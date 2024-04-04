Babaları gururdan dört köşe oldu... Annelerini bile gölgede bıraktılar

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Gelecek kuşaklar; özellikle de modern çağlarda varlıklarını hala sürdüren kraliyet aileleri için çok önemli. Çünkü tahtlarının, iktidarlarının ve varlıklarının garantisi onlar.

Eskiden bu anlamda erkek çocuklar daha önemliydi ama artık kız çocuklar da veliaht olup tahta çıktıkları için onlara da yetişme çağlarında aşnı özen gösteriliyor. Üstelik halk tarafından sempatik bulunup benimsenmeleri için ayrı bir çaba harcanıyor.

Çok uzun süredir "kraliyet ailesi" denildiğinde akla hemen İngiliz kraliyet ailesi geliyor. Ama artık onların ciddi bir rakibi var: İspanyol kraliyet ailesi.

Bunun nedenlerinden biri hiçbir soyluluk unvanı olmayan halktan bir aileden gelen eski TV muhabiri ve haber spikeri Letizia Ortiz'in kraliçe olması.

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ANNELERİNE RAKİP OLDULAR

Ama şimdi Kraliçe Letizia'nın iki tane çok ciddi rakibi var. Kral Felipe ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Leonor ile Sofia...

Özellikle de geçen yıl ekim ayında 18 yaşına giren Veliaht Prenses Leonor'un hayranları dünyanın dört bir yanında büyük bir çılgınlık yarattı onun için.

Birçok uzmana göre de Leonor, modern zamanlarda sempati toplama açısından Galler Prensesi Kate Middleton'ın tahtını zorlayan tek kişi.

Bu hatırlatmalardan sonra geçelim bütün bunları neden anlattığımıza...

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia önceki gün bir özel etkinlikte halkla buluştu. Bu kez yanlarında iki kızları 18 yaşındaki Veliaht Prenses Leonor ile 16 yaşındaki kardeşi Sofia da vardı.

BABALARI GURURLA GÜLÜMSEDİ

İşte Madrid'deki o etkinlikte iki kız kardeş Leonor ile Sofia, girdiği her ortamda bir yıldız gibi parlayan anneleri Letizia'yı bile gölgede bıraktı.

İki kız kardeşin özellikle babaları Felipe ile olan yakınlığı dikkatlerden kaçmadı. Leonor'u bir koluna, Sofia'ya da diğer koluna takıp bir süre yürüyen Kral Felipe'nin o andaki gururlu duruşu da çevrede bulunanların dikkatini çekti.

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Felipe, zaman zaman da boyuna yetişen kızlarının kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Kızları da ona yanıt verdi. Baba ile kızlarının bu kısa sohbetleri de kameralara yakalandı.

AİLENİN BOZULAN İMAJINI DA DÜZELTİYORLAR

İspanyol kraliyet ailesi bir süre önce eski Kral Juan Carlos ve iki kızının adlarının karıştığı yolsuzluk skandallarıyla imajını epey zedelemişti. Hatta Juan Carlos, tahtı veliahtı olan tek oğlu Felipe'ye bırakıp Abu Dabi'de yaşamaya başladı.

Aradan geçen süreçte Felipe ile eski bir TV spikeri ve muhabir olan halktan gelen kraliçe Letizia ailenin sarsılan imajını epey toparladı.

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Fakat kısa bir süre önce bu kez Letizia'nın geçmişte sevgili olan Jaime Del Burgo, bir kitap aracılığıyla İspanya Kraliçesi hakkında dudak uçuklatan iddialarda bulundu.

Onun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile tanıştıktan sonra ondan ayrıldı ve geleceğin kralı ile evlendi. Ama hamileyken bile kendisiyle ilişkisini kesmedi. Bu arada Jaime del Burgo'nun sonradan Letizia'nın kız kardeşiyle kısa bir evlilik yaşadığını da ekleyelim.

GELECEKTE ÜLKESİNİ O YÖNETECEK

İşte bütün bu dudak uçuklatan iddialar İspanyol kraliyet ailesinin imajını bir kez daha sarstı. Aileden bu konuda hiçbir açıklama gelmedi. Felipe ile Letizia, görevlerini eskisi gibi sürdürdüler.

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Bu süreçte iki kızları, özellikle de geleceğin kraliçesi Leonor ailesinin imajını toparlamakta epey rol üstlendi.

Askerlik görevini yapan Leonor bu şekilde Letizia için halktan gelen tepkileri yumuşatmak için bir kalkan oldu.

Bu türden her ailede olduğu gibi, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda bu iki genç kızın önemi büyük. Özellikle de Leonor'un. Çünkü o ülkenin tahtını zamanı geldiğinde babasından devralacak.

Her iki kız kardeş de gelecekteki rollerine uygun yetiştirildi. Gelin biz bu iki kardeşe biraz daha yakından bakalım.

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Elbette iki kardeş arasında bazı farklar var ve devamında da olacak. Zaten kraliyet ailesinden gelmeyen milyonlarca kardeş için de geçerli bir durum bu. Yine de bu kadar göz önünde insanlar söz konusu olduğunda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde topluyor.

Örneğin Leonor, konumu gereği askeri akademide eğitim gördü. Bu durum da onun hem ülkedeki hem de dünyadaki popülerliğini artırdı. Üstüne bir de 18'inci doğum günü gelince Leonor gerçekten dünya çapında bir yıldıza dönüştü.

Aynı durum küçük kardeş Sofia için geçerli olmayacak. Elbette onun da doğum günü kutlanacak. Ama bu kadar büyük bir törenle değil.

Tabii ki o da okuyacak ama ablası gibi askeri eğitim görmesi gerekmiyor. Aslında bu onun hayat tercihlerinde daha özgür davranacağı anlamına da geliyor.

KÜÇÜKLÜKLERİNDEN BERİ DEVAM EDEN KIYASLAMA

Aslında bu kıyaslama kardeşlerin küçüklüğünden bu yana devam ediyor. İki kardeş küçükken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kısaydı.

Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana döndü. Bir anda boyu uzadı ve neredeyse babasına yetişti.

Bu durum da Leonor üzerinde bir baskı yarattı. Genç kız, ailece gittikleri etkinliklerde daha yüksek topuklu ayakkabı giymeye böylece kardeşiyle arasındaki boy farkını kapatmaya çalıştı. Tabii bu durum Sofia'nın daha uzun boylu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

DOĞUM GÜNLERİ BİLE KIYASLANDI: Kardeşlerin dünyaya geldiği gün bile kıyaslama konusu.... Leonor 31 Ekim 2005'te yağmurlu bir günde dünyaya geldi. Kardeşi doğduğunda ise takvimler 29 Nisan 2007yi gösteriyordu ve güneş pırıl pırıl parlıyordu.





AİLEDEKİ KATI KURALLAR İKİSİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aralarında böyle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafından eğitim konusunda fırsat eşitliği tanındı. Askeri akademi bölümüne kadar iki kız da aynı eğitimden geçti.

Ayrıca anneleri Letizia'nın iki kızı üzerindeki baskısı da benzer durumda. Giyim kuşam, vücut görünümlerini konuma gibi konularda kızlarını katı bir disiplin altına almış durumda.

Ayrıca daha küçük yaşlarda elektronik aletleri kullanmaları da katı kurallarla sınırlandırıldı. Haftada sadece bir gün TV izleyebildiler.

Bunun yanı sıra canları istediği gibi şeker çikolata da yiyemiyorlar. Üstelik her gün belirli saatler içinde kitap okumak zorundalar.

Özetle gelecekleri her ne kadar farklı olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduğu bazı katı kurallara eşit şekilde uymak zorunda.

GELECEĞİN KRALİÇESİNE DAHA GÖSTERİŞLİ İSİM: Bu arada konuşulanlara göre kızların isim seçimi de gelecekteki rollerine göre yapıldı. Leonor, belli ki geleceğin kraliçesi için üzerinde düşünülerek seçilen bir isim. Sofia ise Kral Felipe'nin annesi eski kraliçe Sofia'ya saygı niteliğinde.

Tabii gelecekte kraliçe olacak taraf Leonor olduğu için birlikte de olsalar halkın karşısına çıktıklarında ya da tüm dünyada kardeşinden daha çok ilgi uyandırıyor.

Öte yandan kardeşi Sofia da yaş alıp boyu uzadıkça ve güzelleştikçe dikkati üzerinde toplamaya başladı.

Hatta Sofia'nın kendi hayran kitlesi bile var. Onların görüşüne göre Leonor öne çıkarılsa da Sofia, sessiz ve derinden gidiyor üstelik ablasından daha güzel ve dikkat çekici.

Yaşları ilerledikçe muhtemelen bu konudaki kıyaslamalar da giderek yükselecek.

FELİPE KISKANÇLIĞA FIRSAT VERMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Bu arada Kral Felipe, kızları arasında bu türden kıskançlıklar yaşanmaması için elinden geleni yapıyor.

Bunun bir örneğini de büyük kızıyla yani veliahtı olan Leonor'la yapılan resmi bir fotoğraf çekimi sırasında sergiledi. Önce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geçecek olan kızıyla birlikte bu pozu vermek zorundaydı.

Küçük kızı Sofia'nın kıskanmaması ve kendini kötü hissetmemesi için onunla da özel bir fotograf çekimi yaptırdı.

İLERİDE HAYAT ÇİZGİLERİ TAMAMEN AYRILACAK

Yine İspanyol basınına göre 18 yaşındaki Leonor ile 16 yaşındaki Sofia, ikiz değiller. Ama ikizler arasında rastlanan telepatik bir bağa sahipler. Biri üzgün olduğunda diğeri de bunu hissediyor. Biri sevinçli olduğunda diğeri de kendini iyi hissediyor.

Kız kardeşler aynı ailede doğup büyüseler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat çizgileri ayrılacak.

Leonor kraliçe olacak. O noktadan sonra Sofia'nın bugünkü gibi aileyi temsil etme zorunluluğu kalmayacak. Kendine istediği gibi bir hayat kurup meslek seçebilecek.

WILLIAM İLE HARRY GİBİ OLMALARI DÜŞÜK OLASILIK

Herkes Leonor ile Sofia'nın ileride William ile Harry gibi olup olmayacağını merak ediyor etmesine de... Yine de anne babalar düşünüldüğünde bu pek de yüksek bir olasılık gibi değil.

Felipe ile Letizia, kızlarının arasında bu türden olumsuzluklar yaşanmaması için ellerinden geleni yapıyor.

Zaten birçok kişiye göre de böylesine sevgi dolu bir baba ve kızlarına hem sevgisini veren hem de katı bir disiplin altında tutmaya çalışan Letizia gibi bir anne sayesinde Leonor ile Sofia'nın gelecekte William ve Harry gibi bütün dünyanın gözleri önünde kapışması çok da mümkün görünmüyor.

Çünkü kız kardeşler Leonor ve Sofia, William ile Harry gibi dağılmış ve sevgisiz bir ailede büyümüyorlar.

Öyle ya da böyle Leonor ve Sofia gelecek yıllarda da dünya kamuoyunun ilgisini üzerlerinde toplayacak gibi görünüyor.

Leonor (solda) Avrupa'daki bütün prenseslerin okuduğu İskoçya'daki Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Ondan sonra kardeşi Sofia da aynı okula gönderildi. Bu şekilde kardeşler arasında eğitim eşitliği sağlandı.