27 yÄ±llÄ±k evliliÄŸi bir Ã§Ä±rpÄ±da bitmiÅŸti: Sonunda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren adamÄ± buldu

Haberin Devamı

Ama akla gelmeyen yaşandı ve yollarını ayırdılar. İkisi de kendi hayatlarını yeniden kurmaya yoğunlaştı. Yine de görünüşe göre kötü ayrılmadılar.



Birbirleri aleyhine tek söz ettikleri bile duyulmadı. Şimdi ikisi de kendi hayat yolculuklarını sürdürüyorlar.



Olayın erkek tarafı çoktan hayatını kurmuş gibi görünüyordu. Şimdi gelen haber ise bu ünlü oyuncunun boşandığı eşinden. Söylenene göre artık yüzü yeniden gülmeye başladı.

HİÇ AYRILMAYACAKLAR SANILIYORDU... 27 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Birçok kişi, 27 yıllık evlilikten söz ettiğimizde Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in öyküsünü anlattığımızı anladı zaten.

Haberin Devamı

Çift, geçen yılın en "bomba" boşanmalarından birinin kahramanı olmuş ve 27 yıl sonra hayatlarına yeni bir yön verme kararı almıştı.

Hugh Jackman, karısından ayrılmaya karar verdikten sonra nasıl bir hayat sürdüğünü sosyal medya sayfasından sık sık gözler önüne seriyor zaten.

Kimi zaman spor salonunda kimi zaman da arkadaşlarıyla birlikte doğanın kollarında vakit geçiriyor. Böylece bu zorlu süreçten mümkün olduğunda zarar görmeden çıkmaya çalışıyor.

UZUN ZAMAN SONRA MESLEĞİNE DÖNDÜ: ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR

Eşi Deborra Lee Furness ise boşanma açıklamasının ardından çok fazla ortalıkta görünmemişti. İşte şimdi onunla ilgili bir haber geldi.

Buna göre 68 yaşındaki Furness'in yüzü yeniden gülmeye başladı. Bunu sağlayan kişi de Jackman'ın meslektaşı Eric Bana.

Ama hemen Deborra Leee Furness'in yeni bir aşka yelken açtığını sanmayın. Çünkü yakışıklı oyuncu Eric Bana'nın gayet mutlu bir evliliği var. Furness'in yüzünü güldüren, yakışıklı oyuncunun yakın arkadaşlığı.,

Woman's Day adlı derginin ileri sürdüğüne göre Deborra Lee Furness ile Eric Bana Force of Nature: The Try 2 adlı projede birlikte çalışıyorlar. İkili sette de gayet güzel vakit geçiriyor.

Haberin Devamı

SETTEKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

İki ünlüye yakın kaynaklara göre Eric bana evlilik yıllarında oyunculuğa uzun süre ara veren Deborra Lee Furness'in mesleği geri dönüşü sırasında sette ona sağlam bir destek veriyor. Furness'in, oyunculuk konusundaki heyecanından arınmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca 55 yaşındaki Eric Bana ile Deborra Lee Furness çekim aralarında da gayet iyi vakit geçiriyorlar.

Hatta canını yakan boşanmanın ardından Deborra'nın yüzü bu şekilde yeniden gülmeye başladı.

Eric Bana, uzun süredir Rebecca Gleeson ile evli. Çiftin mutlu bir birlikteliği var.

Haberin Devamı

MUTLULUKLARI TARİHE KARIŞTI

Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu. Furness'in sağlık sorunları yüzünden biyolojik çocukları olmasa da evlat edindikleri iki çocuklarıyla gayet uyumlu bir aile tablosu çiziyorlardı.

Üstelik sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa aralarındaki sevgi de yıllar içinde azalmak yerine giderek artmıştı.

Fakat geçen yılın sonlarına doğru yaptıkları ortak açıklamayla yollarını ayıracaklarını duyurdular. Asında aileleri işin bu duruma geleceğini biliyordu. Ama hayranları bu haberle şoke oldu.

Eski çift ayrılığın nedeni hakkında net bir açıklama yapmadı. Ama tabii bu arada ortada birçok söylenti de dolanıp durdu. Zaten bunlar tamamen de sona ermiş değil.

Haberin Devamı

Bu arada söylentilere göre Hugh Jackman eşinden ayrıldıktan sonra bunun özgürleştirici olduğunu söylemişti.

Hatta onların söylediğine göre Jackman boşanmanın ardından kendini yeniden keşfetmeye yönelmeyi planlıyor.

Brie Larson: Ünlü oyuncu sevgilisini gizlice öptü... Yakalanınca gözleri faltaşı gibi açıldı