Ünlü yıldızdan acı itiraf: Kilolarımla alay etmesinler diye hamileyken dokuz ay boyunca saklandım

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Her ne kadar son dönemde "bedensel pozitivizm" akımı sayesinde bu zayıflık hastalığı bitiyor gibi görünse de yine de göz önünde yaşayan birinin bu baskıyı hissetmemesi mümkün değil.



Bu durum bazen ünlülerin hayata küsmesine, bazen kilo vermek uğruna neredeyse aç gezmesine neden oluyor. Bazıları dasırf kiloları alay konusu olmasın, bu yüzden özellikle sosyal medyada ağır şekilde eleştirilmesinler diye kendilerine göre başka çareler buluyor. Tıpkı hamileyken tam dokuz ay boyunca saklanan Kelly Osbourne gibi.

KİLO ALDIĞINDA DA ELEŞTİRİLDİ ZAYIFLADIĞINDA DA ELEŞTİRİLDİ

Müzik dünyasının efsane isimlerinde Ozzy Osbourne ile karısı Sharon Osbourne'un kızı olan Kelly de anne babası kadar olmasa da gösteri dünyasında tanınmış bir isim.



Üstelik de bir dönem fazla kiloları nedeniyle acımasızca eleştirilmiş birisi. Osbourne sonra tıbbi yöntemle fazla kilolarından kurtulsa da bu sefer de zayıflığı nedeniyle yine aynı eleştiri okların hedefi oldu.

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İşte bu yüzden de ilk bebeğine hamileyken tam dokuz ay boyunca meraklı gözlerden saklandı. Çünkü söylediğine göre hamilelik sırasında aldığı kilolar nedeniyle kendisine yönelecek eleştirilerle yüzleşmek istemedi.

Bu ilginç durumu Osbourne bir sosyal medya paylaşımı üzerine bir takipçisiyle giriştiğiyazışmada itiraf etti.

HAMİLELİĞİMDE TAM DOKUZ AY SAKLANDIM

Kelly Osbourne'a bir takipçisi hamileyken hiç fotoğrafını görmediklerini bebeğinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelip gelmediğini sordu.



Bunun üzerine Kelly Osbourne da şu yanıtı verdi: "Benim hiç hamilelik fotoğrafım yok, dokuz ay boyunca saklandım. Çünkü kilolarım yüzünden acımasızca eleştirilmek istemedim."



Bu arada Kelly Osbourne hamileliği sırasında paparazzi tarafından çekilmiş sadece bir tane fotoğrafı olduğunu da satırlarına ekledi.

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Kelly Osbourne, yine sosyal medyada bir takipçisinin kilo verme sırrını sorması üzerine nasıl olup da incecik bir hale dönüştüğünü de anlattı.

Yüzüne ve boynuna estetik operasyon yaptırdığı iddialarını yalanlayan Osbourne "Dürüst olmam gerekirse sadece botoks yaptırdım" dedi.

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Ayrıca zayıflamak için bir operasyon geçirdiğini anlattı. " Birkaç yıl önce kilo verme operasyonu geçirdim. Bu da her şeyi değiştirdi" diyerek sırrını açık etti Osbourne.

2018 yılında halk arasında mide küçültme operasyonu denilen bir uygulama geçiren Osblourne "Aslında bazı insanlar benim bunu yapmış olmamdan hoşlanmıyor. Ama bence bu şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biriydi"diye itirafta bulundu.

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Kelly Osbourne her ne kadar hamileliğini kameralardan ve meraklı gözlerden saklasa da bu yılın ocak ayında Sidney adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Bu arada bebeğin babasının45 yaşındaki Sid Wilson olduğunu da buraya not düşelim.

Kelly Osbourne'un bir bebek sahibi olduğunu annesi Sharon sosyal medyadan duyurdu. Fakat yeni torununun fotoğrafını paylaşmadı. Bunun da kızı Kelly'nin arzusu olduğunu ekledi.

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OSBOURNE ÇİFTİNİN BEŞİNCİ TORUNU

Kelly Osbourne hamile olduğunu da yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Osbourne sosyal medya takipçilerine seslenerek "Uzun süredir sessiz kaldığımı biliyorum. Bu yüzden nedenini sizinle paylaşmak istedim. Anne olacağımı duyurmaktan mutluyum" diyerek büyük haberi takipçilerine verdi.

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Kelly'nin bebeğiyle birlikte Ozzy Osbourme ve karısı Sharon'ın torun sayısı da beşe yükselmiş oldu.

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Ozzy Osbourne bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.