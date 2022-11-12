Ünlü oyuncudan ağlatan bağış: Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum

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HABERİ İZLEDİ, ÇOK ETKİLENDİ
47 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, oksijen desteği almadan yaşaması mümkün olmayan serebral palsi hastası kızını yaşatmak için çabalayan, zor durumdaki bir anneye yardım elini uzattı. Winslet, bu anne ve kızına internet üzerinden yardım toplamak için açılan GoFundMe sayfasına 17 bin sterlin bağış yaptı. Kate Winslet, anne ile kızın hikayesini konu alan haberi BBC İskoçya'da izledikten sonra etkilendi ve böyle bir adım attı. İşte bir haber ve o haberden etkilenerek zor durumda bir anne ile kızına yardımda bulunan Kate Winslet'ın hikayesi.
AİLEYLE İLETİŞİME GEÇTİ
Bir aile olarak serüvenlerinin travmatik olduğunu belirten anne Hunter, ünlü oyununun kendilerine desteğini duyunca gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. "Bunun gerçek olmadığını düşündüm. Hala gerçek olup olmadığını soruyorum" diye konuştu. Bu arada Kate Winslet'ın anne ve kız ile iletişime geçtiği ve onlara iyi dileklerini gönderdiği belirtiliyor.
BİR YARDIM VAKFININ YÖNETİCİSİ
Kocası Edward Abel Smith ve üç çocuğuyla ile birlikte Sussex yakınlarında bir köyde yaşayan Kate Winslet'ın 50 milyon dolarlık bir serveti olduğunu hatırlatalım. Winslet'ın, yardıma muhtaç ailelere destek olan Family Haven adlı bir vakfın yöneticisi olduğunu da ekleyelim.
Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.
Serebral palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumu. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır. Bu nedenle serebral palsinin belirti ve semptomları bebeklikte veya okul öncesi yıllarda ortaya çıkar. Genel olarak hareket bozukluklarına ve bunlarla ilgili anormal reflekslere, uzuvların ve gövdenin gevşekliğine veya sertliğine, anormal pozisyonda durmaya, istemsiz hareketlere, kararsız yürümeye veya bunların bir kombinasyonuna neden olur.SEREBRAL PALSİ NEDİR?
YİNE BİR YARDIM ÖYKÜSÜ VE YÜKLÜ BİR MİRAS: Kate Winslet ve eşi Smith, bu yılın nisan ayında kendilerine kalan yüklü miktarda bir mirasla gündeme gelmişti. Aslında bunun arka planında da Winslet'ın yardım öyküsü vardı. Yeri gelmişken onu da hatırlayalım...
BİR JEST OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Eva Branson, aslında hayatını da Kate Winslet'a borçlu. 2011 yılında Richard Branson'a ait Necker Adası'nda tatil yaptıkları sırada büyük bir yangın çıktı. O sırada Eva Branson'ın torunuyla henüz flört bile etmeyen Kate Winslet, yaşlı kadını alevlerin arasından kurtardı. Bu olayın ardından Kate Winslet ile Eva Branson'ın torunu flört etmeye başladılar. Çift, daha sonra evlendi. Eva Branson'ın mirasından bu kadar büyük bir miktarı Winslet ve eşine bırakması da yaşlı kadının, hayatını kurtardığı için ünlü oyuncuya bir jesti olarak nitelendirildi.
SIKILINCA ADINI DEĞİŞTİRİYOR: Winslet'ın eşi Smith, sık sık isim değiştirmesiyle de biliniyordu bir süre. Gerçek ismini sıkıcı bulduğu için Ned Rocknroll olarak değiştirdi. Sonra 2019'da tekrar gerçek adını aldı. Fakat ondan da sıkılmış olmalı ki geçen yıl adını bir kez daha değiştirdi. Şu anda Edward Wolf Winslet Abel Smith ismini kullanıyor. Bu arada Smith'in eşinin soyadını almış olması da dikkat çekti.
FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH