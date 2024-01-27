Güzel vücudum bana ne kapılar açtı: Beyin ameliyatı yapmıyorum... Sonuçta eğlence bütün bunlar

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Hatta moda, sinema ve müzik dünyasında kariyer yapmak isteyenlerin daha bu işe başlamadan önce görünüşlerindeki beğenmedikleri noktaları değiştirdiğini de biliyoruz. Bugün güzellikleriyle bilinen ünlülerin, daha kimse onları tanımadan önceki fotoğrafları da bunu gözler önüne seriyor.

Pekçoğu daha ünlü olmadan önce bugünkü gibi kusursuz bir burna, dolgun dudaklara, iri göğüslere sahip değildi. Zaten bu yüzden değil mi bugünkü halleriyle bildiğimiz ünlülerin geçmiş yıllardan gelen fotoğraflarına baktğımızda onları tanıyamıyor oluşumuz!

Ama bazıları var ki onlar doğa vergisi bazı fiziksel avantajlara sahip. İşte bunlardan biri bu konuda çarpıcı bir itirafta bulundu: "İri göğüslerim bana nice kapılar açtı. Onlar 20 yaşındayken benim dünyaya açılmak için kullandığım pasaportumdu."

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'İRİ GÖĞÜSLERİM BENİM DÜNYAYA AÇILAN PASAPORTUMDU'

Bu sözler, bugün artık bu dünyada yarım yüz yılı geride bırakmasına rağmen hala güzelliği ve çekiciliğiyle konuşulan hatta genç nesiller tarafından örnek alınan bir ünlüye yani Sofia Vergara'ya ait.

Son dönemde kocası Joe Manganiello ile boşanması nedeniyle gündemde olan 51 yaşındaki Vergara, İspanyol El Pais gazetesine bir röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Vergara röportajda güzelliği sayesinde gösteri dünyasında kendine bir yer edindiğini söyledi. Kariyerine doğduğu ülke olan Kolombiya'da model olarak başlayan Vergara, sonra ABD'ye gitti. Zaten hayatının büyük bir bölümünü de orada geçirdi.

Yabancı bir ülkede doğup sonradan ABD'ye gitmesine ve aksanlı İngilizce konuşmasına rağmen kendini kısa sürede kabul ettirdi. Hollywood'un en çok kazanan ünlülerinden biri haline geldi.

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Yıldız, verdiği röportajda kariyerinin başında güzelliğinin çok faydasını gördüğünü saklamadı. "İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı, bu sektöre adım atmamı sağladı. Onlar, 20 yaşındayken dünyaya açılmak için pasaportum oldu. Ama şimdi 51 yaşındayım ve hala buradayım" diye konuştu güzel oyuncu.

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Sofia Vergara, fiziksel avantajlarının, kariyerinde büyük yardımı oludğunu inkar etmenin saçma olacağını sözlerine ekledi.

Ama yine de değindiği başka bir ayrıntı daha var. Vergara'ya göre güzelliği kariyerine başlamasını sağladı, ama sektörde tutunmasını ve hala yerini korumasını sağlayan ise kişiliği oldu.

Vergara, TV kariyerini sağlamlaştırmasını sağlayan bir başka ayrıntının ise risk alma yeteneği olduğunu da sözlerine ekledi. Bu konudaki sözleri de ilginç: "Ben beyin ameliyatı yapmıyorum. Bu sadece eğlence. Başıma gelebilecek en kötü şey çirkin göründüğümün ya da rol yeteneğimin olmadığının söylenmesidir. Buna dayanabilirim."

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LİSE YILLARINDA GÜZELLİĞİNİN FARKINA VARDI

Aslına bakılıra Vergara fiziksel açıdan birçok hemcinsinden daha avantajlı olduğunu lise yıllarında fark etmiş. Bu konudaki en önemli kriteri de okuldaki erkek öğrencilerden gördüğü ilgiydi.

Önceleri bu durum Vergara'nın hoşuna gitse de sonradan erkek öğrencileRin kendisine diğer kız arkadaşlarına olduğundan daha farklı davrandığını keşfetti.

Vergara dış güzelliğinden kariyerini oluştururken yararlandığını da saklamadı. Ama tek özelliğinin bu olmadığının da altını çizdi. "Benden daha güzel, daha genç, daha güzel göğüslü ve daha güzel vücuda sahip kadınlar da var. Ama ben hala buradayım. çünkü bunu yapabileceğimi gösterdim" diye konuştu yıldız.

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"Ben çok genç yaştan itibaren ne kadar güçlü biri olduğumu biliyordum. Ama siz eğer sadece benim göğüslerimi görüyorsanız bu sizin probleminiz" diye konuştu.

ANNE DEĞİL BABAANNE OLMA ZAMANI

Sofia Vergara aynı röportajda Joe Manganiello ile boşanma nedeninin de "çocuk" olduğunu söyledi. "Kocam benden yapamayacağım bir şey istedi" diyen Vergara, Manganillo'nun kendisinden daha genç olduğunu ve bir çocuk sahibi olmayı arzu ettiğini belirtti.

Oysa şu anda 51 yaşında olduğunu hatırlatarak "Neredeyse menopoza gireceğim. Benim için artık anne değil babaanne olma dönemi" diye bu konudaki görüşünü özetledi.

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Bu arada Vergara'nın ilk evliliğini ülkesi Kolombiya'da yaptığını ve henüz 19 yaşındayken anne olduğunu hatırlatalım. Vergara'nın şu anda 32 yaşında olan Manolo adında bir oğlu bulunuyor.

Güzel yıldız artık bebek sahibi olma sırasının oğlunda olduğunu belirtip "Oğlum bebeğini arada sırada bana getirebilir. Ben onunla vakit geçirir sonra da babasına veririm" diye sürdürdü sözlerini.