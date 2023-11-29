Bebeğini bir kere bile öpemeden kaybetmişti: Benim kızım cennette... Kavuşacağımız günü bekliyorum

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BİR DE ANNE VE BABASINI HİÇ TANIYAMAYAN BEBEKLER VAR

Bu konuyla ilgili başka bir ayrıntı daha var atlanmaması gereken. Böylesine büyük bir acıyı yaşamak için bebeğinizin doğmuş olması da gerekmez üstelik.

Karnındaki bebeğini daha dünyaya getirmeden yitiren annelere sorduğunuzda da acılarının, büyüttüğü bir evladı kaybetmekten farklı olmadığını söyleyeceklerdir size. Aynı durum babalar için de geçerli.

İşte gösteri dünyasında böyle büyük bir acı yaşayan bir ünlü çift var. Onlar da bebeklerini daha dünyaya gelmeden kaybettiler. Her ikisinin de bu acıya dayanma yöntemleri farklıydı.

İşin daha da dokunaklı olan kısmı bebeğini daha kucağına bile alamadan kaybeden bu ünlü oyuncunun yeni filminde kayıp kızını arayan bir babayı canlandıracak olması.

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BÜYÜK BİR ACI YAŞADILAR

Bir döneme damgasını vuran Alacakaranlık (Twilight) serisini hatırlarsınız kuşkusuz. İşte o seride kamera karşısına geçen genç oyuncu Kellan Lutz bundan bir süre önce büyük bir acı yaşadı.

Lutz ve karısı Brittany, büyük bir heyecanla dünyaya gelmesini bekledikleri kız bebeklerini daha kucaklarına alıp doya doya sevemeden kaybetti. Brittany'nin hamileliği altıncı ayında ölü doğumla sonuçlandı. Bu acı olay 2020 yılında meydana geldi.

Kellan Lutz, yeni filmi Due Justice'de de bu acısını büyük olasılıkla seyirciye de geçirerek kayıp kızını arayan bir babayı canlandırıyor.

Lutz, filminin tanıtımı için verdiği bir röportajda doğmamış bebeğini kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu ve bu acıya nasıl dayandığını anlattı.

Kısaca söylemek gerekirse Kellan Lutz, bütün bu olup bitenler konusunda kendini kadere teslim etmiş durumda.

Bu durumu da "Kaderim benim her şeyim" diye özetledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir şeye inanmayan insanların herhangi bir konuda umutlarını nasıl koruduğunu bilmiyorum."

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Genç oyuncu yaşadığı her durumda kendini kadere teslim ettiğini ve inancına sarıldığını sözlerine ekledi. Sonra da karısı Brittany ile doğması için gün saydıkları kız bebeği kaybettikten sonra yaşananları anlattı.

38 yaşındaki Kellan Lutz "Çok kafa karıştırıcıydı" diye konuştu bu konuda. Bu acı kayıp nedeniyle aile olarak yıkıldıklarını gizlemedi.

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'BENİM KIZIM CENNETTE... BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ'

O süreci şöyle anlattı oyuncu: " Günler geçip gidiyor ama hala çok zor bir durum. Yine de bütün kalbimle onun cennette olduğunu biliyorum. Ona bir isim bile verdik. Sınırlı bir süre için bu dünyadayız. Onu görmek için sabırsızlanıyorum."

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Kellan Lutz, kızının cennette olduğuna inandığını, bu dünyada kaldığı süre için de mutlu olmaya çalışacağını anlattı. Hem kendisinin hem de karısının hayata devam etmek için kendilerine bu inancın güç verdiğini ifade etti oyuncu.

Kellan Lutz, karısı Brittany'nin de bu konuda kendisiyle aynı düşüncede olduğunu sözlerine ekledi: "Karımla aynı inanca sahip olduğumuz için minnettarım. Herhangi bir şeye inanmayan bir sürü çift tanıyoruz. Böyle insanlara nasıl "Hey, bak her şey çok güzel olacak' diyebilirsiniz" sözleriyle anlattı durumu.

KUCAĞINA ALAMADIĞI KIZINA BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Kellan Lutz ve Brittany Lutz, ilk bebeklerini yitirdiklerinde bu acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu. İlk annelik hevesi acı şekilde sonuçlanan Brittany, hamileyken çekilen bir fotoğrafını duygu dolu bir metin eşliğinde paylaşıp bebeğine veda etmişti.

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Satırlarına "Benim bebeğim son 6 ayda senin annen olmak benim için büyük bir onur ve zevkti" diye başlayan Brittany Lutz sonra da şöyle sürdürmüştü: "Elimden gelenin en iyisini yaptım ve o ekranda senin küçük yüzünü görmek ve küçük tekmelerini hissetmek büyük bir zevkti. Neden böyle oldu bilmiyorum ama bir yanım hiç acı ya da kalp ağrısı yaşamadığını ve asla yaşamayacağını bilmek çok huzur buluyor. Bir gün seninle gerçekten tanışacağız. Seni cennette görene kadar... Annen seni çok seviyor."

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ACILARINI ARDI ARDINA DOĞAN İKİ ÇOCUK AZALTTI

Kellan Lutz ile karısı bu acı olayın ardından yıkıldılar. Ama umutlarını kaybetmediler. Doğumuna üç ay kala kaybettikleri kızlarından sonra 2021'de Ashtyn adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Bundan iki al önce de bu kez Kasen isimli erkek çocuklarını kucaklarına aldılar.

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Alacakaranlık serisiyle tanınan Kellan Lutz, yeni filmi Due Justice'te karısı gangsterler tarafından öldürülen, kızı da kaçırılan bir babayı canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini ise Javier Reyna üstleniyor.