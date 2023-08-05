Alın teri, lüks yatına isim oldu: Elbiseyi çıkarmadan güneşlendi

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Onlar nereye adım atsa değişmeyen kural bir kez daha tekrarlandı. Paparazzi de çifti adım adım takip etti. Açık denizde bile!Ünlü çift, görüntülediklerini fark etmelerine rağmen keyiflerini de hiç bozmadı.





MİLYONLUK SÜPER YATLA DENİZE AÇILDILAR

Buraya kadar David ve Victoria Beckham'ın Miami'deki lüks yat gezisini kısaca özetledik. Bir süredir İngiltere dışında gösterişli konutlarının bulunduğu Miami'de tatil yapan çift, önceki gün 5 milyon sterlin değerindeki süper yatlarıyla denize açıldı.

Yeri gelmişken hatırlatalım.. Bu işin meraklılarının dudaklarını uçuklatan bu yatın adı Seven yani Yedi.

Bu, David Beckham'ın servetini ve şöhretini borçlu olduğu futbol sahalarında ter dökerken giydiği formanın sırt numarası.Bir başka deyişle Beckham'ın alın teri, lüks yatının ismine esin kaynağı oldu.

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Ama bu kadar değil. Yedi (Seven) aynı zamanda Beckham çiftinin tek kızları olan Harper'ın da diğer adı. Yatın diğer özelliklerine birazdan değineceğiz zaten. Biz şimdi Beckham çiftinin yat gezisine bir dönelim.

GÜNEŞLENİRKEN BİLE ELBİSESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

Bu hatırlatmadan sonra konumuza dönelim. David ve Victoria Beckham, o gün çıktıkları yat gezisinde konuklarını da ağırladı. Onlar da Isabela Grutman ile Andrea Rajacic idi.

Çiftin erkek çocukları ortalarda görünmüyordu ama kızları Harper bir arkadaşıyla birlikte onlara eşlik etti.

Yat gezisi için Victoria Beckham siyah, askılı ve bol bir elbise tercih etti. Saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayan Victoria Beckham, güneş gözlüklerini de eksik etmedi.

Victoria Beckham ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı da güneşlenirken bile üzerindeki elbiseyi hiç çıkarmaması oldu.

Spice Girls grubuyla ünlenen, grubun dağılmasından sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham, yat gezisinde güneşlenirken bile elbisesini hiç üzerinden çıkarmadı.



Buna karşılık kocası David Beckham da kırmızı bir şort ile beyaz bir tişört giydi. Çift gün boyu konuklarıyla ilgilenip denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Victoria Beckham konuklarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı.

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BAŞINI CEP TELEFONUNDAN KALDIRMADI

Victoria ve David Beckham konuklarına rağmen yine de birbirlerine ayıracak zaman buldu. Bir ara yatın güvertesindeki kanepeye uzanan çift, sessizce yan yana oturdu. O anlarda David Beckham'ın cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.



Bu arada çiftin konuklarına da değinelim biraz. Isabela Grutman, futbol kulübü sahibi David Grutman'ın eşi. Andrea Rajacic ise David Beckham'ın meslektaşı Thierry Henry'nin kız arkadaşı.



Beckham çifti bu yat gezisinden sonra Lionel Messi'nin karısı Antonella Roccuzzo ve Inter Miami oyuncusu Sergio Busquet'nin eşi Elena Galeri ile buluşup akşam yemeği yedi.



Bu gezide Beckham çifti ve konuklarından daha fazla dikkat çeken ayrıntı ise Seven adlı süper yat oldu.

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TASARIMINA KATKIDA BULUNDU

Belirtildiğine göre David Beckham bu yata 2021 yılından beri sahip. Yat satın alma fikrini veren ise yakın arkadaşı Elton John ve David Furnish'in yatı.



David Beckham'ın, Seven adlı bu yatın tasarımına da yardım ettiğini de hatırlatalım.

Söz konusu yat, İtalyan Ferretti firmasının imzasını taşıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi David Beckham, Manchester United takımında giydiği formanın sırt numarasından esinlenerek yatına bu adı verdi.



Tabi iki bu Seven (Yedi) isminin Beckham çifti için farklı ve derin bir anlamı daha var: Tek kızları Harper'ın ikinci adı.



Beckham çiftinin süper yatı, 10 konuk ağırlayabilecekleri ikişer kişilik beş tane kamarası bulunuyor. Buna ek olarak çiftin deniz üzerindeki gezinti sırasında ihtiyaçlarını karşılamak üzere dört de mürettebat bulunuyor.



Göz kamaştıran yatın, her biri 2 bin 400 beygir gücünde iki tane motoru bulunuyor. Genişletilmiş bir yüzme platformu ile sahil güvertesi de süper yatın özelliklerinden.

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