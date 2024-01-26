YakÄ±n zamanda gÃ¼zel gÃ¶zleri dÃ¼nyayÄ± gÃ¶rmez olacak.... KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± mutluluktan aÄŸlattÄ±

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Tabii ki kazanÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± kendileri ve aileleri iÃ§in harcarlar. Rahat hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p her tÃ¼r imkanÄ± ellerinin altÄ±nda tutarlar.

Ama diÄŸer yandan Ã¼nlÃ¼lerin kazandÄ±klarÄ± bu bÃ¼yÃ¼k paralarÄ± sadece kendi zevkleri ve yakÄ±n Ã§evreleri iÃ§in kullandÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z yanÄ±lÄ±yorsunuz demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ±larÄ± milyon dolarlÄ±k servetleriyle, ihtiyaÃ§ iÃ§indeki insanlarÄ± da sevindiriyor.

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KÃœÃ‡ÃœK KIZIN HAYALLERÄ° GERÃ‡EK OLSUN DÄ°YEÂ

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz oyuncu Kate Winslet sergiledi. Nadir rastlanan bir gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶rme yeteneÄŸini kaybetme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesine destek oldu.

Gelin Ã¶ykÃ¼ye bir bakalÄ±m.

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Ä°ngiltere'nin Nottingham kentinde yaÅŸayan 11 yaÅŸÄ±ndaki Lily-Rae Merchant-Oâ€™Hanlon adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Stargardt hastalÄ±ÄŸÄ± denilen ve nadir rastlanan bir gÃ¶z kusuru teÅŸhisi aldÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak zaman iÃ§inde gÃ¶rme yetisini kaybedeceÄŸi de doktorlar tarafÄ±ndan hem Lily'ye hem de ailesine aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Oysa kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n gÃ¶zlerini kaybetmeden Ã¶nce gÃ¶rmek istedikleri vardÄ±. Maddi durumlarÄ± yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de annesi Emma, kÄ±zÄ±nÄ± mutlu etmek adÄ±na bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in annesi Emma internet Ã¼zerinden bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.





5 BÄ°N STERLÄ°N DESTEK VERDÄ°

Ä°ÅŸte Lily Rae'nin annesinin internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu yardÄ±m kampanyasÄ±ndan Kate Winslett da haberdar oldu. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmesi iÃ§in de 5 bin sterlin katkÄ±da bulundu.

Winslet'in kampanyasÄ±na destek olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Lily Rae "Annem de ben de Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulduk" diye anlattÄ± durumu.

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Anne ile kÄ±zÄ±n Kate Winslet'Ä±n bu kampanyaya desteÄŸini nasÄ±l Ã¶ÄŸrendiÄŸine gelirsek... Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu Go Fund Me adlÄ± sitede aÃ§Ä±lan sayfaya "Lily Rae'ye bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir macera diliyorum. UmarÄ±m deÄŸerli anÄ±lar biriktirebilir" notunu yazÄ±p Kate Winslet ve ailesi diye imzasÄ±nÄ± da attÄ±.

Lily Rae'nin 45 yaÅŸÄ±ndaki annesi Emma; Winslet'in kÄ±zÄ±na yÃ¶nelik kiÅŸisel bir mesaj yazmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶zel bir durum olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Onun da kampanyaya destek olmasÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyduklarÄ±nÄ± belirten anne Emma "BÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±ÅŸlar iÃ§in minnettar olduklarÄ±nÄ±" sÃ¶zlerine ekledi.

KUZEY IÅžIKLARI, AFRÄ°KA'DA SAFARÄ° VE PARÄ°S: KÃ¼Ã§Ã¼k Lily Rae'nin gÃ¶zlerini kaybetmeden Ã¶nce gÃ¶rmek istediÄŸi yerlere de bakalÄ±m. KampanyanÄ±n tanÄ±tÄ±m kampanyasÄ±nda belirtildiÄŸine gÃ¶re Lily Rae, kuzey Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor. AyrÄ±ca Paris'i Eiffel Kulesi'nden seyretmeyi de arzu ediyor. Yapmak istediklerinden biri de Afrika'da bir safari macerasÄ± yaÅŸamak.

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NADÄ°R GÃ–RÃœLEN KALITSAL BÄ°R HASTALIK

Lily Rae'yi, gÃ¶rme yeteneÄŸini kaybetme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren Stargardt hastalÄ±ÄŸÄ± 10 bindeÂ bir kiÅŸide gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

GÃ¶zÃ¼n orta kÄ±smÄ±nda bulanÄ±k gÃ¶rmeye yol aÃ§an bu hastalÄ±k, kalÄ±tsal olarak aile iÃ§indeki kiÅŸilere geÃ§iyor.

Doktorlar kÃ¼Ã§Ã¼k Lily'ye kÃ¶tÃ¼ haberi verdi ve gÃ¶rme yeteneÄŸinin giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi. Lily de bu yÃ¼zden gÃ¶zleri gÃ¶rmeyen kiÅŸilerin kullandÄ±ÄŸÄ± Braille alfabesini Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. Bu duruma raÄŸmen doktorlar Lily'nin Ã§evresel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ koruyabileceÄŸini umuyor.

Lily Rae'ye bu hastalÄ±k teÅŸhisi henÃ¼z 5 yaÅŸÄ±ndayken konuldu. O sÄ±rada gÃ¶zlerinde bir sorun olduÄŸu fark edildi ve yapÄ±lan doktor muayenesinin ardÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhis edildi.

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Ã–nceleri kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za sadece gÃ¶zlÃ¼k kullanmasÄ± Ã¶nerilse de sonradan durumun daha ciddi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KÃ¼Ã§Ã¼k Lily, renkleri ayÄ±rt etme konusunda sorun yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylese de derin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼Ã§ metreden daha uzakta olan hiÃ§bir ÅŸeyi gÃ¶remediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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SEREBRAL PARSÄ° HASTASI KIZA DA YARDIM ELÄ°NÄ° UZATMIÅžTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu Kate Winslet'in destek olduÄŸu ilk yardÄ±m kampanyasÄ± deÄŸil. ÃœnlÃ¼ oyuncu bundan iki yÄ±l Ã¶nce de serebral palsi hastasÄ± olan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± konusunda zorlanan Ä°skoÃ§ bir anneye destek olmuÅŸtu.

Yeterli maddi imkanlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir sosyal konutta yaÅŸayan Carolynne Hunter ve Freya, Clackmannanshire Konseyi tarafÄ±ndan, Ä±sÄ±nma ve elektrik faturalarÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 6 bin 500 sterlinden 17 bin sterline Ã§Ä±kabileceÄŸi konusunda uyarÄ±ldÄ±. Bu noktadan sonra anne Carolynne, internet Ã¼zerinden bir yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

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Carolynne Hunter ile kÄ±zÄ± Freya'nÄ±n hikayesi BBC Ä°skoÃ§ya tarafÄ±ndan haberleÅŸtirildi. Haberi izleyen Kate Winslet da anne ile kÄ±zÄ±n durumundan etkilenerek, ailenin GoFundMe sayfasÄ±na 17 bin sterlin baÄŸÄ±ÅŸta bulundu.Â