Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Kate Winslett#Richard Branson#Carolynne Hunter
Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 16:33

Aralarında Titanik'in de bulunduğu birçok unutulmaz filmde kamera karşısına geçen Kate Winslet, bu kez mesleği dışında bambaşka bir konuyla gündemin ilk sırasında... Ama söz konusu olan onun özel hayatı ya da sahip olduğu servet değil, tamamen insani bir konu.

Haberin Devamı

HABERİ İZLEDİ, ÇOK ETKİLENDİ
47 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, oksijen desteği almadan yaşaması mümkün olmayan serebral palsi hastası kızını yaşatmak için çabalayan, zor durumdaki bir anneye yardım elini uzattı. Winslet, bu anne ve kızına internet üzerinden yardım toplamak için açılan GoFundMe sayfasına 17 bin sterlin bağış yaptı. Kate Winslet, anne ile kızın hikayesini konu alan haberi BBC İskoçya'da izledikten sonra etkilendi ve böyle bir adım attı. İşte bir haber ve o haberden etkilenerek zor durumda bir anne ile kızına yardımda bulunan Kate Winslet'ın hikayesi.

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


KÜÇÜK FREYA OKSİJEN DESTEĞİ ALMAK ZORUNDA
İskoçya'da Tillicoultry'de yaşayan 49 yaşındaki Carolynne Hunter adlı kadın, bir yandan ekonomik güçlüklerle boğuşurken diğer yandan da 12 yaşındaki serebral palsi hastası kızı Freya'nın hayatta kalması için elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Hastalığı, küçük kızın nefes almasını bile güçleştiriyor. Kronik nefes alma sorunları yüzünden Freya'nın oksijene bağlanması gerekiyor. Bu ise, ailesi için giderek artan miktarda enerji faturası anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


YILLIK ÖDEMELERİ GİDEREK YÜKSELECEK
Yeterli maddi imkanları olmadığı için bir sosyal konutta yaşayan Carolynne Hunter ve Freya, Clackmannanshire Konseyi tarafından, ısınma ve elektrik faturalarının yıllık 6 bin 500 sterlinden 17 bin sterline çıkabileceği konusunda uyarıldı. Bu noktadan sonra anne Carolynne, internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


BBC'DE YAYINLANAN HABERDEN ETKİLENDİ
Carolynne Hunter ile kızı Freya'nın hikayesi BBC İskoçya tarafından haberleştirildi. Haberi izleyen Kate Winslet da anne ile kızın durumundan etkilenerek, ailenin GoFundMe sayfasına 17 bin sterlin bağışta bulundu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

AİLEYLE İLETİŞİME GEÇTİ
Bir aile olarak serüvenlerinin travmatik olduğunu belirten anne Hunter, ünlü oyununun kendilerine desteğini duyunca gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. "Bunun gerçek olmadığını düşündüm. Hala gerçek olup olmadığını soruyorum" diye konuştu. Bu arada Kate Winslet'ın anne ve kız ile iletişime geçtiği ve onlara iyi dileklerini gönderdiği belirtiliyor.

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

BİR YARDIM VAKFININ YÖNETİCİSİ
Kocası Edward Abel Smith ve üç çocuğuyla ile birlikte Sussex yakınlarında bir köyde yaşayan Kate Winslet'ın 50 milyon dolarlık bir serveti olduğunu hatırlatalım. Winslet'ın, yardıma muhtaç ailelere destek olan Family Haven adlı bir vakfın yöneticisi olduğunu da ekleyelim.

Haberin Devamı

Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

YİNE BİR YARDIM ÖYKÜSÜ VE YÜKLÜ BİR MİRAS: Kate Winslet ve eşi Smith, bu yılın nisan ayında kendilerine kalan yüklü miktarda bir mirasla gündeme gelmişti. Aslında bunun arka planında da Winslet'ın yardım öyküsü vardı. Yeri gelmişken onu da hatırlayalım...

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


ÜNLÜ OYUNCU, YAŞLI KADININ HAYATINI KURTARMIŞTI
İngiliz oyuncu Kate Winslet ve eşi Edward Abel Smith, bir anda servetlerine servet kattı. Winslet'ın eşi Smith'in büyükannesi, çifte mirasından kendilerinin bile beklemediği kadar büyük bir pay bıraktı. Ünlü iş insanı Richard Branson'ın yeğeni olan Edward Abel Smith'inbüyükannesi olan Eva Branson, geçen yıl ocak ayında 96 yaşında hayata veda etti. Eva Branson'un hatırı sayılır servetinden Winslet ve eşine hiç de küçümsenemeyecek bir miras kaldı. Bu mirasın ardında yatan nedenin ise yıllar önce Winslet'in Eva Branson'un hayatını kurtarması olduğu belirtiliyor. Eva Branson İngiltere'de bulunan 65 bin dolar değerindeki yazlık evini çifte miras olarak bıraktı. Bununla da yetinmedi ve miktarı açıklanmayan yüklü bir para da Winslet ve eşine kaldı.
Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

Haberin Devamı

BİR JEST OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Eva Branson, aslında hayatını da Kate Winslet'a borçlu. 2011 yılında Richard Branson'a ait Necker Adası'nda tatil yaptıkları sırada büyük bir yangın çıktı. O sırada Eva Branson'ın torunuyla henüz flört bile etmeyen Kate Winslet, yaşlı kadını alevlerin arasından kurtardı. Bu olayın ardından Kate Winslet ile Eva Branson'ın torunu flört etmeye başladılar. Çift, daha sonra evlendi. Eva Branson'ın mirasından bu kadar büyük bir miktarı Winslet ve eşine bırakması da yaşlı kadının, hayatını kurtardığı için ünlü oyuncuya bir jesti olarak nitelendirildi.

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


YANGIN SIRASINDA ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI
Büyük yangın 2011 yılında iş insanı Sir Richard Branson’un Karayipler’deki özel adası Necker’daki evinde çıkan yangında çocuklarıyla ölümden dönen Oscarlı aktris Kate Winslet, o geceyi anlattı. The Graham Norton Show’da konuşan aktris, uykuda yakalandığı yangın sırasında bir ara sutyenini giyip giymeme tereddüdüne düştüğünü anlattı. Kate, “4.30’da uyandık. Yatak odasına koştum, sutyenimi giymeye başladım. Sonra vazgeçtim. Felaket anlarında bunun gibi ilginç şeyler yapabilirsiniz. Tişörtü üzerime geçirdim; çocuklarımı ve Branson’ın annesini alıp evden çıktım” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


2012'DE EVLENDİLER
Kate Winslet'in eşi, Eva Bransonın kızı Linett'in Robert Ralph Abel Smith ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Richard Branson'ın yeğeni olan Edward Abel Smith ile kate Winslet 2012'de evlendi.

SIKILINCA ADINI DEĞİŞTİRİYOR: Winslet'ın eşi Smith, sık sık isim değiştirmesiyle de biliniyordu bir süre. Gerçek ismini sıkıcı bulduğu için Ned Rocknroll olarak değiştirdi. Sonra 2019'da tekrar gerçek adını aldı. Fakat ondan da sıkılmış olmalı ki geçen yıl adını bir kez daha değiştirdi. Şu anda Edward Wolf Winslet Abel Smith ismini kullanıyor. Bu arada Smith'in eşinin soyadını almış olması da dikkat çekti.

Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum


ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Winslett#Richard Branson#Carolynne Hunter

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya