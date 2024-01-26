Demek ki durum bu kadar ciddi... Gerçeği çocuklarına bile söylememiş

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Fazla ayrıntıya değinilmemişti ama Prenses'in iki hafta hastanede kalacağı bilgisi yer alıyordu açıklamada. Sonrasında da nisan ortalarına kadar bütün görevleri iptal edilmişti. Kamuoyu karşısına çıkmayacaktı.

Ameliyatın içeriğinin tam olarak açıklanmaması bir yana Kate'in hastanede bu kadar uzun süre kalacak olması, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını telaşlandırdı. Tabii hemen ardından bu konuda bir dolu iddia ortaya atıldı.

Bütün bunlar bir yana resmi açıklamada Kate'in ameliyatının planlı olduğu belirtiliyordu. Fakat bunun da tam olarak gerçeği yansıtmadığı sonradan ortaya çıktı.

UZMANLAR GİZEMİN NEDENİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çünkü Kate Middleton, kendisi bilmesine rağmen ameliyat olacağını saraydaki yakın çevresine ve çocuklarına bile söylememişti.

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Kraliyet uzmanı Shannon Felton, bu konuda edindiği bilgileri şöyle paylaştı: "Duyurunun yapılmasından birkaç gün önce saraydaki, Galler çiftine yakın kaynaklarımla konuştum. Onların hiçbiri böyle bir operasyonun gerçekleşeceğine dair bir ipucu vermedi."

Felton'a göre bu durumda iki olasılık var. Birine göre saraydaki kaynaklar da ağzı sıkı davrandı. Diğeri de Kate, operasyon için bıçak altına yatacağını onlara bile söylemedi.

Bir başka uzman Christopher Andersen'a göre ise Kate Middleton, düzenliliği, normal hayatın devamını destekleyen biri. Bu yüzden de kendisi biliyor olsa da ameliyatını yakın çevresine söylemedi.

ÇOCUKLARINI ÜZMEK İSTEMEDİ

İki uzmanın da ortak görüşü Kate'in özellikle üç küçük çocuğu 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis'nin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için onlardan ameliyat olacağını gizlediği yönünde.

Christopher Andersen'a göre Kate özel hayatının gizliliğine çok önem veren biri. Sözlerine bunu vurgulayarak başlayan uzman devamında da Prenses'in en çok çocuklarını düşündüğünü vurguladı.

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"Açıkça görülüyor ki onları korkutmak, endişelendirmek istemedi. George, Charlotte ve Louis'nin yaşında olduğunuz zaman anne babanızdan birinin hastanede olması sizde büyük bir korku yaratır. Kate'in ameliyatını önemsiz gibi göstermesinin asıl nedeni bu olmasa bile en önemli nedenlerinden biri bu" diye konuştu Andersen.

'KEŞKE BİRAZ DAHA AYRINTILI AÇIKLAMA YAPILSA'

Uzmanın bu konuda bir yorumu daha var. Buna göre duyurunun aniden yapılması ve çok net bilgi vermemesi de Prenses Kate'in durumu hakkındaki söylentilerin fitilini ateşledi.

Andersen "Muhtemelen Kensington Sarayı'nın çok ayrıntılı olmasa da ameliyatın doğasını açıklaması daha iyi olurdu. Bu yapılıncaya kadar dedikodu değirmenin çarklarına su taşınmaya devam edecek" diye sürdürdü sözlerini.

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Christopher Andersen, Kate'in ameliyat geçirdiğinin açıklanmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra bu kez Kral Charles'ın operasyonuna dair yapılan duyuruyu hatırlattı.

Orada Charles'ın büyüyen prostat nedeniyle hastaneye yatacağının açıklandığını yani durumun net olarak ortaya konulduğunu vurguladı. Bu şekilde şeni bir kargaşanın da önüne geçildiğini belirtti.

Kral Charles, prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği London Clinic'e girerken uzaktan da olsa görüntülendi. Onun durumu gelini Kate gibi bir gizem perdesinin ardında değil.

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KOCASINDAN PSİKOLOJİK ZULÜM GÖRDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Kate'in durumuna dair öyle dudak uçuklatan söylentiler dolaşıyor ki ortada Andersen'ın görüşüne katılmamak mümkün değil. Bütün ayrıntılar olmasa da en azından operasyonun doğasına dair küçücük aydınlatıcı bir bilgi bütün bunları sonlandırabilir. Ama Kensington ya da Buckingham Sarayı'ndan bu yönde bir adım da gelmedi şu ana kadar.

Gelin Kate Middleton'ın sağlığının neden bozulduğuna dair bu söylentileri bir hatırlayalım.

Söylentilerden biri aslında uzun süredir konuşulan bir durum. Buna göre Kate, aslında fiziksel hastalığı yüzünden bir operasyon geçirmedi. Psikoloik bir çöküntü yaşıyor ve artık durumu tedavi gerektirecek düzeye geldi.

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Bunu ileri sürenlere göre William, aslında karısını sevse de dışarıdan göründüğü kadar yumuşak biri de değil kapalı kapılar ardında. Öfkesine hakim olamadığı bir süredir basına yansıyan iddialar arasında zaten.

Söylentilere göre bir yandan kocasından gördüğü psikolojik ve sözlü şiddet, diğer yandan kraliyet ailesindeki konumunun getirdikleri aslında güçlü bir insan olan Kate'i bile sonunda yıktı.

MIDDLETON AİLESİNDEN KİMSE ZİYARETE GİDİP GELİRKEN GÖRÜNTÜLENMEDİ

Bu yüzden de psikolojik tedaviye alındı. Kate'in her anlamda birbirine bağlı olan ailesinin bile yattığı söylenen London Clinic'e girip çıkarken görüntülenmemesi bu söylentilerin dozunu iyice artırdı.

Kate'in psikolojik çöküntü yaşadığını söyleyenlere göre Kate yattığı ileri sürülen hastanede bile değil, başka bir yerde. William'ın bir kez oradan çıkarken görüntülenmesi de basını ve söylentileri susturmak için izlenen bir yöntemdi.

Fakat buna inanmayanlara göre Middleton ailesi ve William, basının göremeyeceği özel bir kapıdan girip çıkıyor.

Yine de bugün Kral Charles'ın, gelininin yattığı söylenen hastaneye girerken bilerek görüntü vermesi Kate'in durumu konusunda kafaları iyice karıştırdı.

Prince William, sadece bir kez Kate'in yattığı ileri sürülen klinikten çıkarken görüntülendi. Ondan sonra bir daha onu gören olmadı. Oysa bir fotoğrafçı ordusu kliniğin önünde günlerdin nöbet tutuyor.





DÖRDÜNCÜ HAMİLELİĞİN TERS GİTTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Middleton'ın hastalığı konusunda ortada gezen başka iddialar da var. Bunlara da bakmak gerekirse...Bunlardan birine göre Galler Prensesi dördüncü bebeğine hamileydi.

Fakat üç hamileliğinde de sorun yaşayan Kate bu kez daha büyük ve kötü bir sürprizle karşılaştı. Bebeğini aldırmak zorunda kaldı. Bu arada ruhsal olarak da kötü bir duruma geldiği için uzun bir tedavi sürecine girdi.

Bir başka iddia da Kate'in aşırı zayıflığından kaynaklanıyor. Üç kez hamile kalmasına rağmen hala çok zayıf diye nitelendirilecek bir fiziksel görünüme sahip Kate.

Bunun da sindirim sisteminde bazı sorunlara yol açtığı ileri sürülüyor. Mide ya da bağırsaklarında ani gelişen bir sorun nedeniyle "planlı" olarak açıklansa da belki kendisinin bile beklemediği bir şekilde bıçak altına yattığı söylentileri de ortalıkta dolaşıyor.

İSPANYOL GAZETECİYE GÖRE DURUM CİDDİ

Bu arada İspanyol gazeteci Concha Calleja'dan çarpıcı bir iddia geldi. Hemen belirtelim, Calleja bu iddiasını saray kaynaklarına dayandırdı.

Telecinco'da yayınlanan Fiesta adlı programa konuk olan İspanyol gazeteci Prenses'in sağlık durumuyla ilgili korkutucu iddialarda bulundu.

Onun iddiasına göre aslında Kate'in operasyonu de başarılı geçti. Fakat operasyon sonrası işler ters gitmeye başladı. Onun ileri sürdüğüne göre Kate'in durumu gerçekten de endişe verecek kadar ciddi.

Yine Concha Calleja'nın ileri sürdüğüne göre ailesiyle birlikte Noel ayini için Sandringham'da görüldüğü sırada Kate zaten kendini çok iyi hissetmiyordu.

Calleja, Kate'in 28 Aralık'tan bu yana hastanede tedavi altında olduğu iddiasını da tekrarladı.

Gazeteci Calleja'nın ileri sürdüğüne göre Buckingham ya da Kensington Sarayı, birkaç güne kadar bu konuda daha tatmin edici bir açıklama yapacak.

Galler Prensesi Kate Middleton, son olarak geçen yılın aralık ayındaki Noel ayini sırasında Sandringham'da görülmüştü.