Evlilik yıl dönümünde boynu bükük kaldı: Ne parmağında yüzüğü var ne yanında kocası

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Tam 10 yıl boyunca biz görmedik ama ünlü yıldız da büyük olasılıkla evlilik yıl dönümlerini böyle kutluyordu. Eşiyle, çocuklarıyla, ailesiyle.

Belki büyük bir kutlama yapılıyordu mutlu yuvalarında. Ya da belki eşiyle romantik bir gece geçiriyordu.



Sonuç olarak bugüne kadar bu ünlü oyuncunun evlilik yıl dönümünü nasıl kutladığını görmedik. Ama bu yıl onun evlilik yıl dönümündeki halini herkes gördü.

Çünkü ünlü yıldızın yanında ne kocası vardı o günne de parmağında ölüme kadar sürecek aşkının simgesi olan evlilik yüzüğü.

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Bilenler bilir... Çocuk yaşta rol aldığı Leon filmiyle kariyerinde bir anda yükselen ve mesleğini başarıyla sürdüren Natalie Portman ile Fransız dansçı ve koreograf kocası Benjmin Millepied arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

Daha doğrusu, Natalie Portman ile evlendikten sonra bir ayağı karısının memleketi ABD'de bir ayağı da kendi memleketi Fransa'da olan Benjamin Millepied, adını bir ihanete yazdırdı. Daha açık bir deyişle iddialara göre iki çocuğunun annesi Natalie Portman'ı aldattı.



Geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkan iddilaara göre Millepied, 41 yaşındaki eşini, 25 yaşındaki çevre aktivisti Camille Etienne ile aldattı. Hatta 45 yaşındaki Millepied'in Etienne ile Paris'teki ofisinde buluştuğu konuşuldu. Üstüne üstlük ikili ofise girip çıkarken görüntülendi.

Özetle, 11 yaşında Aleph adında bir erkek ve 6 yaşında Amalia adında bir de kızları bulunan ünlü çiftin evliliğinin üzerinde kapkara bulutla dolaşıyor.



Her ne kadar bugüne kadar Portman ve Millepied cephesinden bu konuda bir açıklama gelmemiş olsa da güzel oyuncunun son hali bütün bu söylentileri doğrular gibiydi.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE YALNIZ VE YÜZÜĞÜ DE YOK

"Son hali" dedik... Onu da anlatalım... Natalie Portman, geçtiğimiz gün Avustralya'da bir etkinliğe katıldı. Güzel oyuncu, Avustralya Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Angel City'nin Sidney Opera'sında yapılan toplantısına konuk oldu.



Kot pantolonunun üzerine gri bir ceket giyen Portman iki elini de o ceketin ceplerinden çıkarmadı. Elini cebinden bir anlık çıkardığında ise parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı görüldü. İşte bu durum da Portman ile kocası Millepied arasında suların durulmadığını bir kez daha gündeme getirdi.



Üstelik objektiflere takıldığı o günün Natalie Portman açısından farklı bir özelliği daha vardı. O gün Benjamin Millepied ile evlilik yıl dönümüydü. Yani 11 yıl önce hayatlarını resmen birleştirdikleri o günde yanında kocası Millepied yoktu.

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Ünlü çift, bir zamanlar gittikleri yerlerde aşk dolu görüntüler sergilerdi.

KAYNAKLARA GÖRE MILLEPIED YAPTIĞINDAN PİŞMAN

Biraz önce de söylediğimiz gibi Natalie Portman ve Benjamin Millepied cephesinden ayrılık konusunda bir açıklama yok.

Haziran ayında konuşulanlara göre Millepied karısını aldattığı için çok pişmandı. Onun kendisini affetmesi için de elinden geleni yapmaya kararlıydı. Ama Portman'ın onu affedip affetmediği henüz belli değil.

People dergisinin ileri sürdüğüne göre Millepied, ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında ve Natalie Portman'ın kendisini affetmesi için, evliliklerini kurtarmak için elinden geleni fazlasıyla yapıyor.



Dergiye konuşan çifte yakın bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Benjamin ne kadar büyük ve korkunç bir hata yaptığını biliyor. Natalie'nin kendisini affetmesi için, aile olarak birlikte kalmayı sürdürmek için yapabileceği her şeyi yapıyor."



Aynı kaynağın söylediğine göre Natalie Portman ise bu konu hakkında çok ketum davranıyor. Bütün enerjisini ve zamanını ise iki çocuğunun bu olup bitenlerden etkilenmemesi, zarar görmemesi için harcıyor.

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AŞKLARI 'SİYAH KUĞU' İLE BAŞLADI

Daha küçük bir çocukken rol aldığı Leon filmiyle kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Natalie Portman, Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied ile 2010 yılında başrolünü üstlendiği Siyah Kuğu (Black Swan) adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı.



O sırada yani aşklarının ilk döneminde Portman ile Millepied, sokaklarda liseli aşıklar gibi el ele ve dudak dudağa görüntüleniyordu.



Millepied, o filmin kamera arkasında görevliydi. Mesleki birikimini, filmde hırslı bir balerini canlandıran Portman'la paylaşırken ikili arasında bir aşk doğdu. Portman hamile kaldı ve ikili nişanlandı.

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OSCAR TÖRENİNDE AĞLAYARAK SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Natalie Portman, yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı.



Oğlu Aleph'e karnı burnunda hamile olan Portman, törende gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Millepied'e de "Bana hayatımın en güzel rolünü, annelik rolünü verdiğin için teşekkür ederim" diye seslendi.

2012 YILINDA EVLENDİLER: İddialara göre bu aldatma olayından önce ünlü çift bir ayrılık daha yaşadı. Ama ondan sonra yola birlikte devam etme kararı aldılar.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, birlikteliklerini 2012 yılında resmileştirdi. Daha sonda bir kız çocukları oldu.



İddialara göre dışardan bakıldığında mutluluk tablosu sergileyen Portman ve Millepied'in evliliği bir süredir yolunda gitmiyor. Çiftin, geçen yıl bir ayrılık yaşadığı ama sonra evliliklerine bir şans daha verme kararı aldığı konuşuluyordu.