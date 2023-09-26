Kısacık aşk ona şöhret getirmişti: Sevgiliydik ama hiç cinsel anlamda birlikte olmadık

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Buna eski kocası Kanye West de dahil. Aslında West de Kardashian ile aşk yaşamaya başlamadan önce ünlüydü ünlü olmasına. Yani şöhretini tam anlamıyla Kardashian'a borçlu değil.

Ama onunla evlendikten sonra daha fazla dikkat çeker hale geldi. Belli ki birlikte geçirdikleri yıllar boyunca da bu konuda eski karısından ipuçları aldı. Boşanmadan sonra bile eskisi kadar göz önünde ve ilgi odağı.

Durum böyle olunca Kanye West'in hayatına kısa süreli de olsa giren herkes onun tuhaflıklarla dolu şöhretinden nasibini alıyor.

Bunlardan biri de geçen yıl kısa bir ilişki yaşadığı, göz alıcı giysilerle el ele kamera karşısına çıktığı Julia Fox.

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'KLASİK ANLAMDA SEVGİLİ OLMADIK'

Kanye West ile yaşadığı bu sadece altı haftalık ilişkiden adını daha fazla duyurarak çıkan Fox, şimdi de yaptığı açıklamalarla gündemde.

33 yaşındaki Julia Fox, her ne kadar kameralar karşısında Kanye West ile el ele sarmaş dolaş bir görüntü sergilese de aslında klasik anlamda sevgili olmadıklarını söyledi.

Genç kadın, West ile birlikte geçirdikleri zaman boyunca hiç cinsel ilişki yaşamadıklarını söyledi. Fox "Bizim ilişkimiz öyle değildi" diye konuştu.

Aslında sadece tek bir filmde rol almış bir oyuncuyken Kanye West ile ilişkisi sayesinde hem gösteri dünyasında hem de sosyal medyada bir anda bütün dikkatleri üzerinde toplayan Julia Fox, bu itirafı New York Times'a verdiği röportajda yaptı.

West ile ilişkisinin detaylarını anlatan genç kadın ünlü rap'çi ile aralarında herhangi bir cinsellik olmadığını belirtti.

ONU GÖSTERİ DÜNYASINA KISACIK AŞK TANITTI

Kısa süren ilişkileri boyunca Kanye West, Julia Fox'u gösteri dünyasına tanıtmakla kalmadı, ona pahalı hediyeler de verdi. Bunlardan bidi de ünlü Hermes markasının Birkin adlı çantası. Fox, West ile ayrıldıktan sonra bu çantanın kendisinde kaldığını ve onu sakladığını söyledi.

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Bİr süre önce Julia Fox, Kanye West'in Kim Kardashian hayatına girmeden önce sevgilisi olan Amber Rose ile karşı karşıya gelip ünlü rap'çi ile ilişkilerini tartışmıştı. Her ikisi de West ile birlikteyken köpek balıklarının önüne atıldıklarından söz etmişti.

Her ikisi de şu anda Bianca Censori ile evli olan West'in yeni kız arkadaşlarını 'aşk bombardımanına' tuttuğunu ileri sümüştü.

Julia Fox, Kanye West ile 2022 yılında sadece altı hafta süren bir ilişki yaşadı. Amber Rose ise 2008 ile 2010 arasında rap'çi ile birlikte olmuştu.

Her iki genç kadının Kanye West ile yaşadığı ilişki de gösteri dünyasında dikkat çekmelerini sağlamıştı.

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ÜNLÜ OLMA HEVESLİSİYDİ

Julia Fox bundan yıllar önce gösteri dünyasında kariyer yapmaya hevesli bir genç kızdı. Kendisi bunu hayal ediyordu etmesine ama adını sadece küçük bir çevre duydu yıllarca.

Fakat sonra Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde Fox hayal ettiğ işöhrete biraz farklı bir yoldan da olsa kavuştu. Sadece adını duyurmlakla kalmadı West ile yaşadığı kısa ilişki ona "paranın da" kapılarını açtı.

Eski eşi Kim Kardashian'a dönmek için kamuoyunun gözleri önünde dil döken West'in, Fox ile sadece vakit geçirdiği ileri sürülüyordu o dönemde.

Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. Sonuç olarak da bu işten kazançlı çıkan, eski evliliğinden küçük bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

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Julia Fox bir süredir moda haftalarının ve gösteri dünyasındaki pırıltılı etkinliklerin değişmez konuklarından. Kendisi de sıra dışı ve fazlasıyla cüretkar giyimiyle bu konuda iddialı olduğunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyor.Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı.

Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de şu an itibarıyla 1 buçuk milyona ulaştı. Durum böyle olunca Fox da sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir kazanç elde etmeye başladı.

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MADONNA'NIN DA RADARINA GİRDİ: Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane Film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.





MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARDI

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı.

2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı.

YARI İTALYAN YARI AMERİKALI

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte büyüdü.

Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi.

Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. Julia Fox, o dönemde bir mağazadan kıyafet çalarken yakalandı ve tutuklandı.

ESKİ KOCASINI YERDEN YERE VURDU

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor.

Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eski kocasıyla arası hiç iyi değil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaşımında Artemiev hakkında "alkol ve uyuşturucu bağımlılığından tükenmiş bir baba" tanımını kullanmıştı.

Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oğluna sırtını dönmekle de suçlamıştı. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beş aylık oğlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bırakarak çekip gittiğini ileri sürmüştü.

Sonra da kocasının kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını ekleyip bunun için pişmanlık duymadığını, oğluyla mutlu olduğunu ifade etmişti.

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'YAKINDAN TANIYANLAR BİZE İNANIYOR'

Julia Fox ile Kanye West ilişkisi başladıktan sonra birçok kişi bunun göstermelik bir ilişki olduğunu ileri sürmüştü. Hatta ağırlıklı olarak savunulan fikre göre West'in amacı eski eşi Kim Kardashian'ı kıskandırmaktı.

Fakat Fox bütün bu iddialara daha geçen ayın ortalarında "Bu iddialar yalan, bizim aşkımız tamamen gerçek" diyerek yanıt vermişti. Julia Fox, oyuncu Niki Takesh'in Forbidden Fruits (Yasak Meyveler) adlı podcast yayınına konuk olmuştu o dönemde.

Julia Fox, bu "reklam aşkı" iddialarını kesin bir dille yalanladı o programda. 44 yaşındaki Kanye West ile flörtlerinin dikkat çekmek için değil gerçekten yaşandığını savundu.

Julia Fox, hem kendisini hem de Kanye'yi yakından tanıyan arkadaş ve dostlarının da aşka inancı olduğunu sözlerine ekledi. Fox şunları söyledi: "Bana mesaj atıyorlar ve bunun 'çok mantıklı' olduğunu söylüyorlar.

Ama genç kadının bu son açıklaması, Kanye West ile Julia Fox arasındaki ilişkinin hiç de sıradan olmadığını gözler önüne serdi.