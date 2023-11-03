Ünlü şarkıcı dolabındaki eski elbiseyle evlendi: Gerilim olmasın diye düğüne kimseyi çağırmadılar

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BİR DÜĞÜN EN AZ ÜÇ GELİNLİK

Bir ön kutlama yemeğinde giyilen beyaz bir elbise, nikah için giyilen gösterişli bir gelinlik, sonra eğlence kısmına geçildiğinde yine başka bir elbise.

Ünlüler genellikle en az üç elbiseyle evlenirler. Bunların her biri de ünlü modacıların imzasını taşır ve tabii ki binlerce dolar değerindedir.

Bir de tabii bu ünlüler, düğünlerinde üç gün boyunca giydikleri bu kıyafetleri sosyal medyadan da sergilerler.

AMA ONLARIN EVLİLİĞİ BAMBAŞKA OLDU

Ama elbette bu kuralın dışına çıkanlar da var. İşte bunlardan biri de geçtiğimiz hafta aniden evlendi. Hem de yıllar gelinlik yerine yıllar önce satın aldığı beyaz bir elbiseyi giydi törende.

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Daha da ilginci uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlenirken çekilen tek bir poz fotoğrafını bile sosyal medya hesabından paylaşmadı. Bu arada onlar evlenirken konukları olmadığını da ekleyelim.



Şimdi bir bakalım kim bu ünlü...

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GELİN BUKETİ HEMEN YANINA DÜŞÜNCE...

Geçtiğimiz hafta sonu hayatını, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle birleştiren bu ünlü şarkıcı Joss Stone.

36 yaşındaki İngiliz yıldız Stone, iki çocuğunun babası Amerikalı müzisyen Cody DaLuz ile hayatını birleştirdi. Hem de öncesinde uzun uzun plan yapmadan.

İki yaşında Violet ve 12 aylık Shackleton adında iki çocuğu bulunan çift, ani bir kararla damadın memleketi Nashville'de hayatlarını resmen birleştirdi.



Joss Stone'un hayranları onun bu özel gününde nasıl göründüğünü merak ediyor ama ünlü yıldız bu konuda temkinli davranıyor. Kimseleri davet etmedikleri evlilik töreninin de kendisine özel kalmasını istiyor görünüşe göre.

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Yıllardır dolabında asılı duran bir elbiseyle evlenen Joss Stone, sahneye çıktığında da aynı renk giyinmeyi tercih ediyor.



Ayrıntılara bakacak olursak... 36 yaşındaki Joss Stone ile 32 yaşındaki Cody DaLuz'un aslında hiç de öyle evlenmek gibi bir niyeti yoktu ünlü yıldızın anlattığına göre.



Fakat sahneye çıktığı Time Traveller's Wife (Zaman Yolcusunun Karısı) adlı müzikalde yaşadığı bir olay onları evliliğe götürdü.



Londra'daki Apollon Tiyatrosu'nda sahnelenen müzikalin finalinde, eserin iki kahramanı evleniyor.İşte o sırada gelini canlandıran oyuncu çiçeğini fırlattı ve o gelin buketi tam da Joss Stone'un yakınına düştü.

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EVE GİDİNCE ANİDEN AKILLARINA GELDİ: 'EVLENELİM Mİ?'

Anlattığına göre Stone o buketi yerden aldı. Tam o anda seyirciden de büyük bir alkış tufanı koptu.

Sonrasını ise Joss Stone, basına verdiği demeçte şöyle anlattı: "Hiç böyle bir şey düşünmüyorduk. Ama Cody ile birlikte eve gittiğimizde rastgele bir şekilde "Evlenelim mi?" dedik."



İşte bu şekilde Stone ile Cody DaLuz, ani bir evlilik kararı aldı. Sonra hemen hazırlıklar başladı. Stone ile sevgilisi ABD'ye Nashville, Tennessee'ye gitti evlenmeye.

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Belli ki beyaz, Stone'un sahnede giymeyi en çok sevdiği renklerden biri. Bu yüzden de dolabında bol bol beyaz elbise bulunduruyor.



Stone'un söylediğine göre tören sırasında da yanlarında kimse yoktu. Bir başka deyişle öyle gösterişli bir evlilik töreni olmadı.

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Bunun nedenini de şöyle anlattı Stone "Bu şekilde gerilimi de kendimizden uzak tutmak istedik."

O ELBİSE YILLARDIR DOLABINDA ASILIYDI

Bu arada Joss Stone, Cody ile evlenirken giydiği gelinlik hakkında da bazı ilginç açıklamalar yaptı.

Söylediğine göre o gün için özel bir gelinlik satın almadı. Bunun yerine yıllardır dolabında asılı duran beyaz bir elbiseyi giydi.

Yıldız, bu yazlık elbiseyi, yıllar önce, bilindik ve ürünleri çok da pahalı olmayan bir moda markasının koleksiyonundan 70 sterlin vererek satın aldığını söyledi.



Sahneye çıktığında da beyaz elbise giymeyi seven Joss Stone, evlenirken giydiği elbiseyi de söz konusu markanın gelinlik koleksiyonundan satın aldığını sözlerine ekledi.



Stone, yıllardır dolabında asılı duran bu elbiseyi yaptığı iki doğuma rağmen hala giyebildiği için şanslı olduğunu da söylemeden geçmedi.

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Joss Stone ile Cody DaLuz'un iki tane çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre çift, evlat edinme yöntemiyle başka çocuklara sahip olmayı da planlıyor.