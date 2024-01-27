Gördüğüm ilk an 'Onun bebeğini doğurmalıyım' dedim.... Ben şimdi cennetteyim

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Sonunda hayaller gerçekleşti. Romantik ilişkileri başladıktan kısa süre sonra nişanlandılar. Ardından da bebek haberi geldi. Şimdi genç ve ünlü çift, minik kızlarını bir sevgi çemberi içinde büyütüyor.

Bu kısa öykülerini anlattığımız ünlü çift rol aldığı Big Bang Theory adlı diziyle tanınan Kaley Cuoco ile meslektaşı da olan nişanlısı ve kızı Matilda'nın babası Tom Pelphrey.

Sonu hüsranla biten iki evliliğinin ardından Pelphrey ile tanışan Cuoco'nun hayatı da o anda değişti. Daha Tom Pelphrey'i gördüğü ilk anda "ondan bir çocuk doğurmalıyım" diye düşünen Cuoco'nun bu arzusu da geçen yılın mart ayında gerçek oldu. Güzel oyuncu şimdi kızıyla birlikte anneliğin keyfini çıkarıyor.

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'BEN CENNETTEYİM'

38 yaşındaki Couco, önceki gün de sosyal medya sayfasından minik kızıyla çekilen sevgi dolu bir fotoğrafını paylaştı.

Ev kıyafetleri içinde olan ve saçlarını da basit bir tokayla toplayan Cuoco, fotoğrafta Matilda'ya sarılırken görülüyor. Minik Matilda da başını annesinin omuzuna koymuş huzurlu bir şekilde duruyor.

Kaley Cuoco, paylaşımına "Benimle asla kucaklaşmıyor... Ben cennetteyim" notunu yazdı.

Kaley Cuoco'nun kızı önümüzdeki mart ayında ilk doğum gününü kutlayacak. Böyle bakıldığında oyuncu da henüz anne olmaya hazırlanan ya da daha küçük bebekleri olanlara göre tecrübeli bir anne sayılır.

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BENİM ANNELİK ÖNERİM: KİMSEDEN ÖNERİ ALMAYIN!

Cuoco, bir süre önce USA Today'e verdiği bir röportajda kendisine ebeveynlik ve çocuk yetiştirme konusunda önerileri sorulduğunda ilginç bir yanıt vermişti:

"Benim bu konudaki önerim kimseden öneri almamak olur. Çünkü her çocuk farklı. Herkesin ev yaşamı birbirinden farklı. Ne yapabiliyorsanız onu yapın."

Cuoco, birçok ebeveyn gibi Matilda'nın ekran saatlerini kısıtlamadığını da söyledi. Bazen Matilda'nın çok huzursuzlandığını öyle durumlarda da onu kanepeye oturtup bir çocuk kanalı açtığını anlattı.

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Cuoco'nun anlattığına göre kızı Matilda'nın çok oyuncağı var. Ama onun gözdesi cep telefonunun deri kayışı.

Sadece 10 dakika sonra minik kızının sakinleştiğini de sözlerine ekledi. "Bu benim için harika. Ama belki başka bir anne çocuklarının TV izlemesini istemiyordur. Bunda da bid sorun yok" diye sürdürdü sözlerini.

Kızı Matilda'nın "evrendeki her tür oyuncağa" sahip olduğunu anlatan Kaley Cuoco, yine de onun bambaşka bir "takıntı" edindiğini anlattı. "Matilda, benim cep telefonumun deri kayışıyla oynamak istiyor" dedi ünlü oyuncu.

Hatta minik Matilda'nın kayışı ağzına alıp çiğnemesinden bile rahatsız olmadığını da belirtti.

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İKİ BAŞARISIZ EVLİLİĞİN ARDINDAN MUTLULUĞU BULDU

Kaley Cuoco, şimdi hem anne olma hayalini gerçekleştirdi hem de nişanlısıyla mutlu bir hayatı var. Ama bu günlere gelene kadar da duygusal açıdan bazı zorluklar ve üzüntüler yaşadı.

Oyuncu, ilk evliliğini 2013 ile 2016 arasında tenis oyuncusu Ryan Sweeting ile yaptı. Bu evlilik bittikten iki yıl sonra şansını bu kez Carl Cook ile denedi. Ama 2018 yılında başlayan bu evlilik de kısa sürdü. Resmen boşanmaları 2022'de gerçekleşti.

İşte o sırada Cuoco, kızı Matilda'nın babası Tom Pelphrey ile tanıştı. Zaten onu görür görmez de onunla bir geleceği olduğunu hissetti.

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Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphrey'i gördüğünde aklından geçen ilk düşüncenin ne olduğunu da bir röportajında şöyle anlatmıştı Cuoco: "Aman Tanrım... Seninle bir bebek yapmak istiyorum."

SANKİ MELEKLER ŞARKI SÖYLÜYORDU

Onları tanıyanlar Cuoco'nun hamile olduğunu duyduklarında ilişki daha bu kadar yeniyken bir bebeğin çok akıllıca bir karar olmadığını düşündü. Ama ikisine göre zamanı gelmişti.

Zaten Cuoco, söylediğine göre çok küçük yaşlardan itibaren anne olma hayali kuruyordu. Bir röportajında bunu da şöyle anlatmıştı güzel oyuncu:

"Çok küçükken hep anne olmayı hayal ederdim. Ama sonradan kariyerime ağırlık verdim. Mesleğimi seviyordum ve sadece hayatımı yaşamak istiyordum. O sıralarda annelik zihnimde öne çıkan bir konu değildi. "

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Cuoco ile Pelphrey fazla vakit geçirmeden bebek sahibi olmaya karar verdi.

Ama sonra Cuoco, beklemediği bir anda hayatının aşkıyla karşılaştı. İlişkileri hızlı ilerledi. Sonunda geçen yılın mart ayında Matilda dünyaya geldi.

Kaley Cuoco ile Tom Pelphrey, meslektaşları aracılığıyla tanıştı. İkisi de aynı menajerle çalışıyordu.

Bir gün Pelphrey'in rol aldığı Ozark dizisinin galasına giderken menajerine eşlik etti. O gece tanıştılar. Cuoco'nun anlattığına göre de daha o ilk tanışmada birbirlerinden etkilendiler.

Kaley Couco; şu anda hayatını paylaştığı, hayallerini gerçekleştiren kızının babasını ilk gördüğü anı da şöyle anlatmıştı: " Büyülüydü, harikaydı... Sanki melekler şarkı söylüyordu."