENDÄ°LER

Bacon bunun Ã¼zerine sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiler. O gÃ¼n deÄŸiÅŸen yÃ¼zÃ¼k bugÃ¼n hala Kyra'nÄ±n parmaÄŸÄ±nda.

Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon 1988 yÄ±lÄ±nÄ±n 4 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ evlendiler. Ã–nce oÄŸullarÄ± Travis iki yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Sosie Ruth doÄŸÄ±du.

Gelelim Ã¼nlÃ¼ Ã§iftle ilgili ayrÄ±ntÄ±ya. Evlendikten yÄ±llar sonra fark ettiler ki aslÄ±nda birbirleriyle uzaktan olsa kuzenler.

Bu da Ã§iftin Finding Your Roots (KÃ¶klerinizi Bulmak) adlÄ± programa katÄ±lmasÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Orada yapÄ±lan gen deÄŸerlendirmeleri sonucunda Ã§iftin birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bu gerÃ§ek Ã¶ÄŸrenildiÄŸinde onlar 25 yÄ±llÄ±k evliydi.

Kevin Bacon ile Kyra Sedgiwick geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda evliliklerinde 35'inci yÄ±lÄ± kutladÄ±lar. Bu konuda yani mutlu ve uzun evliliÄŸin sÄ±rrÄ± kendilerine sorulduÄŸunda da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Sedgwick

"Mutlu bir evliliÄŸin sÄ±rrÄ±, bu konuda Ã¼nlÃ¼lerden nasihat almamaktÄ±r.... SanÄ±rÄ±m eÄŸer evlilik hakkÄ±nda Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nseydim bu durum bu kadar iyi gitmezdi. Biz sadece ÅŸanslÄ±yÄ±z. Ben bu gerÃ§eÄŸe inanÄ±yorum."

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