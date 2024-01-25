27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bir Ã§Ä±rpÄ±da bitmiÅŸti: Sonunda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren adamÄ± buldu

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Ama akla gelmeyen yaÅŸandÄ± ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ä°kisi de kendi hayatlarÄ±nÄ± yeniden kurmaya yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ayrÄ±lmadÄ±lar.



Birbirleri aleyhine tek sÃ¶z ettikleri bile duyulmadÄ±. Åžimdi ikisi de kendi hayat yolculuklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.



OlayÄ±n erkek tarafÄ± Ã§oktan hayatÄ±nÄ± kurmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Åžimdi gelen haber ise bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden. SÃ¶ylenene gÃ¶re artÄ±k yÃ¼zÃ¼ yeniden gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

HÄ°Ã‡ AYRILMAYACAKLAR SANILIYORDU... 27 YILLIK EVLÄ°LÄ°K BÄ°TTÄ°

BirÃ§ok kiÅŸi, 27 yÄ±llÄ±k evlilikten sÃ¶z ettiÄŸimizde Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anladÄ± zaten.

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Ã‡ift, geÃ§en yÄ±lÄ±n en "bomba" boÅŸanmalarÄ±ndan birinin kahramanÄ± olmuÅŸ ve 27 yÄ±l sonra hayatlarÄ±na yeni bir yÃ¶n verme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Hugh Jackman, karÄ±sÄ±ndan ayrÄ±lmaya karar verdikten sonra nasÄ±l bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sosyal medya sayfasÄ±ndan sÄ±k sÄ±k gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor zaten.

Kimi zaman spor salonunda kimi zaman da arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda vakit geÃ§iriyor. BÃ¶ylece bu zorlu sÃ¼reÃ§ten mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunda zarar gÃ¶rmeden Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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UZUN ZAMAN SONRA MESLEÄžÄ°NE DÃ–NDÃœ: ARTIK YÃœZÃœ GÃœLÃœYOR

EÅŸi Deborra Lee Furness ise boÅŸanma aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok fazla ortalÄ±kta gÃ¶rÃ¼nmemiÅŸti. Ä°ÅŸte ÅŸimdi onunla ilgili bir haber geldi.

Buna gÃ¶re 68 yaÅŸÄ±ndaki Furness'in yÃ¼zÃ¼ yeniden gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Bunu saÄŸlayan kiÅŸi de Jackman'Ä±n meslektaÅŸÄ± Eric Bana.

Ama hemen Deborra Leee Furness'in yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Eric Bana'nÄ±n gayet mutlu bir evliliÄŸi var. Furness'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±.,

Woman's Day adlÄ± derginin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Deborra Lee Furness ile Eric Bana Force of Nature: The Try 2 adlÄ± projede birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°kili sette de gayet gÃ¼zel vakit geÃ§iriyor.

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SETTEKÄ° EN BÃœYÃœK DESTEKÃ‡Ä°SÄ°

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ye yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Eric bana evlilik yÄ±llarÄ±nda oyunculuÄŸa uzun sÃ¼re ara veren Deborra Lee Furness'in mesleÄŸi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda sette ona saÄŸlam bir destek veriyor. Furness'in, oyunculuk konusundaki heyecanÄ±ndan arÄ±nmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

AyrÄ±ca 55 yaÅŸÄ±ndaki Eric Bana ile Deborra Lee Furness Ã§ekim aralarÄ±nda da gayet iyi vakit geÃ§iriyorlar.

Hatta canÄ±nÄ± yakan boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Deborra'nÄ±n yÃ¼zÃ¼ bu ÅŸekilde yeniden gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

Eric Bana, uzun sÃ¼redir Rebecca Gleeson ile evli. Ã‡iftin mutlu bir birlikteliÄŸi var.

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MUTLULUKLARI TARÄ°HE KARIÅžTI

Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyordu. Furness'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden biyolojik Ã§ocuklarÄ± olmasa da evlat edindikleri iki Ã§ocuklarÄ±yla gayet uyumlu bir aile tablosu Ã§iziyorlardÄ±.

Ãœstelik sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa aralarÄ±ndaki sevgi de yÄ±llar iÃ§inde azalmak yerine giderek artmÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamayla yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaklarÄ±nÄ± duyurdular. AsÄ±nda aileleri iÅŸin bu duruma geleceÄŸini biliyordu. Ama hayranlarÄ± bu haberle ÅŸoke oldu.

Eski Ã§ift ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedeni hakkÄ±nda net bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Ama tabii bu arada ortada birÃ§ok sÃ¶ylenti de dolanÄ±p durdu. Zaten bunlar tamamen de sona ermiÅŸ deÄŸil.

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Bu arada sÃ¶ylentilere gÃ¶re Hugh Jackman eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bunun Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Hatta onlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸineÂ gÃ¶re Jackman boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan kendini yeniden keÅŸfetmeye yÃ¶nelmeyi planlÄ±yor.

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