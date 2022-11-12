Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

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HABERİ İZLEDİ, ÇOK ETKİLENDİ

47 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, oksijen desteği almadan yaşaması mümkün olmayan serebral palsi hastası kızını yaşatmak için çabalayan, zor durumdaki bir anneye yardım elini uzattı. Winslet, bu anne ve kızına internet üzerinden yardım toplamak için açılan GoFundMe sayfasına 17 bin sterlin bağış yaptı. Kate Winslet, anne ile kızın hikayesini konu alan haberi BBC İskoçya'da izledikten sonra etkilendi ve böyle bir adım attı. İşte bir haber ve o haberden etkilenerek zor durumda bir anne ile kızına yardımda bulunan Kate Winslet'ın hikayesi.

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İskoçya'da Tillicoultry'de yaşayan 49 yaşındaki Carolynne Hunter adlı kadın, bir yandan ekonomik güçlüklerle boğuşurken diğer yandan da 12 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Freya'nın hayatta kalması için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hastalığı, küçük kızın nefes almasını bile güçleştiriyor. Kronik nefes alma sorunları yüzünden Freya'nın oksijene bağlanması gerekiyor. Bu ise, ailesi için giderek artan miktarda enerji faturası anlamına geliyor.

Yeterli maddi imkanları olmadığı için bir sosyal konutta yaşayan Carolynne Hunter ve Freya, Clackmannanshire Konseyi tarafından, ısınma ve elektrik faturalarının yıllık 6 bin 500 sterlinden 17 bin sterline çıkabileceği konusunda uyarıldı. Bu noktadan sonra anne Carolynne, internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

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Carolynne Hunter ile kızı Freya'nın hikayesi BBC İskoçya tarafından haberleştirildi. Haberi izleyen Kate Winslet da anne ile kızın durumundan etkilenerek, ailenin GoFundMe sayfasına 17 bin sterlin bağışta bulundu.

AİLEYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Bir aile olarak serüvenlerinin travmatik olduğunu belirten anne Hunter, ünlü oyununun kendilerine desteğini duyunca gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. "Bunun gerçek olmadığını düşündüm. Hala gerçek olup olmadığını soruyorum" diye konuştu. Bu arada Kate Winslet'ın anne ve kız ile iletişime geçtiği ve onlara iyi dileklerini gönderdiği belirtiliyor.

BİR YARDIM VAKFININ YÖNETİCİSİ

Kocası Edward Abel Smith ve üç çocuğuyla ile birlikte Sussex yakınlarında bir köyde yaşayan Kate Winslet'ın 50 milyon dolarlık bir serveti olduğunu hatırlatalım. Winslet'ın, yardıma muhtaç ailelere destek olan Family Haven adlı bir vakfın yöneticisi olduğunu da ekleyelim.

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Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur. Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur. SEREBRAL PALSİ NEDİR?

YİNE BİR YARDIM ÖYKÜSÜ VE YÜKLÜ BİR MİRAS: Kate Winslet ve eşi Smith, bu yılın nisan ayında kendilerine kalan yüklü miktarda bir mirasla gündeme gelmişti. Aslında bunun arka planında da Winslet'ın yardım öyküsü vardı. Yeri gelmişken onu da hatırlayalım...

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İngiliz oyuncu Kate Winslet ve eşi Edward Abel Smith, bir anda servetlerine servet kattı. Winslet'ın eşi Smith'in büyükannesi, çifte mirasından kendilerinin bile beklemediği kadar büyük bir pay bıraktı. Ünlü iş insanı Richard Branson'ın yeğeni olan Edward Abel Smith'inbüyükannesi olan Eva Branson, geçen yıl ocak ayında 96 yaşında hayata veda etti. Eva Branson'un hatırı sayılır servetinden Winslet ve eşine hiç de küçümsenemeyecek bir miras kaldı. Bu mirasın ardında yatan nedenin ise yıllar önce Winslet'in Eva Branson'un hayatını kurtarması olduğu belirtiliyor. Eva Branson İngiltere'de bulunan 65 bin dolar değerindeki yazlık evini çifte miras olarak bıraktı. Bununla da yetinmedi ve miktarı açıklanmayan yüklü bir para da Winslet ve eşine kaldı.

BİR JEST OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Eva Branson, aslında hayatını da Kate Winslet'a borçlu. 2011 yılında Richard Branson'a ait Necker Adası'nda tatil yaptıkları sırada büyük bir yangın çıktı. O sırada Eva Branson'ın torunuyla henüz flört bile etmeyen Kate Winslet, yaşlı kadını alevlerin arasından kurtardı. Bu olayın ardından Kate Winslet ile Eva Branson'ın torunu flört etmeye başladılar. Çift, daha sonra evlendi. Eva Branson'ın mirasından bu kadar büyük bir miktarı Winslet ve eşine bırakması da yaşlı kadının, hayatını kurtardığı için ünlü oyuncuya bir jesti olarak nitelendirildi.

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Büyük yangın 2011 yılında iş insanı Sir Richard Branson’un Karayipler’deki özel adası Necker’daki evinde çıkan yangında çocuklarıyla ölümden dönen Oscarlı aktris Kate Winslet, o geceyi anlattı. The Graham Norton Show’da konuşan aktris, uykuda yakalandığı yangın sırasında bir ara sutyenini giyip giymeme tereddüdüne düştüğünü anlattı. Kate, “4.30’da uyandık. Yatak odasına koştum, sutyenimi giymeye başladım. Sonra vazgeçtim. Felaket anlarında bunun gibi ilginç şeyler yapabilirsiniz. Tişörtü üzerime geçirdim; çocuklarımı ve Branson’ın annesini alıp evden çıktım” dedi.

SIKILINCA ADINI DEĞİŞTİRİYOR: Winslet'ın eşi Smith, sık sık isim değiştirmesiyle de biliniyordu bir süre. Gerçek ismini sıkıcı bulduğu için Ned Rocknroll olarak değiştirdi. Sonra 2019'da tekrar gerçek adını aldı. Fakat ondan da sıkılmış olmalı ki geçen yıl adını bir kez daha değiştirdi. Şu anda Edward Wolf Winslet Abel Smith ismini kullanıyor. Bu arada Smith'in eşinin soyadını almış olması da dikkat çekti.

Kate Winslet'in eşi, Eva Bransonın kızı Linett'in Robert Ralph Abel Smith ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Richard Branson 'ın yeğeni olan Edward Abel Smith ile kate Winslet 2012'de evlendi.

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH