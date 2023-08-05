KalabalÄ±k aile tatilde: DoÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸe Ã¶pÃ¼cÃ¼k

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ÃœnlÃ¼lerin en Ã§ok raÄŸbet ettiÄŸi, paparazzinin de hiÃ§ boÅŸ bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri de Fransa.

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin yaz tatili iÃ§in tercih ettiÄŸi GÃ¼ney Fransa'da tatil yapanlardan biri de bir sÃ¼redir hakkÄ±ndaki taciz iddialarÄ±yla gÃ¼ndemde olan karma dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± ÅŸampiyonuConor McGregor.



35 yaÅŸÄ±ndaki McGregor, kendisiyle aynÄ± yaÅŸtaki niÅŸanlÄ±sÄ± Dee Devlin ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde objektiflere takÄ±ldÄ±.

Daha kÄ±sacÄ±k bir zaman Ã¶nce hakkÄ±ndaki taciz iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor gÃ¼nler geÃ§iren Conor McGregor bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± unutmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.Â

HAMÄ°LE NÄ°ÅžANLISINA Ã–ZEL Ä°HTÄ°MAM GÃ–STERDÄ°

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸine karnÄ± burnunda hamile olan niÅŸanlÄ±sÄ± DeeDevlin'e Ã¶zel bir ihtimam gÃ¶sterdi McGregor. Hatta bir ara eÄŸilip niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n, artÄ±k doÄŸuma gÃ¼n saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belli eden karnÄ±na yani doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸine bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k bile verdi.

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Conor McGregor ile Dee Devlin'in yakÄ±nda dÃ¼nyaya gelecek olan bebeÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± daha var.

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Ã‡iftin, babasÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan ilk Ã§ocuÄŸu Conor Jr. 6 yaÅŸÄ±na geldi bile. 4 yaÅŸÄ±ndaki Croia Mairhead ve 2 yaÅŸÄ±ndaki Rian da Ã§iftin diÄŸer Ã§ocuklarÄ±. Conor McGregor ve Dee Devlin yakÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeklerine de kavuÅŸacak.

Conor McGregor ve Dee Devlin'in Ã¼Ã§ tane daha Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Yeni doÄŸacak olan bebekle birlikte aile de geniÅŸleyecek.Â





TACÄ°Z Ä°DDÄ°ASANIN 'PARA KOPARMAK' Ä°Ã‡Ä°N ORTAYA ATILDIÄžINI SAVUNDU

Bu arada Conor McGregor son dÃ¶nemde hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan taciz suÃ§lamasÄ±yla gÃ¼ndemdeydi.

GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda adÄ± aÃ§Ä±klanmayan bir kadÄ±n, McGregor'un kendisini cinselolarak taciz ettiÄŸini ve istemediÄŸi ÅŸeyleri yapmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â

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Bu konudaki soruÅŸturnma henÃ¼z sonuÃ§lanmadÄ±. Fakat Conor McGregor yine de gerilimi bir kenara bÄ±rakÄ±p tatilinin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.Â

McGregor'n avukatlarÄ± sporcu hakkÄ±nda ileri sÃ¼rÃ¼len bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± yalanladÄ±. Hatta Conor McGregor'a yakÄ±n kaynaklar sporcunun hukuk ekibinin de bu soruÅŸturmaya destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti.Â

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Conor McGregor'Ä±n iddiasÄ± ise sÃ¶z konusu kadÄ±nÄ± taciz etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re taciz iddiasÄ±nda ulunan kadÄ±n McGregor'dan para 'koparmaya' Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

HAKKINDA BAÅžKA Ä°DDÄ°ALAR DA VAR

Ã–te andan bu iddianÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã§Ä±kan bir video ise olayÄ± baÅŸka bir boyuta taÅŸÄ±dÄ±.Â

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Video ABD'nin Miami kentinde yapÄ±lan NBA finalinde Ã§ekilmiÅŸ. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde McGregor bir genÃ§ kadÄ±na yaklaÅŸÄ±yor ve sonra onu elinden tutup stadyumun tuvaletine doÄŸru gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. O anda McGregor'un korumalarÄ±nÄ±n kapÄ±nÄ±n giriÅŸini bloke ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Bu arada Conor McGreogor daha Ã¶nce de bu tÃ¼r bir taciz suÃ§lamasÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda meydana gelen olayda bir kadÄ±n Dublin'deki bir otelde McGregor tarafÄ±nan taciz edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Bu arada sporcu hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra aynÄ± konuda baÅŸka suÃ§lamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. McGregor her iki iddiayÄ± da yalanladÄ±. SorgulandÄ±ktan sonra da serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

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Ã‡OK KAZANAN SPORCULARDAN BÄ°RÄ°

Conor McGregor karma dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ±nÄ±n en popÃ¼ler isimlerinden biri olarak biliniyor.2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan sporcusu unvanÄ±nÄ± ele geÃ§iren McGregor, 18 yaÅŸÄ±ndan bu yana bu spor dalÄ±nda ringlerde ter dÃ¶kÃ¼yor.Â