'Gençken kıvrımlarım olmayacak diye çok korkmuştum'... O küçük kız büyüdü, gülüşü hiç değişmedi....  Görkemli hayatı herkesin dilinde

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İşte bu fotoğraftaki küçük kız da yıllar yıllar önce ileride ne tür bir kariyer yapacağını belli etmiş aslında.

Aradan geçen yıllar içinde, Yüzünde büyümüş de küçülmüş bir gülümsemeyle objektife bakan bu küçük kız büyüdü...

Önce ülkesinde sonra da dünya çapında adını duyurdu...Üstelik ilerleyen yıllara rağmen zirvede tırmandığı noktadan da hiç geriye düşmedi.

Bugün bir yandan güzelliği, bir yandan zorlu bir sektörde kendini kabul ettirip kazandığı para ve sürdürdüğü özel hayatıyla herkesin gündeminde...

GÜLÜŞÜ VE BAKIŞLARINDAKİ IŞILTILI HİÇ DEĞİŞMEDİ

Biraz daha dikkatli baktığınızda da muhtemelen onun kim olduğunu hemen anladınız... Çünkü arada hatırı sayılır on yıllar olsa da bu küçük kızın gülümsemesi ve gözlerindeki ışık sanki hiç değişmedi. Son dönemde yaşadığı bütün zorluklara rağmen.

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Kameraya gülümseyerek dans pozu veren bu küçük kızı tanıdınız mı?

Tanıyamayanlar için hemen söyleyeyim o küçük çocuk Sofia Vergara'nın ta kendisi. Son dönemde eşi Joe Manganiello ile boşanması, ardından Justin Saliman ile kısa süren ilişkisiyle gündemde olan Vergara, çocukluk yıllarından gelen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıllar önce doğum yeri olan Kolombiya Barranquilla'da bir karnaval zamanı çekilen bu fotoğrafına da Vergara'nın 32 milyondan fazla takipçisi beğeni ve yorum yağdırdı.

Birçoğu da güzel yıldızın bugün seçeceği mesleğin ipuçlarını daha o zamandan verdiğini savundu.

HER ŞEY TESADÜFEN BAŞLADI

Aslında dışarıdan bakıldığında kolayca bugünlere gelmiş gibi görünen Sofia Vergara'nın hayatı tam bir "tesadüflerle başlayan başarı öyküsü." Gelin onun 51 yıllık hayatının önemli dönüm noktalarına bir göz atalım.

Vergara'nın gösteri dünyasına adım atma öyküsüne gelirsek...



Henüz lisede okurken plaja gittiği bir gün, güneşlenmeye başladı Vergara. O sırada orada bulunan bir fotoğrafçı da onu görüntülemek için izin istedi. Bu şekilde de kariyer yolu çizilmiş oldu.

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Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi.

Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.

GENCECİK YAŞTA ANNE OLDU

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı.

Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

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Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti.



Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

SONRA ABD'DE KENDİNİ KABUL ETTİRDİ

Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi.



Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı.



Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.

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Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti.Henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.

Sofia Vergara, rol aldığı Modern Family dizisiyle ekranın en çok kazananları listesinde ilk sıralara yerleşti.



Bölüm başına 500 bin dolar kazanan Vergara, son yıllarda da Americas Got Talent adlı yarışmada jüri üyesi olarak görev yaptı. Vergara'nın toplam serveti 200 milyon dolara yakın.





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Sofia Vergara, Kolombiya 'da Barranquilla'da işçi sınıfından bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Bugün kıvrımlı hatlarıyla dikkat çekse de hem çocukluğunda hem de ilk gençliğinde arkadaşlarının "kürdan" diye dalga geçtiği kadar zayıftı.

Bu konu hakkında verdiği bir röportajda Vergara öyle kalmaktan korktuğunu da itiraf etmişti. Bunun nedenini de şöyye anlatmıştı güzel yıldız: "Benim kültürümde zayıf kadınların pek değeri yoktur. Bu yüzden annemin sahip olduğu o nefis kıyafetleri dolduramayacağım diye çok korktum."

O dönemde zayıflığı fazla dikkat çekmesin diye etek giymekten bile kaçındığını saklamamıştı Vergara.