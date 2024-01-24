Spor muhabirinin iki yaşındaki kızı 'melek' oldu: Son uykusunu uyurken baş ucunda beklediler

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Ünlü spor gazetecisi Kyed, acı haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Henüz iki yaşında olan kızı Hallie'nin, löseminin saldırgan bir türüne yakalandığını ve dokuz aylık mücadelesini kaybettiğini yazdı.

Eşi Jen ile birlikte Olivia adında bir kızları daha olan Kyed, Hallie'nin hastalıkla mücadelesini gözler önüne seren bir dizi fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda, kızının geçtiğimiz pazar günü uykusunda hayata veda ettiğini yazdı.

SON UYKUSUNDA ONU YALNIZ BIRAKMADILAR

Minik Hallie yatağında son nefesini verirken karısının ve kendisinin de onun yanında olduğunu satırlarına ekledi Kyed.

Minik Hallie'nin ölümü nedeniyle ailece "kaybolmuş ve kalpleri paramparça olmuş" hissettiklerini belirten Kyed, "Hayatımız asla eskisi gibi olmayacak. Halle özel bir çocuktu, tanıştığı birçok insanın üzerinde olumlu etkiler yaratırdı" diye yazdı.

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Hallie'nin anne ve babası oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirten Doug Kyed, diğer kızını kast ederek "Olivia da onun gibi bir kız kardeşi olduğu için çok şanslı" sözleriyle sürdürdü satırlarını.

UYGULANAN TEDAVİLER SONUÇSUZ KALDI

Gazeteci Kyed, Hallie'ye kemik iliği nakli de yapıldığını ama hastalığın tekrarladığını ve bir noktadan sonra yapacak bir şey kalmadığını yazdı paylaşımında.

Bu yüzden de küçük kızının hayatının kalan kısmında onunla olabilmek için hastanede birlikte zaman geçirdiklerini belirtti. Bu arada umutlarını hiç yitirmediklerini de satırlarına ekledi.

Kyed, kızı Hallie'nin dokuz aylık tedavisi süresince gayet cesur davrandığını ve hastalıkla büyük bir dirençle mücadele ettiğini yazdı.

Doug Kyed, küçük Hallie'nin kemik iliği naklinden sonra kemoterapi de gördüğünü ama bunun da hastalığın gerilemesine yaramadığını satırlarına ekledi. Kızının, löseminin saldırgan bir türüne yakalandığını hatırlatan Kyed, belli bir noktadan sonra ilerlemenin kontrolden çıktığını belirtti.

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BU KADAR ERKEN VEDAYA HAZIR DEĞİLLERDİ

Gazeteci hastalığın giderek ilerlediğini ve artık yapacak fazla bir şey kalmadığını bildikleri halde yine de Hallie'nin bu kadar erken veda etmesine hazır olmadıklarını yazdı paylaşımında.

Sonra da kısaca "Hal" diye çağırdığı kızına şöyle seslendi: "Hal, benim koala bebeğim. Onu hastane koridorunda gezdirmem için bana "Baba" diye bağırırdı. Kucağıma aldığımda da sırtımı tatlı tatlı okşardı."

Kızının eğlenceli bir çocuk olduğunu belirten Kyed, "Dans dersinde bir yıldız olacaktı. Doktorlar, hemşireler ve hastane personeli onun o gün hangi prenses elbisesini giyeceğini merak eder ve görmeye gelirlerdi" diye yazdı duygu dolu paylaşımında.

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Evlat acısıyla yıkılan gazeteci, "Dünya Hallie olmadan daha kötü bir yer" dedi. Sonra da "Saçlarını okşamayı, başını öpmeyi ve onu çok sevdiğimi söylemeyi özleyeceğim." Kyed, ABD Ulusal Futbol ligiyle ilgili haberleriyle biliniyor.